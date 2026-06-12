México

“Si no eres mía no serás de nadie”: Agustín quemó a Karina frente a sus hijos, ya fue detenido en Monterrey

Hace tres años vivía con su esposa en la colonia Gabriel Hernández en la alcaldía Gustavo A. Madero, tras una discusión la roció con alcohol y le prendió fuego, luego huyó para vender tacos en Monterrey

Guardar
Google icon
Agustín hutypo y se escondió en Monterrey donde vendía tacos pero lograron detenerlo y ahora pagará por intento de feminicidiop contra su esposa Foto: Seguridad Pública Monterrey
Agustín hutypo y se escondió en Monterrey donde vendía tacos pero lograron detenerlo y ahora pagará por intento de feminicidiop contra su esposa Foto: Seguridad Pública Monterrey

Policías de Monterrey detuvieron a Agustín Rodolfo “C”, de 33 años, un taquero acusado de prenderle fuego a su pareja en la CDMX. El hombre tiene una orden de aprehensión por violencia familiar y violación, y las autoridades de Nuevo León también le atribuyen antecedentes por robo y extorsión.

La víctima, Karina, relata a Nmás que el agresor la quemó con alcohol frente a sus hijos y le dijo que “si no iba a ser de él que de nadie más”. De acuerdo con su testimonio, las lesiones derivaron en seis cirugías por quemaduras de primer y segundo grado durante tres años.

PUBLICIDAD

La captura ocurre en el cruce de 15 de Mayo y Juárez, en el centro de Monterrey, cuando el hombre agrede a los uniformados que lo abordan. Los policías realizaban labores de prevención y vigilancia cuando lo observan; al notar la presencia de la patrulla, toma una actitud evasiva, por lo que los agentes le marcan el alto.

Tras verificar su estatus legal, los elementos detectan que el detenido cuenta con una orden de aprehensión vigente por los delitos señalados. Las autoridades lo identifican como Agustín Rodolfo “C” y lo aseguran en el lugar.

PUBLICIDAD

Ataque callejón crimen policial agresión violencia (Imagen Ilustrativa Infobae)
Ataque callejón crimen policial agresión violencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la investigación, el caso por el que es buscado se origina en la Ciudad de México. La víctima es una mujer de 30 años con la que sostenía una relación sentimental y a quien, durante una discusión, le arroja alcohol y después le prende fuego, lo que le provoca heridas graves.

Los hechos se registran el 7 de diciembre en una colonia de la alcaldía Gustavo A. Madero, en la capital del país, según la información difundida por las autoridades. En ese episodio, el ataque ocurre en un contexto de violencia dentro de la relación.

Además de la orden de aprehensión por violencia familiar y violación, el informe oficial señala que el hombre cuenta con antecedentes penales por los delitos de robo y extorsión. Las autoridades no detallan en qué fechas se registran esos antecedentes ni el estado procesal de esos expedientes.

Imagen BLKRIDCRARFJFGCS2JCQKCMUUY

Luego de la detención, Agustín Rodolfo “C” es trasladado a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde queda a disposición de las autoridades correspondientes, conforme al procedimiento. Hasta el momento, la información disponible no precisa si será presentado de inmediato ante un juez o si primero se realizará el proceso de entrega a la autoridad que lo requiere.

  • Detienen en Monterrey a Agustín Rodolfo “C”, de 33 años, acusado de quemar a su pareja en la CDMX.
  • Tiene orden de aprehensión por violencia familiar y violación; también le atribuyen antecedentes por robo y extorsión.
  • El ataque habría ocurrido el 7 de diciembre en Gustavo A. Madero, cuando presuntamente le arrojó alcohol y le prendió fuego.

Guanajuato, Morelos, Guerrero y Colima concentran parte de la presión más alta sobre la seguridad de las mujeres entre enero y abril de 2026, al encabezar los registros de homicidio doloso, tasas por población femenina y otros delitos de alto impacto, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El recuento también coloca a entidades del centro y sur entre las primeras posiciones por extorsión, lesiones, violencia de género y feminicidio.

Imagen 5OTZYVKYUJBGHKXQAOQOXPLJDI

En número absoluto de víctimas mujeres de homicidio doloso, Guanajuato ocupa el primer lugar con 72 casos y 13.5% del total nacional. Después aparecen Guerrero con 39 casos y 7.3%; Morelos con 36 y 6.8%; Michoacán con 35 y 6.6%; Colima con 31 y 5.8%; Ciudad de México con 30 y 5.6%; Baja California con 29 y 5.5%; Jalisco con 29 y 5.5%; Puebla con 26 y 4.9%; Chihuahua con 25 y 4.7%, y Veracruz con 25 y 4.7%.

