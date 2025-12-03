Mundo

Israel confirmó que los restos enviados por Hamas desde Gaza no corresponden a ninguno de los rehenes fallecidos

Los familiares de los rehenes asesinados que aún permanecen en en el enclave fueron informados del resultado, y la autoridad israelí insistió que “los esfuerzos para recuperarlos no cesarán hasta que se complete la misión”

Un vehículo de la Cruz
Un vehículo de la Cruz Roja, escoltado por una camioneta conducida por un militante de Hamás, se mueve en un área dentro de la llamada "línea amarilla" a la que las tropas israelíes se retiraron bajo el alto el fuego (REUTERS/Dawoud Abu Alk)

El análisis forense realizado en Israel determinó este miércoles que los restos mortales entregados el martes por el grupo terrorista Hamas, a través del Comité Internacional de la Cruz Roja, no corresponden a ninguno de los rehenes fallecidos.

Según comunicó la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu, “tras completar el proceso de identificación en el Centro Nacional de Medicina Forense, se determinó que los hallazgos traídos ayer para su análisis desde la Franja de Gaza no están vinculados a ninguno de los secuestrados fallecidos”.

Los familiares de los rehenes asesinados que aún permanecen en Gaza fueron informados del resultado, y la autoridad israelí insistió: “Los esfuerzos para recuperarlos no cesarán hasta que se complete la misión: que reciban un entierro digno en su país”.

Según medios palestinos, estos restos fueron hallados en la ciudad de Beit Lahiya, al norte de la Franja de Gaza. Las autoridades israelíes no precisaron de inmediato a qué se refieren específicamente al hablar de “hallazgos”.

No es la primera vez que cuerpos entregados por el grupo palestino armado no se corresponden a cautivos. Hamas alegó dificultades para encontrar los restos entre los escombros o por la falta de memoria o supervivencia de los comandantes encargados de los entierros.

Vehículos de la Cruz Roja
Vehículos de la Cruz Roja transportan un cuerpo, identificado por Hamás como el soldado israelí fallecido Hadar Goldin, en Deir Al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza (REUTERS/Mahmoud Issa)

Actualmente, permanecen en Gaza los cuerpos de dos rehenes de los 28 fallecidos: el soldado israelí Ran Gvili y el ciudadano tailandés Sudthisak Rinthalak, ambos secuestrados durante la irrupción de terroristas de Hamas el 7 de octubre de 2023.

Los familiares de los rehenes aún cautivos por Hamas reclamaron por sus regresos a Israel el pasado fin de semana en la Plaza de los Rehenes, Tel Aviv.

En su intervención, Itzik Gvili, padre de Ran, exigió: “No debe haber una siguiente fase en el actual alto el fuego en Gaza, y ningún día después en Gaza, hasta que Hamas devuelva los dos últimos cuerpos”.

Todavía tenemos dos últimos rehenes retenidos por Hamas. Y creo que deberíamos intentar venir cada sábado o cualquier otro día de la semana y recordarles a todos que necesitamos a esos dos rehenes. Tenemos que traerlos de vuelta porque estos son nuestros valores”, comentó una manifestante.

El comentario de Gvili surge luego de que el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas anunciara la semana pasada que reducirá considerablemente sus actividades, ya que solo quedan en Gaza los cuerpos de dos secuestrados fallecidos el 7 de octubre de 2023.

La gente sostiene recortes de
La gente sostiene recortes de papel de los rehenes muertos Ran Gvili y Sudthisak Rinthalak, cuyos cuerpos aún no han sido devueltos por Hamas (REUTERS/Nir Elias)

En una crítica directa hacia Hamas, el familiar de la víctima también denunció la falta de avances por parte del grupo terrorista: “Dicen que están buscando los cuerpos, pero no vemos ningún progreso. Nos están manipulando, y esto tiene que parar ya”.

(Con información de EFE)

