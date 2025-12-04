Ruanda y el Congo firmaron un acuerdo de paz junto a Trump mientras persisten los combates en el este africano

El presidente estadounidense Donald Trump con el presidente ruandés Paul Kagame y el presidente congoleño Felix-Antoine Tshisekedi en Washington DC este 4 de diciembre de 2025 (AP foto/Evan Vucci)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y los líderes de Ruanda y la República Democrática del Congo firmaron un acuerdo de paz este jueves, a pesar de que nuevos episodios de violencia plantearon dudas sobre el acuerdo para poner fin a una de las guerras más largas de África.

Trump afirmó que Estados Unidos también estaba firmando acuerdos sobre minerales críticos con ambos países al recibir en Washington a Paul Kagame, el veterano presidente de Ruanda, y al presidente congoleño, Félix Tshisekedi.

“Creo que será un gran milagro”, declaró Trump tras la firma, celebrada en un instituto de paz que su administración acaba de rebautizar con su nombre.

Refiriéndose a los dos líderes, añadió: “Pasaron mucho tiempo matándose, y ahora van a pasar mucho tiempo abrazándose, tomándose de la mano y aprovechándose económicamente de Estados Unidos, como hace cualquier otro país”.

Sin embargo, los líderes africanos adoptaron un tono más cauteloso, mientras los combates se intensificaban en el este de la República Democrática del Congo, donde el grupo armado M23 —que según la ONU cuenta con el respaldo de Ruanda— ha ganado terreno en las últimas semanas frente a las fuerzas de Kinshasa.

“Habrá altibajos en el camino que tenemos por delante, de eso no hay duda”, afirmó Kagame, cuyos aliados han tomado una ventaja decisiva sobre el terreno contra el turbulento vecino de su país.

Tshisekedi, de la RDC, lo calificó como el “comienzo de un nuevo camino, un camino exigente”.

“Mucho dinero”

Imagen de archivo: Un grupo de hombres trabaja en una mina de coltán en Birambo, territorio de Masisi, provincia de Kivu Norte de la República Democrática del Congo en diciembre de 2018 (REUTERS/Goran Tomasevic)

Trump se ha jactado de que el conflicto en el este de la RDC, donde cientos de miles de personas han muerto durante varias décadas, se encuentra entre las ocho guerras que ha finalizado desde que regresó al cargo en enero.

El presidente estadounidense no ha ocultado su deseo de ganar el Premio Nobel de la Paz.

Trump afirmó que el acuerdo allanará el camino para que Estados Unidos tenga acceso a minerales críticos en ambos países. La RDC oriental, devastada por la violencia, en particular, posee reservas de muchos de los ingredientes clave para tecnologías modernas, como los coches eléctricos.

Es el último de una serie de acuerdos en los que el multimillonario republicano ha negociado una participación para que empresas estadounidenses extraigan minerales de tierras raras, incluso en Ucrania.

Imagen de archivo: Refugiados, huyendo del conflicto en Ruanda, llevan agua a sus chozas en el campamento de refugiados Benaco en Tanzania, el 17 de mayo de 1994 (AP foto/Karsten Thielker)

“Vamos a extraer parte de las tierras raras”, dijo Trump. “Y todos ganarán mucho dinero”.

La firma se produce más de cinco meses después de que los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países también se reunieran con Trump y anunciaran otro acuerdo para poner fin al conflicto.

El conflicto, que llevaba tiempo latente, estalló a finales de enero cuando el M23 tomó las importantes ciudades de Goma y Bukavu.

Tras el acuerdo de junio, el M23 —que niega tener vínculos con Ruanda— y el gobierno de Kinshasa prometieron un alto el fuego tras la mediación de Qatar, socio estadounidense, pero ambas partes se han acusado mutuamente de violaciones.

“Muchos muertos”

Rebeldes del M23 hacen guardia en el estadio Unite, donde miembros capturados de las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC) y tropas de Wazalendo esperan ser llevados a bordo de camiones para ser entrenados por rebeldes del M23, en Goma, Kivu del Norte, República Democrática del Congo, el 10 de mayo de 2025 (REUTERS/Arlette Bashizi/Foto de archivo)

La violencia continuó sobre el terreno incluso el día de la firma.

Un periodista de AFP en el lugar escuchó disparos en las afueras de Kamanyola, una ciudad controlada por el M23 en la provincia de Kivu del Sur, cerca de la frontera con Ruanda y Burundi. “Muchas casas han sido bombardeadas y hay muchos muertos”, declaró René Chubaka Kalembire, funcionario administrativo de Kaziba, ciudad también bajo control del M23, la víspera de la firma.

Tras varios días de enfrentamientos en los alrededores de Kaziba, aviones de combate bombardearon la ciudad de nuevo el jueves por la mañana, según informó a AFP un representante de la sociedad civil local que pidió el anonimato.

También se oyeron explosiones provenientes del puesto fronterizo de Bugarama, en Ruanda, al otro lado de la frontera con el vecino Burundi, y la policía ruandesa cerró temporalmente el puesto fronterizo el jueves.

AFP no pudo obtener un balance verificable de los combates de fuentes independientes.

Fuentes locales informaron de una concentración masiva de refuerzos del M23, acompañados de vehículos blindados, en el altiplano de Kivu del Sur.

El paso a través de la región montañosa permitiría a sus tropas rodear Uvira, la última ciudad importante de Kivu del Sur que evadió la captura del M23.

Mientras tanto, el acuerdo negociado por Trump se produce mientras ambos países están en conversaciones con su administración sobre su prioridad de acoger a los inmigrantes en medio de la amplia campaña de deportación del presidente.

(Con información de AFP)