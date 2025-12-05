Mundo

Putin aseguró a Modi que negocia una “declaración pacífica” conjunta con Estados Unidos

El líder del Kremlin aprovechó el encuentro bilateral para agradecer a su par indio su implicación personal en la búsqueda de soluciones y destacó la importancia de concretar los acuerdos

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el primer ministro de la India, Narendra Modi, asisten al Foro Empresarial India-Rusia en Nueva Delhi, India, el 5 de diciembre de 2025. Sputnik/Grigory Sysoyev/Pool vía REUTERS

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, confirmó este viernes que su gobierno trabaja activamente con Estados Unidos en la redacción de una “posible declaración pacífica” sobre Ucrania, una revelación que sugiere un avance diplomático tangible más allá de los contactos preliminares.

“Estamos trabajando junto con algunos socios, incluidos los Estados Unidos, en una posible declaración de paz”, aseguró el mandatario ruso al detallar el estado de las conversaciones al inicio de su reunión con el primer ministro indio, Narendra Modi, en Nueva Delhi.

El líder del Kremlin aprovechó el encuentro bilateral para agradecer a Modi su implicación personal en la búsqueda de soluciones y destacó la importancia de concretar los acuerdos.

“Gracias por su atención y por su interés en encontrar soluciones para esta situación. Nuestras posturas están profundamente arraigadas en la historia, pero no son las palabras lo que importa, sino el fondo de la cuestión, que es muy importante”, agregó.

Esta confirmación sigue a las impresiones compartidas ayer por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien tras la reunión de sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner con Putin en Moscú, comentó que el líder ruso había dado señales de querer poner fin a la guerra, aunque advirtió entonces que no se había logrado un consenso definitivo.

Ucrania confirma contactos con Witkoff
Ucrania confirma contactos con Witkoff tras la cita de Moscú y asegura que el plan de paz sigue abierto

Los enviados de Trump viajaron a Moscú el miércoles y regresaron directamente a Estados Unidos tras ser recibidos por Putin y cancelaron una reunión programada en Bruselas con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lo que ha generado incertidumbre.

El jefe negociador ucraniano, Rustem Umérov, se reunió este miércoles en Bruselas con los consejeros de seguridad de los principales socios europeos para ponerles al día sobre el plan de paz que impulsa Washington.

La renuncia de Ucrania al ingreso en la OTAN, las garantías de seguridad, el repliegue del Donbás y las reparaciones de posguerra son asuntos centrales que ni los bandos ni los mediadores han logrado consensuar hasta el momento.

Por su parte, Rustem Umerov, quien encabeza la delegación ucraniana para las conversaciones de paz y también ejerce como secretario del Consejo de Seguridad Nacional, junto al jefe del Estado Mayor del Ejército de Ucrania, Andri Hnatov, tiene previsto presentar en Bruselas a los asesores de seguridad nacional de varios países europeos los principales detalles de los contactos recientes entre Washington y Moscú.

De acuerdo con lo informado por el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, este encuentro tendrá lugar durante la jornada de miércoles en la capital belga y forma parte de una serie de avances diplomáticos orientados a la seguridad y la búsqueda de una resolución pacífica al conflicto.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, durante una conferencia de prensa conjunta con su homólogo de Chipre, Nikos Christodoulides, en Kiev, Ucrania, el 4 de diciembre de 2025. (AP Foto/Dan Bashakov)

Umerov y Hnatov informarán a sus contrapartes europeas sobre la reunión mantenida el martes entre Steve Witkoff, enviado especial de Estados Unidos, y el presidente ruso, Vladimir Putin. Este intercambio, que se dio en el máximo nivel diplomático, representa un nuevo paso en la dinámica de contactos internacionales que involucran a Kiev, Moscú y Washington respecto al futuro de la paz y la seguridad europea.

El mandatario ucraniano detalló que, tras la cita en Bruselas, Umerov y Hnatov continuarán las gestiones preparatorias para próximos encuentros con miembros del equipo del presidente estadounidense, Donald Trump.

Zelensky puntualizó que el objetivo de las conversaciones en la capital de Bélgica incluye discutir el componente europeo en el diseño y fortalecimiento de la arquitectura de seguridad, aspecto que consideró de gran importancia para Ucrania y sus socios del continente.

(Con información de EFE)

