Mundo

Delegados de Ucrania y EEUU mantendrán una nueva ronda de conversaciones en Miami este sábado

Los equipos liderados por Rustem Umerov, Steve Witkoff y Jared Kushner revisarán propuestas de seguridad y reconstrucción para poner fin a casi cuatro años de la invasión rusa. Ambas partes advierten que solo un compromiso claro del Kremlin permitirá avanzar hacia un acuerdo de paz sostenible

Guardar
Imagen de archivo de una
Imagen de archivo de una reunión entre el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff y el yerno del presidente de EEUU, Jared Kushner, junto al secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, y otros miembros de una delegación ucraniana en Hallandale Beach, Florida, el 30 de noviembre de 2025 (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

Delegados del gobierno de Ucrania y asesores del presidente estadounidense Donald Trump sostendrán este sábado en Miami una nueva jornada de conversaciones, tras dos encuentros recientes enfocados en buscar una solución para la guerra con Rusia. Ambas delegaciones coincidieron en que el avance hacia un posible acuerdo de paz depende de la disposición de Moscú a comprometerse con la desescalada y el cese de los combates, según informó el enviado especial Steve Witkoff en un comunicado publicado en la red social X.

El comunicado detalló que, durante las primeras dos jornadas, Witkoff y Jared Kushner se reunieron con el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, Rustem Umerov, y con el jefe del Estado Mayor General, Andriy Hnatov, conformando el sexto encuentro de este grupo en las últimas dos semanas. Umerov subrayó que la prioridad de Ucrania es lograr un acuerdo que garantice su independencia, soberanía y la seguridad de su población, sentando bases para un futuro democrático y próspero.

El secretario del Consejo de
El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, hablaron con la prensa en Hallandale Beach, Florida, EEUU, el 30 de noviembre de 2025 (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

Durante las conversaciones, las delegaciones analizaron los resultados de una reciente reunión de los representantes estadounidenses con autoridades rusas en Moscú, así como posibles pasos para poner fin al conflicto, que se acerca a los cuatro años de duración. Ambas partes coincidieron en el marco de los arreglos de seguridad que podrían ser necesarios para asegurar una paz duradera, abordando la importancia de capacidades de disuasión adecuadas y revisaron, por separado, planes para la reconstrucción de Ucrania, futuras iniciativas económicas conjuntas y proyectos de recuperación a largo plazo.

En declaraciones compartidas en X, Witkoff resaltó que “el fin de la guerra y medidas creíbles hacia el alto el fuego y la desescalada son necesarios para prevenir una nueva agresión y hacer posible el plan integral de desarrollo de Ucrania”.

Por su parte, Umerov insistió en que todo progreso hacia la paz está condicionado por la postura de Moscú, afirmando que “ambas partes han coincidido en que el progreso real hacia cualquier acuerdo depende de la disposición de Rusia a mostrar un compromiso serio con la paz a largo plazo, incluidos pasos hacia la desescalada y el cese de los asesinatos”.

El presidente ruso Vladimir Putin,
El presidente ruso Vladimir Putin, el enviado presidencial Kirill Dmitriev y el asesor de política exterior Yuri Ushakov asistieron a una reunión con el enviado especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, en el Kremlin en Moscú el 2 de diciembre de 2025 (Sputnik/Kristina Kormilitsyna/REUTERS)

Delegados estadounidenses, entre ellos Witkoff y Kushner, visitaron Moscú a comienzos de semana para transmitir al presidente Vladimir Putin los resultados de la ronda anterior de contactos con los negociadores ucranianos. Sin embargo, tras esa reunión, Putin reiteró su negativa a hacer concesiones territoriales a cambio de la paz.

Fuentes diplomáticas indicaron que el mes pasado Estados Unidos presentó un plan de paz con propuestas que incorporaban exigencias rusas, como la reducción de las fuerzas armadas ucranianas, la retirada de tropas de la región del Donbás y la renuncia de Kiev a unirse a la OTAN y a alojar tropas aliadas en el periodo de posguerra. Posteriormente, Ucrania eliminó de la versión revisada del documento aquellas condiciones consideradas inaceptables. Moscú rechazó esa versión como base para iniciar conversaciones directas.

