La aviación militar china realizó simulacros de ataques sobre buques extranjeros en el Estrecho de Taiwán

La Oficina de Seguridad Nacional de Taipéi advirtió que Beijing intensifica maniobras militares y vigilancia sobre barcos internacionales, aumentando la tensión en la zona

La aviación militar china realizó
La aviación militar china realizó simulacros de ataques sobre buques extranjeros en el Estrecho de Taiwán

El director de la Oficina de Seguridad Nacional (NSB) de Taiwán, Tsai Ming-yen, informó este miércoles que la aviación militar china ha realizado simulacros de ataques sobre buques de guerra extranjeros que transitan por las aguas sensibles que separan a China y Taiwán. Según declaraciones de Tsai recogidas por la agencia CNA, estos ejercicios buscan mostrar la presencia militar de Beijing y su reclamación de dominio en el Estrecho de Taiwán, ruta clave del tráfico marítimo internacional.

China considera que Taiwán forma parte de su territorio y reclama jurisdicción sobre el Estrecho de Taiwán, en contraste con la postura de Estados Unidos, Reino Unido y otros países, que lo definen como aguas internacionales abiertas al libre tránsito. A pesar de las protestas de Beijing, buques militares de ocho paísesEstados Unidos, Japón, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Vietnam, Reino Unido y Francia— han realizado hasta la fecha doce cruces por el estrecho en 2025, incluidas dos operaciones conjuntas entre Reino Unido, Canadá y Nueva Zelanda, según explicó Tsai ante legisladores en el Parlamento taiwanés.

Tsai precisó que China sigue a cada buque extranjero desplegando recursos navales y aéreos para tareas de vigilancia y ejercicio de ataques simulados durante estos cruces. El responsable de inteligencia subrayó que Taiwán mantiene un intercambio de inteligencia con sus aliados internacionales, suministrando datos sobre la conducta del ejército chino, lo que permite a los países implicados disponer de información sobre los patrones de actividad de las fuerzas de Beijing.

El Estrecho de Taiwán es
El Estrecho de Taiwán es escenario de disputas entre China, que lo reclama como propio, y potencias como Estados Unidos y Reino Unido, que lo consideran aguas internacionales

Tsai agregó que la presencia continuada de barcos de guerra extranjeros señala el apoyo internacional a la paz y estabilidad en el Estrecho de Taiwán, indicando que “los aliados internacionales no han retrocedido pese al ‘seguir a cualquier buque que pase’ de China“. De acuerdo con la agencia CNA, los buques estadounidenses y aliados suelen atravesar el estrecho aproximadamente una vez al mes.

El incremento de la presión militar china en la zona ha llevado al aumento del gasto en defensa de Taiwán. La semana pasada, el presidente Lai Ching-te anunció un plan para destinar USD40.000 millones adicionales en los próximos ocho años al desarrollo de un sistema de defensa aérea de múltiples capas.

Beijing rechaza cualquier interacción oficial
Beijing rechaza cualquier interacción oficial entre Estados Unidos y Taiwán y advierte sobre el riesgo de tensiones en la relación bilateral

Este miércoles, el gobierno taiwanés también manifestó su agradecimiento al presidente estadounidense Donald Trump por la firma de la Ley de Implementación de las Garantías para Taiwán, que instruye al Departamento de Estado a revisar cada cinco años las directrices que rigen las interacciones oficiales entre Estados Unidos y Taiwán. La portavoz presidencial, Karen Kuo, señaló que la entrada en vigor de la ley refuerza los lazos bilaterales y constituye un símbolo de "valores compartidos de democracia, libertad y respeto de los derechos humanos“. El ministro de Asuntos Exteriores, Lin Chia-lung, describió la firma como "un gran paso adelante" en el vínculo con Washington.

En reacción, el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, expresó la oposición de Beijing a cualquier tipo de interacción oficial entre Estados Unidos y Taiwán, advirtiendo que el asunto taiwanés “es la esencia de los intereses fundamentales de China y la primera línea roja infranqueable" en la relación bilateral. Lin exigió a Washington que evite el envío de “señales erróneas” a las fuerzas independentistas taiwanesas.

Estados Unidos es el principal proveedor de armamento para Taiwán y, tras cortar vínculos diplomáticos con Taipéi en 1979, ha mantenido directrices internas que regulan los contactos con funcionarios de la isla. Estas reglas fueron flexibilizadas en 2021 durante la administración de Joe Biden, permitiendo reuniones rutinarias entre representantes estadounidenses y taiwaneses.

La promulgación de la nueva legislación podría agravar las tensiones entre Washington y Beijing, que no descarta el uso de la fuerza para reclamar el control sobre Taiwán, gobernada de manera autónoma desde 1949.

Taiwán China Estados Unidos Tsai Ming-yen Estrecho de Taiwán Beijing Defensa Aviación militar Donald Trump Washington

