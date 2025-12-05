Modi recibió a Putin: India seguirá comprando petróleo a Rusia y financiando la invasión a Ucrania

Vladimir Putin junto a Narendra Modi (Alexander Kazakov, Sputnik, Kremlin vía AP)

Rusia reafirmó su compromiso de mantener el suministro energético a India, pese a las crecientes sanciones occidentales. El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró en Nueva Delhi que Moscú garantizará envíos ininterrumpidos de combustible para la economía india, subrayando la importancia estratégica de India como segundo mayor importador de petróleo ruso y destacando la cooperación bilateral en el desarrollo de energía nuclear.

Estas declaraciones, recogidas por agencia EFE, se producen en un contexto de presión internacional sobre el sector energético ruso y de ajustes en el comercio global de hidrocarburos.

Putin enfatizó la fiabilidad de Rusia como socio energético, asegurando que su país es un proveedor estable de petróleo, gas y carbón, elementos esenciales para el desarrollo energético de India.

“Rusia es un proveedor confiable de petróleo, gas, carbón y de todo lo que se requiere para el desarrollo energético de la India”, afirmó el mandatario, según EFE. Añadió que Moscú está preparado para continuar con los envíos de combustible, a pesar de las restricciones impuestas por Estados Unidos y Europa a la flota petrolera rusa.

El abrazo de Modi a Putin apenas el ruso bajó del avión (Grigory Sysoyev, Sputnik, Kremlin vía AP)

El impacto de las sanciones occidentales ha sido un tema central en las recientes conversaciones entre ambos países. En agosto de 2025, Washington impuso aranceles de hasta el 50% a productos energéticos indios, argumentando que India facilitaba la entrada de crudo ruso a Europa a través de la llamada “laguna de la refinería”.

Esta medida busca frenar la llegada de petróleo ruso transformado en territorio indio a los mercados europeos, una práctica que ha permitido a Moscú sortear parcialmente las restricciones internacionales. A pesar de estas presiones, Putin aseguró en una entrevista difundida el jueves que el volumen de negocios comercial de petróleo y productos derivados rusos solo experimentó “un ajuste menor” durante los primeros nueve meses de 2025.

El papel de las refinerías indias, especialmente la de Jamnagar —considerada la más grande y productiva del mundo—, ha sido clave para mantener el flujo de crudo ruso hacia los mercados internacionales.

El presidente ruso, Vladimir Putin, junto a su par indio, Narendra Modi (Alexander KAZAKOV/AFP)

Estas instalaciones han permitido que el petróleo ruso, una vez refinado en India, acceda legalmente a destinos como Europa y Oriente Medio. “El petróleo ruso fluye sin problemas en la India”, destacó Putin, en declaraciones recogidas por EFE, subrayando la eficacia de este mecanismo en el contexto de las sanciones.

En el ámbito de la energía nuclear, la cooperación entre Rusia e India avanza con la construcción de la mayor planta nuclear del país asiático, ubicada en el sur de India.

Putin informó que dos de las seis unidades de reactor ya se encuentran conectadas a la red energética, mientras que las cuatro restantes siguen en fase de construcción. Este proyecto conjunto representa un paso significativo en la diversificación de la matriz energética india y en la consolidación de la relación bilateral en sectores estratégicos.

La puesta en marcha total de esta planta nuclear se perfila como un aporte sustancial para cubrir la demanda energética de India, facilitando el acceso a energía asequible y limpia para empresas y hogares en todo el país.