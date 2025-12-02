Mundo

La caída de los bonos y el Bitcoin llevó incertidumbre a las bolsas, pero Wall Street mantiene el optimismo

Las bolsas de Nueva York operan en verde en la primera mtad de la jornada de este martes, tras las caídas registradas en la víspera. La deuda pública japonesa se estabilizaba ligeramente

Operadores de Wall Street
Las bolsas registraban avances moderados y los operadores se mostraban cautelosos el martes, tras la caída de las criptodivisas y el desplome de la renta fija mundial impulsado por la inminente subida de los tipos de interés en Japón.

Los primeros movimientos del S&P 500 ESc1 se mantenían estables, luego de las caídas registradas en Wall Street en la víspera, mientras que la deuda pública japonesa se estabilizaba ligeramente, tras una fuerte subasta de bonos del Tesoro japonés (JGB), después de una caída de varias semanas en un clima de preocupación sobre las perspectivas fiscales del país. .NJP/

El rendimiento de los JGB a diez años JP10YTN=JBTC tocaba un máximo de 17 años del 1,88%, mientras que el rendimiento a 30 años alcanzaba un máximo histórico. Tras conocerse los resultados de la subasta, el rendimiento a 10 años bajaba ligeramente 1 punto básico, hasta el 1,865%.

El bitcóin BTC=, que ha sido un talismán para el sentimiento, rebotaba al alza, tras una inquietante caída del 5,2% el lunes y, con 87.000 dólares, ha bajado un 30% desde su máximo de octubre.

“El estado de ánimo (en las criptodivisas) oscila entre el miedo y la resignación”, dijo Jehan Chu, fundador de la firma de capital riesgo de cadena de bloques Kenetic Capital, con la última caída sorprendiendo a los inversores.

“Los próximos dos meses son cruciales, pero incluso los más alcistas pueden estar acomodándose para hibernar durante el invierno”.

El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, .MIAPJ0000PUS subía un 0,3%, mientras que el Nikkei de Tokio .N225 avanzaba un 0,1%, tras registrar una fuerte caída el lunes.

El Kospi de Corea del Sur .KS11 lideraba las ganancias en los indicadores de acciones regionales, y añadía un 1,6%, mientras que el índice CSI300 de China .CSI300 retrocedía un 0,8%.

Japón subirá, la Fed recortará

Las expectativas de que Japón suba los tipos de interés a finales de este mes se dispararon el lunes, cuando el gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, sentó las bases para un endurecimiento de la política monetaria.

El gobernador del Banco de
El rendimiento de los bonos del Tesoro a diez años subía seis puntos básicos y, tal vez con la idea de que esto podría atraer a Japón a algunas de sus grandes inversiones internacionales, los operadores vendieron bonos internacionales e impulsaban el rendimiento de los bonos del Tesoro a diez años US10YT=RR, que avanzaba 7,7 puntos básicos, hasta el 4,096%.

El rendimiento del Tesoro a diez años volvía a caer hasta el 4,087% en los mercados asiáticos.

El bitcóin BTC= subía un 0,6%, hasta 86.965,30 dólares, mientras que éterETH= se revalorizaba un 0,3%, hasta 2.800,42 dólares.

El yen JPY= recibía un impulso y se mantenía firme en los mercados de divisas durante las últimas 24 horas, en 155,64 por dólar el martes.

Este movimiento ayudaba al euro EUR= a superar brevemente los 1,165 dólares y dejaba al dólar en una posición más rezagada. El dólar cotizaba a 1,161 dólares frente a la divisa común, mientras los mercados esperaban los datos de inflación de la eurozona que se publicarán más tarde en la sesión.

Algunos inversores, sin embargo, empiezan a esperar un giro a la baja más duradero para el billete verde, ya que EEUU se prepara para recortar los tipos de interés más y más rápido que muchos otros países.

Exterior del edificio Marriner S.
Los datos publicados el lunes respaldaron las expectativas de un recorte de tipos en diciembre por parte de la Reserva Federal, con una contracción del sector manufacturero por noveno mes consecutivo en noviembre, aunque los consumidores superaron las expectativas de los analistas con una oleada de compras por internet de 23.600 millones de dólares para inaugurar la temporada navideña.

“Los datos de EEUU siguen siendo bastante decentes, pero el resto del mundo tiene una base más firme”, dijo el estratega de Deutsche Bank Tim Baker, que ve margen para que el dólar caiga hacia finales de año.

“Diciembre ha sido fácilmente el peor mes para el dólar en la última década. Ha caído el 80% de las veces, y una media de más del 1%”, añadió.

El oro XAU= se aferraba a las recientes ganancias y se situaba justo por encima de los 4.200 dólares la onza. Los precios del petróleo también habían subido tras los ataques con drones al suministro ruso y los futuros del crudo Brent LCOc1 se mantenían estables, en 63,17 dólares el barril el martes. GOL/O/R

(Con información de Reuters)