Los gobiernos de Ucrania y Estados Unidos reiteraron que la prioridad inmediata es avanzar hacia el alto el fuego, señalando que solo medidas “creíbles” podrán sostener los planes de reconstrucción del país y evitar una reactivación del conflicto. Umerov confirmó la continuidad de las conversaciones para el sábado y evitó especificar los nuevos temas a tratar, mientras representantes ucranianos subrayan la necesidad de mantener los principios de soberanía nacional en todas las negociaciones futuras.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Estados UnidosUcraniaúltimas noticias américaRusia

Últimas Noticias

Un nuevo estudio arqueológico revela que las murallas de Babilonia alcanzaban más de 20 metros

El trabajo liderado por John MacGinnis de análisis conjunto de documentos antiguos y restos arquitectónicos aporta nuevas cifras sobre la magnitud de las fortificaciones, y destaca el prestigio alcanzado por esta legendaria edificación como epicentro de innovación constructiva en la antigüedad

Un nuevo estudio arqueológico revela

El icónico abrigo violeta de Jackie Kennedy será subastado en Sotheby’s Nueva York

La prenda, símbolo de elegancia y audacia, fue usada por la exprimera dama la noche en que John F. Kennedy ganó la presidencia. Qué otras piezas forman parte de la exclusiva Semana de Lujo de la reconocida casa

El icónico abrigo violeta de

Hallazgo histórico en Egipto: descubrieron 225 estatuillas en una tumba de Tanis e identificaron al faraón Sheshonq III

El descubrimiento brinda información sobre los rituales funerarios y la organización simbólica de la época

Hallazgo histórico en Egipto: descubrieron

Donald Trump, Mark Carney y Claudia Sheinbaum se reunieron en Washington y acordaron “seguir trabajando juntos” en asuntos comerciales

Los líderes de EEUU, Canadá y México mantuvieron un encuentro privado tras el sorteo del Mundial 2026 y destacaron la “buena relación” entre los tres países, en un contexto marcado por tensiones en torno al T-MEC y a las políticas arancelarias de Washington

Donald Trump, Mark Carney y

El secretario general de la ONU felicitó a Donald Trump por impulsar un acuerdo de paz entre Ruanda y la República Democrática del Congo

António Guterres afirmó que el acuerdo mediado por Estados Unidos representa “un paso fundamental” hacia la paz en la región

El secretario general de la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Sindicato y empleador: Causas de

Sindicato y empleador: Causas de los conflictos laborales

Los cruces del Mundial 2026: cuál sería el camino de España a la gran final

ISSSTE garantiza atención integral en Hospital Regional Presidente Benito Juárez de Oaxaca

Colombia podría sorprenderse el 7 de diciembre: así será la lluvia de meteoros que pasa casi desapercibida cada año

El reloj biológico remodela las conexiones del cerebro según la hora

INFOBAE AMÉRICA
Liberadas en Colombia 28 personas,

Liberadas en Colombia 28 personas, incluidas cinco mujeres menores de edad, por el ELN

El nuevo embajador de EEUU en Chile se reúne con Jara tras mostrar sus preferencias sobre las elecciones

Nuevas evidencias científicas cuestionan el mito de una dieta paleolítica de consumo casi exclusivo de carne

El ente electoral de Honduras denuncia un parón en el escrutinio por parte de la empresa responsable

Maduro confirma una conversación telefónica "cordial" con Trump

ENTRETENIMIENTO

Entre familia, glamour y rumores

Entre familia, glamour y rumores de boda: así fue la animada aparición de Rihanna y A$AP Rocky en los Gotham Awards

Jane Fonda advierte que la venta de Warner Bros. “pone en riesgo a Hollywood y a la democracia”

El revival de “Malcolm In The Middle” lanza su primer teaser: de qué tratará la nueva serie

Michael Landon: de tener una “infancia miserable” a crear el hogar perfecto en “La familia Ingalls”

De la solemnidad de Andrea Bocelli al desenfado de Village People: los artistas que actuaron en el sorteo del Mundial 2026