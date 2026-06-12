“Si no eres mía no serás de nadie”: Agustín quemó a Karina frente a sus hijos, ya fue detenido en Monterrey

Agustín hutypo y se escondió en Monterrey donde vendía tacos pero lograron detenerlo y ahora pagará por intento de feminicidiop contra su esposa Foto: Seguridad Pública Monterrey

Policías de Monterrey detuvieron a Agustín Rodolfo “C”, de 33 años, un taquero acusado de prenderle fuego a su pareja en la CDMX. El hombre tiene una orden de aprehensión por violencia familiar y violación, y las autoridades de Nuevo León también le atribuyen antecedentes por robo y extorsión.

La víctima, Karina, relata a Nmás que el agresor la quemó con alcohol frente a sus hijos y le dijo que “si no iba a ser de él que de nadie más”. De acuerdo con su testimonio, las lesiones derivaron en seis cirugías por quemaduras de primer y segundo grado durante tres años.

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La captura ocurre en el cruce de 15 de Mayo y Juárez, en el centro de Monterrey, cuando el hombre agrede a los uniformados que lo abordan. Los policías realizaban labores de prevención y vigilancia cuando lo observan; al notar la presencia de la patrulla, toma una actitud evasiva, por lo que los agentes le marcan el alto.

Tras verificar su estatus legal, los elementos detectan que el detenido cuenta con una orden de aprehensión vigente por los delitos señalados. Las autoridades lo identifican como Agustín Rodolfo “C” y lo aseguran en el lugar.

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Ataque callejón crimen policial agresión violencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la investigación, el caso por el que es buscado se origina en la Ciudad de México. La víctima es una mujer de 30 años con la que sostenía una relación sentimental y a quien, durante una discusión, le arroja alcohol y después le prende fuego, lo que le provoca heridas graves.

Los hechos se registran el 7 de diciembre en una colonia de la alcaldía Gustavo A. Madero, en la capital del país, según la información difundida por las autoridades. En ese episodio, el ataque ocurre en un contexto de violencia dentro de la relación.

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Además de la orden de aprehensión por violencia familiar y violación, el informe oficial señala que el hombre cuenta con antecedentes penales por los delitos de robo y extorsión. Las autoridades no detallan en qué fechas se registran esos antecedentes ni el estado procesal de esos expedientes.

Luego de la detención, Agustín Rodolfo “C” es trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde queda a disposición de las autoridades correspondientes, conforme al procedimiento. Hasta el momento, la información disponible no precisa si será presentado de inmediato ante un juez o si primero se realizará el proceso de entrega a la autoridad que lo requiere.

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Detienen en Monterrey a Agustín Rodolfo “C” , de 33 años , acusado de quemar a su pareja en la CDMX .

Tiene orden de aprehensión por violencia familiar y violación ; también le atribuyen antecedentes por robo y extorsión.

El ataque habría ocurrido el 7 de diciembre en Gustavo A. Madero, cuando presuntamente le arrojó alcohol y le prendió fuego.

Guanajuato, Morelos, Guerrero y Colima concentran parte de la presión más alta sobre la seguridad de las mujeres entre enero y abril de 2026, al encabezar los registros de homicidio doloso, tasas por población femenina y otros delitos de alto impacto, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El recuento también coloca a entidades del centro y sur entre las primeras posiciones por extorsión, lesiones, violencia de género y feminicidio.

En número absoluto de víctimas mujeres de homicidio doloso, Guanajuato ocupa el primer lugar con 72 casos y 13.5% del total nacional. Después aparecen Guerrero con 39 casos y 7.3%; Morelos con 36 y 6.8%; Michoacán con 35 y 6.6%; Colima con 31 y 5.8%; Ciudad de México con 30 y 5.6%; Baja California con 29 y 5.5%; Jalisco con 29 y 5.5%; Puebla con 26 y 4.9%; Chihuahua con 25 y 4.7%, y Veracruz con 25 y 4.7%.

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La medición por tasa cambia parte del mapa. Colima ocupa el primer lugar en homicidio doloso de mujeres por cada 100,000 mujeres con 7.96 y 31 casos; le siguen Morelos con 3.37 y 36 casos, Guanajuato con 2.12 y 72 casos, Guerrero con 2.08 y 39 casos, y Sonora con 1.53 y 24 casos.