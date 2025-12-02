Mundo

Los rebeldes hutíes liberarán a nueve marinos filipinos tras varias semanas de cautiverio

Las autoridades de Filipinas confirmaron la inminente entrega de los tripulantes retenidos en Yemen, luego de la mediación de Omán y tras el ataque al carguero Eternity C en el mar Rojo

Filipinas gestionó con otros países
Filipinas gestionó con otros países para liberar a sus conciudadanos secuestrados en Yemen (Guardia Costera de Filipinas vía AP)

La inminente liberación de nueve marinos filipinos retenidos por los hutíes en el mar Rojo marca un giro en la crisis que se desató tras el hundimiento del carguero Eternity C en julio. Según informaron las autoridades de Filipinas, los tripulantes, que sobrevivieron al ataque contra el buque de bandera liberiana, serán entregados por el grupo insurgente respaldado por Irán, tras semanas de incertidumbre sobre su paradero y condiciones.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Filipinas comunicó que recibió la confirmación desde Omán sobre la próxima liberación de los marinos, quienes permanecían en calidad de rehenes tras el hundimiento del M/V Eternity C en el mar Rojo.

La nota oficial, que atribuye el avance a la mediación del gobierno omaní, detalla que los tripulantes serán trasladados desde Saná, la capital yemení controlada por los hutíes, hacia territorio omaní antes de su repatriación a Filipinas. Un portavoz de la cancillería filipina evitó precisar el calendario de la liberación o si existen condiciones asociadas al proceso.

El ataque al Eternity C, difundido en su momento por los propios hutíes mediante un video, se produjo en un contexto de escalada en la región. El grupo insurgente afirmó entonces haber “rescatado” a un número indeterminado de tripulantes y haberlos llevado a un lugar seguro.

Este incidente coincidió con el hundimiento de otro buque comercial, el Magic Seas, en una serie de acciones que rompieron una tregua de varios meses en los ataques a la navegación en el mar Rojo. Estas agresiones, que los hutíes justifican como represalia contra embarcaciones vinculadas a Israel en apoyo a la causa palestina, han alterado de manera significativa el tráfico marítimo en una ruta que canaliza cerca del 12% del comercio mundial.

Los hutíes de Yemen atacaron
Los hutíes de Yemen atacaron a barcos de diverso origen en el Mar Rojo

La importancia de la tripulación filipina en la industria naviera global es considerable: los marinos de Filipinas representan hasta el 30% de la fuerza laboral en el sector del transporte marítimo comercial. En 2023, las remesas enviadas por estos trabajadores al archipiélago alcanzaron casi USD 7.000 millones, lo que equivale aproximadamente a una quinta parte del total de transferencias recibidas por el país.

el mes pasado, las autoridades hutíes condenaros a muerte por delitos de espionaje a un total de 17 personas y otras dos cumplirán diez años en prisión por su vinculación a una red de espionaje que trabajaba con los servicios secretos de Estados Unidos, Israel, Reino Unido y Arabia Saudí.

El Tribunal Penal Especializado de Saná, la capital yemení, presidido por el juez Yahya al Mansur y el juez Rabie al Zubair ha condenado a 17 individuos a muerte por pelotón de fusilamiento y en público para que sirva de disuasión, según recoge la agencia de noticias Saba, controlada por los hutíes. Uno de los acusados ha sido absuelto.

La sentencia sostiene que los sospechosos espiaron para estos países entre 2024 y 2025 bajo las órdenes del Mossad israelí y utilizando artefactos de comunicación encriptada proporcionados por los servicios secretos israelíes. Asimismo formaron a los espías para utilizar cámaras ocultas y conectarlas con programas de emisión en directo.

