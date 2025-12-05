Mundo

Ucrania atacó con drones una refinería rusa y un puerto estratégico en una nueva ofensiva de “largo alcance”

Los operativos golpearon puntos claves para el suministro energético y militar de Moscú. También se reportó el impacto de un dron en un edificio gubernamental en Grozni y una masiva oleada de ataques en Bélgorod

Un ataque nocturno dañó el puerto de Temryuk y la refinería de petróleo de Syzran (X-Asra)

Las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmaron ataques nocturnos con drones sobre el puerto ruso de Temryuk y la refinería de petróleo de Syzran el 5 de diciembre. El objetivo fue debilitar el potencial militar y económico de Rusia mediante la afectación de infraestructuras clave para el suministro de combustible y apoyo logístico al ejército ruso.

La operación golpeó el puerto marítimo de Temryuk, en el territorio de Krasnodar, donde se gestionan cargas de gas natural licuado y productos químicos utilizados por las fuerzas rusas. Según el Kyiv Independent, tras el ataque se generó un incendio, mientras autoridades rusas evalúan los daños. El puerto de Temryuk tiene importancia estratégica para la infraestructura militar rusa, al disponer de una terminal de exportación de petróleo y una planta de gas licuado de petróleo.

El objetivo fue debilitar la capacidad logística y económica del adversario

Imágenes analizadas por el medio ruso Astra confirmaron que una terminal gasífera fue afectada por el fuego. Algunos testigos locales declararon haber observado explosiones y columnas de humo tras el impacto.

A su vez, el Cuartel General de Operaciones del Krai de Krasnodar confirmó daños en la infraestructura portuaria y precisó que todo el personal fue evacuado sin reportar víctimas.

El ataque incluyó la refinería de petróleo de Syzran, situada en la región de Samara. Por su parte, las Fuerzas Armadas de Ucrania detallaron que la planta cuenta con una capacidad anual estimada de 7 a 8,9 millones de toneladas de petróleo, utilizada para el abastecimiento de las fuerzas armadas rusas.

Bajo este contexto, el alcalde de Syzran, Sergei Volodchenkov, confirmó que se detectaron drones ucranianos durante la noche del ataque, aunque omitió mencionar objetivos concretos.

Se intensificaron las acciones con aeronaves no tripuladas desde finales de noviembre (EFE)

Este tipo de ataques, denominados por Kiev “sanciones de largo alcance”, se intensificaron desde finales de noviembre. La refinería de Syzran ya había sufrido daños en la primera semana de diciembre, incluyendo la inhabilitación de la planta ELOU-AVT-6, esencial para la purificación primaria de crudo.

Un dron alcanzó un edificio gubernamental en Grozni tras una oleada de ataques

Además del impacto en la refinería y el puerto, durante la jornada de hoy un dron colisionó por la noche contra un rascacielos del complejo comercial Grozni City, en la capital chechena, alcanzando un edificio que alberga oficinas gubernamentales, entre ellas la Cámara de Cuentas y el Consejo de Seguridad local.

Un dron impactó anoche en un rascacielos del complejo comercial Grozni City, en Chechenia

Hasta el momento, las autoridades no han emitido declaraciones y los medios estatales no han cubierto el incidente.

También se registró una ofensiva masiva en la región fronteriza de Bélgorod, donde se lanzaron 80 aeronaves no tripuladas en 24 horas.

Por su parte, el Ministerio de Defensa comunicó el derribo de 41 drones en distintas regiones, incluida Crimea.

Como medida preventiva, los aeropuertos de nueve ciudades suspendieron temporalmente sus operaciones para preservar la seguridad aérea.

