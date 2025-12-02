Cómo era y cómo quedó Pokrovsk, la ciudad ucraniana que Putin se vanagloria de haber conquistado

Los videos del antes y el después muestran la magnitud de la destrucción en Pokrovsk

Videos que muestran vistas aéreas de Pokrovsk antes y después de la invasión rusa revelan la magnitud de la destrucción en esta ciudad del este de Ucrania, donde edificios reducidos a escombros y puentes destruidos contrastan dramáticamente con las imágenes de 2019 que mostraban una ciudad bulliciosa.

Las imágenes de archivo de 2019, proporcionadas por Orbita TV, muestran calles llenas de automóviles, residentes caminando con carritos de bebé, niños en bicicletas y plazas donde la gente se congregaba para celebraciones. En un video, ciudadanos sueltan globos azules y amarillos —los colores de la bandera ucraniana— en el cielo durante una reunión pública.

Un tanque ucraniano y un coche están aparcados cerca de una señal de tráfico que dice, 'Pokrovsk', en medio del ataque de Rusia contra Ucrania, en la ciudad de Pokrovsk en la región de Donetsk, Ucrania 12 de diciembre 2024. REUTERS/Inna Varenytsia

Los videos más recientes, obtenidos por Reuters entre septiembre de 2024 y febrero de 2025, presentan un panorama desolador: edificios dañados y destruidos, calles vacías, un puente ferroviario en ruinas y una universidad completamente devastada.

Aves vuelan sobre la localidad de primera línea de Pokrovske, en la región de Dnipropetrovsk, Ucrania, en medio del ataque de Rusia. REUTERS/Stringer

El presidente ruso Vladimir Putin celebró la noche del lunes lo que sus comandantes le informaron como la captura completa de Pokrovsk, afirmando que ayudaría a Moscú a cumplir sus objetivos bélicos más amplios. Sin embargo, el martes, el cuerpo militar que combate en la ciudad informó a Reuters que las tropas ucranianas aún mantienen el control de la zona norte.

Putin declaró que Rusia tiene el control total de Pokrovsk y Vovchansk, en Ucrania

Rusia, que utiliza el nombre soviético de Krasnoarmeisk para referirse a la ciudad, ha enfrentado una feroz resistencia ucraniana en su batalla desde mediados de 2024 para capturar Pokrovsk, que alguna vez fue un centro logístico estratégico para el ejército ucraniano.

Militares rusos caminan frente a un edificio residencial dañado en Pokrovsk, Ucrania, en una imagen de video publicada por el Ministerio de Defensa ruso. Russian Defence Ministry/vía REUTERS

Las imágenes aéreas de noviembre de 2025 muestran extensas áreas de edificios destruidos y dañados. Videos filmados desde vehículos en movimiento en diciembre de 2024 y febrero de 2025 capturan una anciana caminando con un cochecito junto a estructuras devastadas, mientras se escuchan explosiones en el fondo.

Un soldado ucraniano pasa frente a edificios dañados en el centro de Pokrovsk, en la región ucraniana de Donetsk, el 23 de abril de 2025. (AP Foto/Michael Shtekel, Archivo)

En contraste con las escenas de 2019 donde automóviles cruzaban un puente intacto, un video de diciembre de 2024 muestra un tren pasando junto a un puente destruido. Otro metraje de octubre de 2025 muestra vehículos circulando cerca de la estructura colapsada.

Un automóvil dañado yace en la localidad de primera línea de Pokrovsk, en la región de Dnipropetrovsk, Ucrania, en medio del ataque de Rusia. REUTERS/Stringer

Los videos de diciembre de 2024 también capturan a personas llenando botellas de agua mientras se escuchan explosiones a la distancia, evidenciando las condiciones precarias en las que continúan viviendo algunos residentes.

El grupo operativo del ejército ucraniano responsable del frente este negó el martes que las fuerzas rusas hayan consumado la toma de Pokrovsk. “Las operaciones de búsqueda y eliminación del enemigo en zonas urbanas continúan en Pokrovsk”, indicó el grupo en un comunicado publicado en redes sociales.

Según el ejército ucraniano, los rusos intentaron izar una bandera tricolor en un distrito de la ciudad como maniobra propagandística, pero “después de eso huyeron a toda prisa”.

Soldados sostienen una bandera rusa en Pokrovsk, región de Donetsk, Ucrania, en esta captura de pantalla de un video publicado el 1 de diciembre de 2025. Ministerio de Defensa ruso/Folleto vía REUTERS

El Ministerio de Defensa ruso insistió el martes en que “las unidades de la agrupación de fuerzas Tsentr (Centro) han concluido la liberación de la ciudad de Krasnoarméisk (Pokrovsk)”.

La ciudad, que tenía una población de más de 60.000 habitantes antes de la guerra, está ubicada cerca de la única fuente de minerales de carbón de coque de Ucrania. Reuters no pudo verificar de forma independiente las afirmaciones de ninguna de las dos partes.

FOTO DE ARCHIVO. Miembros de la unidad Ángel Blanco de la policía ucraniana, encargada de evacuar a la población de pueblos y ciudades en la línea del frente, inspeccionan una zona en busca de residentes, en el transcurso del ataque ruso contra Ucrania, en la ciudad de Pokrovsk, región de Donetsk, Ucrania. 21 de mayo de 2025. REUTERS/Anatolii Stepanov/Foto de archivo

La supuesta captura de Pokrovsk ocurre mientras Estados Unidos acelera esfuerzos para cerrar un acuerdo de paz para Ucrania. Putin estaba programado para mantener conversaciones en Moscú el martes con el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner.

Analistas rusos han sugerido que la toma de Pokrovsk, si se confirma, sería la ganancia territorial individual más importante de Moscú dentro de Ucrania desde que tomó la ciudad de Avdiivka a principios de 2024, y podría fortalecer la posición negociadora de Moscú.