Delegados de Ucrania y EEUU mantendrán una nueva ronda de conversaciones en Miami este sábado

Imagen de archivo de una reunión entre el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff y el yerno del presidente de EEUU, Jared Kushner, junto al secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, y otros miembros de una delegación ucraniana en Hallandale Beach, Florida, el 30 de noviembre de 2025 (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

Delegados del gobierno de Ucrania y asesores del presidente estadounidense Donald Trump sostendrán este sábado en Miami una nueva jornada de conversaciones, tras dos encuentros recientes enfocados en buscar una solución para la guerra con Rusia. Ambas delegaciones coincidieron en que el avance hacia un posible acuerdo de paz depende de la disposición de Moscú a comprometerse con la desescalada y el cese de los combates, según informó el enviado especial Steve Witkoff en un comunicado publicado en la red social X.

El comunicado detalló que, durante las primeras dos jornadas, Witkoff y Jared Kushner se reunieron con el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, Rustem Umerov, y con el jefe del Estado Mayor General, Andriy Hnatov, conformando el sexto encuentro de este grupo en las últimas dos semanas. Umerov subrayó que la prioridad de Ucrania es lograr un acuerdo que garantice su independencia, soberanía y la seguridad de su población, sentando bases para un futuro democrático y próspero.

El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, y el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, hablaron con la prensa en Hallandale Beach, Florida, EEUU, el 30 de noviembre de 2025 (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

Durante las conversaciones, las delegaciones analizaron los resultados de una reciente reunión de los representantes estadounidenses con autoridades rusas en Moscú, así como posibles pasos para poner fin al conflicto, que se acerca a los cuatro años de duración. Ambas partes coincidieron en el marco de los arreglos de seguridad que podrían ser necesarios para asegurar una paz duradera, abordando la importancia de capacidades de disuasión adecuadas y revisaron, por separado, planes para la reconstrucción de Ucrania, futuras iniciativas económicas conjuntas y proyectos de recuperación a largo plazo.

En declaraciones compartidas en X, Witkoff resaltó que “el fin de la guerra y medidas creíbles hacia el alto el fuego y la desescalada son necesarios para prevenir una nueva agresión y hacer posible el plan integral de desarrollo de Ucrania”.

Por su parte, Umerov insistió en que todo progreso hacia la paz está condicionado por la postura de Moscú, afirmando que “ambas partes han coincidido en que el progreso real hacia cualquier acuerdo depende de la disposición de Rusia a mostrar un compromiso serio con la paz a largo plazo, incluidos pasos hacia la desescalada y el cese de los asesinatos”.

El presidente ruso Vladimir Putin, el enviado presidencial Kirill Dmitriev y el asesor de política exterior Yuri Ushakov asistieron a una reunión con el enviado especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, y el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, en el Kremlin en Moscú el 2 de diciembre de 2025 (Sputnik/Kristina Kormilitsyna/REUTERS)

Delegados estadounidenses, entre ellos Witkoff y Kushner, visitaron Moscú a comienzos de semana para transmitir al presidente Vladimir Putin los resultados de la ronda anterior de contactos con los negociadores ucranianos. Sin embargo, tras esa reunión, Putin reiteró su negativa a hacer concesiones territoriales a cambio de la paz.

Fuentes diplomáticas indicaron que el mes pasado Estados Unidos presentó un plan de paz con propuestas que incorporaban exigencias rusas, como la reducción de las fuerzas armadas ucranianas, la retirada de tropas de la región del Donbás y la renuncia de Kiev a unirse a la OTAN y a alojar tropas aliadas en el periodo de posguerra. Posteriormente, Ucrania eliminó de la versión revisada del documento aquellas condiciones consideradas inaceptables. Moscú rechazó esa versión como base para iniciar conversaciones directas.

Los gobiernos de Ucrania y Estados Unidos reiteraron que la prioridad inmediata es avanzar hacia el alto el fuego, señalando que solo medidas “creíbles” podrán sostener los planes de reconstrucción del país y evitar una reactivación del conflicto. Umerov confirmó la continuidad de las conversaciones para el sábado y evitó especificar los nuevos temas a tratar, mientras representantes ucranianos subrayan la necesidad de mantener los principios de soberanía nacional en todas las negociaciones futuras.

(Con información de AFP)