La medición por tasa cambia parte del mapa. Colima ocupa el primer lugar en homicidio doloso de mujeres por cada 100,000 mujeres con 7.96 y 31 casos; le siguen Morelos con 3.37 y 36 casos, Guanajuato con 2.12 y 72 casos, Guerrero con 2.08 y 39 casos, y Sonora con 1.53 y 24 casos.

Temas Relacionados

feminicidioGAMmexico-noticiasquemarmexico-seguridadMonterreycelos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Aficionados coreanos convierten una taquería de Guadalajara en una fiesta mundialista al ritmo de “Gangnam Style”

Un grupo de visitantes asiáticos protagonizó uno de los momentos más virales del Mundial 2026 al desatar una fiesta improvisada en un restaurante mexicano

Aficionados coreanos convierten una taquería de Guadalajara en una fiesta mundialista al ritmo de “Gangnam Style”

Brecha digital, una de las principales razones por las que adultos mayores son víctimas de fraudes: así puedes protegerlos

El phishing es un tipo de fraude que consiste en enviar mensajes falsos para engañar y obtener acceso a cuentas o contraseñas

Brecha digital, una de las principales razones por las que adultos mayores son víctimas de fraudes: así puedes protegerlos

Asaltaron a su hijo con un disparo mortal, su padre mató a los asltantes en Nuevo León

El suceso ocurrió en una tienda de abarrotes que la familia atendía, Don Juan fue liberado tras permanecer a disposición del Ministerio Público

Asaltaron a su hijo con un disparo mortal, su padre mató a los asltantes en Nuevo León

Matan a Marcela en Tabasco, días después de ser sepultada profanan su ataúd y lo sacan

La joven de 22 años conocida como Masha fue velada y enterrada en un panteón de la localidad de Huimanguillo, sin embargo alguien entró y la desenterraron

Matan a Marcela en Tabasco, días después de ser sepultada profanan su ataúd y lo sacan

Organizaciones alertan que Tribunal en Yucatán podría revertir cierre de granja de huevos que causa daños ambientales a comunidades

Se trata de un espacio impulsado por la empresa Bachoco que podría dañar gravemente al medio ambiente

Organizaciones alertan que Tribunal en Yucatán podría revertir cierre de granja de huevos que causa daños ambientales a comunidades
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a tres presuntos integrantes del Cártel de Caborca en el Edomex: uno sería sobrino de Caro Quintero

Capturan a tres presuntos integrantes del Cártel de Caborca en el Edomex: uno sería sobrino de Caro Quintero

Trump nomina a Jay Clayton para Inteligencia Nacional: es el fiscal que lleva el caso contra Rocha Moya y funcionarios de Sinaloa

Jueza otorga permiso para que El Titán, ligado al Cártel del Noreste, pueda salir de la cárcel por seis horas al día

Claudia Sheinbaum revela que no ha leído todas las cartas que le envió Manuel Farías, vicealmirante detenido por huachicol fiscal

Sheinbaum desconoce investigación contra Esteban Villegas y Samuel García tras detención de empresario ligado a huachicol

ENTRETENIMIENTO

¿Usó una doble? Shakira aclara rumores publicando fotos inéditas de su presentación en CDMX

¿Usó una doble? Shakira aclara rumores publicando fotos inéditas de su presentación en CDMX

Maná cumple 40 años: fechas, ciudades y detalles del ‘Vivir Sin Aire Tour’

Así protestó Regina Blandón en la inauguración del Mundial 2026: “Celebrar goles sin olvidar a lxs que no han vuelto a casa”

¿Vieron a Belinda? Pepe Aguilar y sus hijos asistieron a la inauguración del Mundial 2026

Sasha Sokol reacciona ante los dichos de Charly López sobre su pasado con Luis de Llano

DEPORTES

Pato mundialista causa furor en CDMX durante festejos por la victoria de México en el Mundial 2026

Pato mundialista causa furor en CDMX durante festejos por la victoria de México en el Mundial 2026

Aficionados coreanos convierten una taquería de Guadalajara en una fiesta mundialista al ritmo de “Gangnam Style”

Cuándo vuelve a jugar México tras el triunfo contra Sudáfrica en la inauguración del Mundial 2026

México va por el oro en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Antalya 2026

Cuántos goles le faltan a Raúl Jiménez para alcanzar el récord de Chicharito Hernández con la Selección Mexicana