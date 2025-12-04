Tragedia en un gimnasio de Brasil: un hombre murió tras sufrir un accidente durante un press de banca

Montenegro realizaba un ejercicio de press de banca con barra libre cuando la barra se deslizó de sus manos (@Racionalizado)

Un hombre de 55 años murió tras un accidente ocurrido mientras realizaba un ejercicio de press de banca en la RW Academia, gimnasio ubicado en el barrio Jardim Atlântico, Olinda, Brasil. El hecho, que ocurrió alrededor de las 19:00, causó conmoción en la comunidad local por la naturaleza inesperada del suceso y la relevancia de la víctima en el ámbito cultural.

Detalles del accidente y atención recibida

De acuerdo con diversos medios locales, Ronald José Salvador Montenegro realizaba un ejercicio de press de banca con barra libre cuando el barrote se deslizó de sus manos y cayó sobre su pecho. Las cámaras de seguridad del gimnasio registraron el momento en que, tras el impacto, logró incorporarse y caminar hasta la recepción, pero colapsó poco después.

Personal del gimnasio y otros usuarios acudieron de inmediato para asistirlo y solicitaron ayuda médica. Montenegro fue trasladado consciente a la Unidad de Pronto Atención (UPA) de Olinda, pero llegó en paro cardiorrespiratorio y no sobrevivió a las lesiones. Al momento de hacer el ejercicio, la víctima levantaba 30 kilogramos por lado, sumado a los 15 que pesa aproximadamente el barrote.

El gimnasio, en un comunicado citado por MixVale, expresó su pesar por el fallecimiento y aseguró que su equipo actuó con prontitud, brindando asistencia inmediata y llamando a los servicios de emergencia. La empresa manifestó su disposición para apoyar a la familia y destacó que Montenegro era un cliente habitual y apreciado por la comunidad del gimnasio.

Según familiares citados por el medio local G1 Pernambuco, Montenegro tenía más de 30 años de experiencia en musculación y no había sufrido accidentes previos durante su trayectoria deportiva. En el momento del accidente, se encontraba acompañado por un entrenador personal, quien confirmó que el ejercicio formaba parte de su rutina habitual.

El presidente del Consejo Regional de Educación Física de Pernambuco, Lúcio Beltrão, explicó a G1 Pernambuco que la forma en la que sujetaba la barra, conocida como “agarre suicida” o “false grip”, podría haber incrementado el riesgo de que la barra se deslizara, aunque no se puede atribuir oficialmente la causa del accidente a esta técnica.

Perfil y legado de Ronald Montenegro

Ronald Montenegro era ampliamente reconocido por su labor al frente del Centro Cultural Palácio dos Bonecos Gigantes de Olinda, institución que dirigía desde su fundación y que alberga más de 300 piezas históricas que desfilan cada año en el Carnaval de Olinda. Según MixVale, su gestión impulsó la creación de nuevos muñecos y la formación de nuevas generaciones de titiriteros, además de promover exposiciones nacionales e internacionales.

Nacido en Olinda y residente del barrio Jardim Atlântico, también trabajaba como profesional autónomo en el sector de logística. Tenía dos hijos, Milena y Ronald Junior, de 25 y 18 años respectivamente. Familiares y allegados lo describieron como un apasionado del carnaval y de las tradiciones populares, con una vida dedicada a la organización de eventos y la preservación de la cultura local.

Ronald Montenegro dirigía el Palacio Dos Bonecos y era un aficionado a los muñecos gigantes (Instagram / @palaciodosbonecos)

La tradición de los muñecos gigantes, reconocida como patrimonio cultural inmaterial de Brasil desde 2005, constituye uno de los símbolos más emblemáticos del Carnaval de Olinda. Estas figuras, que pueden alcanzar hasta 4,5 metros de altura y pesar cerca de 45 kilos, desfilan cada año representando personajes históricos, figuras populares y celebridades. El Palácio dos Bonecos Gigantes, bajo la dirección de Montenegro, se consolidó como un referente nacional e internacional en la preservación y difusión de esta manifestación cultural, recibiendo a investigadores y turistas durante todo el año.

El Centro Cultural de Olinda, en una nota de condolencia publicada en redes sociales y citada por Daily Mail, lamentó profundamente la pérdida de su presidente, a quien definió como “un creador, un defensor apasionado de la cultura popular y uno de los grandes responsables de mantener viva la tradición de los muñecos gigantes que encantan Olinda y el mundo”. La institución suspendió sus actividades hasta el 5 de diciembre en señal de duelo.

Asimismo, La noticia de la muerte generó numerosas muestras de pesar en la comunidad cultural y deportiva de Pernambuco. Por su parte, la tradicional agrupación carnavalesca Homem da Meia-Noite también expresó su tristeza por la pérdida, destacando la pasión de Montenegro por las tradiciones del carnaval.

Familiares de la víctima, citados por Daily Mail, hicieron un llamado a los gimnasios para reforzar las medidas de prevención y la supervisión durante el uso de equipos de musculación, especialmente en ejercicios que implican riesgos elevados.

Investigación policial y seguridad en gimnasios

La Policía Civil de Pernambuco clasificó el caso como muerte accidental, según informaron g1 Pernambuco y MixVale. El informe oficial aún no se ha finalizado, pero las autoridades descartaron la existencia de factores externos o intencionales en el accidente. El debate sobre la seguridad en gimnasios y el uso de técnicas de agarre en ejercicios de press de banca ha cobrado relevancia tras el incidente, aunque los especialistas consultados por los medios subrayaron que no se pueden establecer conclusiones definitivas sobre la causa del accidente sin el informe pericial.

El gimnasio RW Academia respondió a las consultas de G1 Pernambuco sobre la capacitación de su personal en primeros auxilios y la supervisión de los ejercicios, asegurando que el equipo está preparado para actuar en situaciones de emergencia y que Montenegro contaba con la compañía de un entrenador personal durante la sesión.