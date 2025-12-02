Lituania acusó a Bielorrusia de un ataque híbrido tras la irrupción de globos en el aeropuerto de Vilna

En esta fotografía sin fecha publicada por el Servicio Estatal de Guardia de Fronteras, un oficial inspecciona un globo utilizado para transportar cigarrillos a Lituania, porque los contrabandistas bielorrusos a menudo los usan para transportar el contrabando a la Unión Europea (Servicio Estatal de Guardia de Fronteras vía AP, Archivo)

Las tensiones entre Lituania y Bielorrusia se han intensificado después de que globos meteorológicos procedentes de Bielorrusia obligaran a Lituania a cerrar repetidamente su principal aeropuerto en las últimas semanas, dejando a miles de personas varadas.

Aunque los globos se utilizan para contrabandear cigarrillos a Lituania, los funcionarios de Vilnius ven sus números y trayectorias como actos deliberados de perturbación orquestados por Bielorrusia, un cercano aliado de Rusia, mientras Europa sigue en alerta máxima después de que las intrusiones de drones en el espacio aéreo de la OTAN alcanzaran una escala sin precedentes en septiembre y la invasión rusa de Ucrania se acerca a su cuarto año.

“Un ataque híbrido cínico”

En el incidente más reciente, las operaciones en el aeropuerto de Vilna se suspendieron durante 11 horas la noche del sábado. Las autoridades lituanas informaron que al menos 60 globos volaron desde un bosque en Bielorrusia, 40 de los cuales alcanzaron zonas críticas para la seguridad aérea, lo que lo convierte en uno de los incidentes más graves hasta la fecha. Las autoridades de aviación lituanas indicaron que los globos parecían ser lanzados a intervalos regulares y dirigidos a las pistas.

“Este es un cínico ataque híbrido contra nuestra economía, la seguridad de la aviación y toda la nación”, dijo Taurimas Valys, viceministro de Asuntos Exteriores de Lituania, sobre el incidente.

El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko. Sputnik/Alexander Kazakov/Pool vía REUTERS

El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, había dicho previamente que Bielorrusia se disculparía si se establecía su participación.

El lunes, Minsk acusó a Lituania de haber enviado supuestamente un dron al espacio aéreo del país, afirmando que iba a ser utilizado para espionaje y la entrega de “materiales extremistas”.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Bielorrusia convocó el lunes al encargado de negocios de Lituania, Erikas Vilkanecas, y exigió una explicación y una investigación sobre el incidente.

“La República de Bielorrusia se reserva el derecho de tomar todas las medidas necesarias para proteger su soberanía y seguridad, en función de la situación actual”, dijo el ministerio en un comunicado el lunes.

La primera ministra lituana, Inga Ruginienė, dijo el martes que no había recibido ninguna información que sugiriera que Lituania estuviera involucrada en el incidente, según la agencia de noticias BNS.

Altas tensiones

En octubre, Lituania cerró sus fronteras con Bielorrusia después de que globos interrumpieran repetidamente la actividad en el aeropuerto de Vilna.

La recién elegida primera ministra de Lituania, Inga Ruginiene, habla con los medios en el Parlamento en Vilna, Lituania, el martes 26 de agosto de 2025. (Foto AP/Mindaugas Kulbis, archivo)

En represalia, Minsk impidió la salida de Bielorrusia de más de 1.000 camiones de carga lituanos. Estos camiones permanecen en Bielorrusia, aunque el gobierno lituano cedió a la presión de las empresas nacionales de logística y reabrió la frontera menos de tres semanas después de su cierre.

Desde entonces, las autoridades lituanas han observado que el número de globos que llegan al país sigue aumentando.

“Si es necesario, cerraremos la frontera, pero por favor entiendan que debemos coordinar cada acción con nuestros socios estratégicos”, dijo Ruginienė el martes.

Un intento de solución

Las autoridades lituanas ofrecieron un millón de euros (más de un millón cien mil dólares) a proyectos que pudieran ayudar a protegerse contra las perturbaciones.

IT Logika, uno de los beneficiarios, planea desarrollar un Sistema Inteligente de Seguridad del Espacio Aéreo (IOEAS) para detectar e identificar objetivos en cualquier momento del día, así como un láser de alta potencia para derribar con seguridad varios globos durante el mismo vuelo. La predicción y el reconocimiento de la trayectoria de los objetos se realizarán mediante algoritmos de inteligencia artificial. Se proporcionará información en tiempo real desde estaciones base de drones, radares y otros sensores distribuidos geográficamente.

Vuelos cancelados por la aparición de los globos.

Otras medidas planeadas incluyen nuevos castigos severos para cualquier actividad que pueda estar vinculada al contrabando de cigarrillos y cambios en los horarios de los vuelos.

“Estamos considerando la posibilidad de trasladar los vuelos nocturnos a otros aeropuertos como Kaunas”, declaró Ignas Algirdas Dobrovolskas, asesor del primer ministro. “Ahora nos centramos en cómo ayudar realmente a las personas y a las empresas”, añadió.

(con información de AP)