Un nuevo informe del Vaticano frena las aspiraciones de las mujeres al diaconado

Las mujeres no pueden, aunque los historiadores afirman que las mujeres sirvieron como diáconos en la iglesia cristiana primitiva. REUTERS/Maksym Muzychenko-Kishka

Una segunda comisión de estudio del Vaticano determinó que las mujeres no deben ser ordenadas diáconos, lo que supone otro revés para las mujeres católicas que esperan algún día poder presidir bodas, bautizos y funerales.

El Vaticano dio el jueves la inusual decisión de publicar una síntesis de las conclusiones de la comisión, incluyendo las votaciones de sus miembros sobre cuestiones teológicas específicas. El informe dejó abierta la posibilidad de un estudio más profundo, pero propuso en cambio la creación de nuevos ministerios laicos para mujeres fuera del diaconado ordenado.

Los diáconos son ministros ordenados que desempeñan muchas de las mismas funciones que los sacerdotes, como presidir bodas, bautizos y funerales. Pueden predicar, pero no celebrar la misa.

Para los seminaristas varones, el diaconado es un ministerio de transición hacia la ordenación sacerdotal. Los hombres casados ​​también pueden ser ordenados diáconos permanentes. Las mujeres no pueden, aunque los historiadores afirman que las mujeres sirvieron como diáconos en la iglesia cristiana primitiva.

En 2016, el papa Francisco ordenó una primera comisión de estudio sobre el tema a petición de la Unión Internacional de Superioras Generales, la organización que agrupa a las órdenes religiosas femeninas del mundo. Tras el aparente fracaso de dicha comisión, Francisco creó una segunda comisión de estudio en 2020, que lleva el nombre de su presidente, el cardenal Giuseppe Petrocchi, y que publicó su informe el jueves.

El papa Francisco responde a preguntas de periodistas durante una conferencia de prensa a bordo del avión papal a su regreso de Brasil, el lunes 29 de julio de 2013. (AP Foto/Luca Zennaro, Pool, Achivo)

Petrocchi concluyó que existen dos corrientes teológicas actualmente irreconciliables sobre el tema, lo que exige que el Vaticano adopte un enfoque prudencial. Una corriente permitiría el diaconado femenino, mientras que la otra no.

Dado el impasse, el estado actual de la investigación «descarta la posibilidad de avanzar hacia la admisión de mujeres al diaconado, entendido como un grado del sacramento del Orden Sagrado», según el informe. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de realizar más estudios, señalando que el estado actual de la investigación no permite «formular un juicio definitivo».

Algunas mujeres católicas quieren reconocimiento ministerial

Las mujeres católicas realizan gran parte del trabajo de la Iglesia en escuelas y hospitales, y suelen ser responsables de transmitir la fe a la siguiente generación. Sin embargo, desde hace tiempo se han quejado de su estatus de segunda clase en una institución que reserva el sacerdocio para los hombres. Han presionado para obtener mayores roles tanto en puestos de gestión con capacidad de decisión como en vocaciones ministeriales.

Los defensores de ampliar el diaconado para incluir a las mujeres dicen que hacerlo les proporcionaría un papel más importante en el ministerio y el gobierno de la iglesia, al tiempo que ayudaría a abordar los efectos de la escasez de sacerdotes católicos en algunas partes del mundo al permitir que las mujeres desempeñen algunas funciones sacerdotales.

Los opositores afirman que ordenar mujeres al diaconado marcaría el inicio de un camino peligroso hacia la ordenación de mujeres al sacerdocio. La Iglesia católica reserva el sacerdocio para los hombres, argumentando que Cristo eligió solo a hombres como sus doce apóstoles.

Los opositores afirman que ordenar mujeres al diaconado marcaría el inicio de un camino peligroso hacia la ordenación de mujeres al sacerdocio. (AP Foto/Alessandra Tarantino)

Francisco se había mostrado cómodo permitiendo el debate sobre el tema, aplazando cualquier decisión definitiva. El diaconado femenino se abordó durante su sínodo sobre la Amazonía de 2019, o reunión de obispos, y de nuevo durante el sínodo de reforma de Francisco, de mayor alcance y duración, que en 2024 pidió que la cuestión permaneciera abierta.

Sin embargo, un grupo de estudio especial sobre diaconisas, dentro del marco del sínodo, entregó su investigación a la comisión Petrocchi a principios de este año, lo que prácticamente dio por concluido su trabajo. Petrocchi señaló que el tema solo era relevante en unos pocos países y que solo se habían recibido 22 propuestas, lo que a su vez no era representativo de la iglesia global.

Leo parece no comprometerse con el tema

El Papa León XIV ordenó que se publicara el informe de síntesis de Petrocchi, y eso podría sugerir que para él el tema está ahora cerrado.

El ex cardenal Robert Prevost ha dicho anteriormente que las mujeres no pueden ser ordenadas sacerdotes y se ha mostrado evasivo respecto de si las mujeres podrían servir alguna vez como diáconos.

Durante una conferencia de prensa en 2023, Prevost reconoció que Francisco había creado las dos comisiones de estudio, pero advirtió que convertir a las mujeres en clérigos “no necesariamente resuelve un problema, podría crear uno nuevo”.

El papa León XIV visita el Hospital Psiquiátrico De La Croix durante su primer viaje apostólico, en Jal el-Dib, Líbano, el 2 de diciembre de 2025. REUTERS/Yara Nardi

Phyllis Zagano, investigadora de la Universidad Hofstra en Nueva York y miembro de la comisión de 2016, se quejó de que el documento emitido el jueves “hace todo lo posible para presentar el tema de una manera negativa” al argumentar que “dado que a las mujeres se les prohíbe la ordenación sacerdotal, no pueden ser ordenadas como diáconos”.

“El extenso informe no presenta evidencia ni argumento teológico, solo la opinión de que se necesita más estudio. En resumen, no pueden decir que no, simplemente no quieren decir que sí”, declaró.

(con información de AP)