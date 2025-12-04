Mundo

Los rebeldes hutíes liberaron a nueve marinos filipinos cautivos durante meses tras un ataque en el mar Rojo

Once tripulantes fueron entregados a Omán. Las autoridades confirmaron la custodia de los marineros y preparam la repatriación de la tripulación

En esta imagen difundida por la Agencia de Noticias de Omán, marineros retenidos durante meses por los rebeldes hutíes de Yemen llegan a Mascate, Omán (Agencia de Noticias de Omán vía AP)

Los rebeldes hutíes de Yemen liberaron este miércoles a 11 marineros que permanecían retenidos desde julio, tras el ataque al buque Eternity C en el mar Rojo, un hecho que dejó al menos cuatro muertos y el hundimiento de la embarcación.

Según informó el canal al-Masirah —controlado por los hutíes—, Omán tomó custodia de los marineros, quienes ya se encontraban de camino hacia el sultanato. Posteriormente, las autoridades omaníes confirmaron la recepción de los 11 tripulantes, originarios de India y Filipinas, “en preparación para su regreso a sus países de origen”.

Sin embargo, imágenes publicadas por los hutíes solo mostraban a 10 marineros, sin explicaciones sobre la ausencia del undécimo liberado.

Un avión de la Real Fuerza Aérea de Omán aterrizó el miércoles en Saná, la capital yemení bajo control rebelde, para concretar la operación, según registros de tráfico aéreo revisados por The Associated Press. Tras la liberación, el jet abandonó el espacio aéreo de Yemen.

Más tarde, Omán difundió imágenes de la llegada de los marineros a Mascate, recibidos por diplomáticos de India y Filipinas. Las autoridades filipinas habían declarado el martes que esperaban la liberación de nueve tripulantes filipinos retenidos por los hutíes desde ese ataque.

Filipinas gestionó con otros países para liberar a sus conciudadanos secuestrados en Yemen (Guardia Costera de Filipinas vía AP)

Los rebeldes yemeníes no ofrecieron detalles inmediatos sobre la nacionalidad de los liberados y aseguraron haber rescatado a los marineros tras abandonar el navío averiado, describiendo su situación como “cinco meses como invitados, no detenidos”.

Los hutíes atacaron más de 100 barcos con misiles y drones, llegando a hundir cuatro embarcaciones y causando al menos nueve muertes entre marineros. El caso más reciente fue el de un tripulante del buque Minervagracht, muerto por heridas en octubre.

No se precisaron las motivaciones exactas de la liberación actual, aunque históricamente los hutíes retuvieron marineros durante largos periodos. Durante previos altos el fuego en Gaza, los rebeldes suspendieron sus ataques, y solo reanudaron sus acciones hasta el inicio de otra tregua luego de que Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, anunció un cese de hostilidades con el grupo Hamas.

El ataque al buque Eternity C, ampliamente difundido en su momento por los hutíes a través de un video, se produjo en medio de una escalada de violencia regional. El grupo insurgente aseguró en aquel entonces haber “rescatado” a varios tripulantes y trasladarlos a un lugar seguro. Este hecho coincidió con el hundimiento de otro navío comercial, el Magic Seas, marcando el fin de una tregua de varios meses en los ataques a la navegación en el mar Rojo.

Los hutíes justifican estas agresiones como represalia contra barcos vinculados a Israel en apoyo a la causa palestina (Europa Press)

Los hutíes justifican estas agresiones como represalia contra barcos vinculados a Israel en apoyo a la causa palestina, una campaña que ha alterado significativamente el tráfico marítimo en un corredor estratégico que concentra cerca del 12% del comercio global.

En este contexto, destaca el papel de los marinos filipinos en la industria naviera: hasta el 30% de la fuerza laboral mundial en el transporte marítimo comercial corresponde a Filipinas. En 2023, las remesas enviadas por estos trabajadores al país asiático sumaron casi 7.000 millones de dólares, representando alrededor de una quinta parte del total de transferencias a Filipinas.

(Con información de The Associated Press)

