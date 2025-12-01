Mundo

Taiwán comenzará antes de fin de año las pruebas de vuelo de los nuevos F-16V fabricados en Estados Unidos

La isla anunció un ambicioso presupuesto militar para el 2026 con la intención de fortalecer las capacidades asimétricas y garantizar la soberanía nacional, en respuesta a la creciente presión de China

Guardar
Taiwán comenzará antes de fin
Taiwán comenzará antes de fin de año las pruebas de vuelo de los nuevos F-16V fabricados en Estados Unidos (REUTERS/ARCHIVO)

Las pruebas de vuelo de los nuevos cazas F-16V fabricados en Estados Unidos para Taiwán comenzarán este mes, según informó este lunes un alto funcionario de la Fuerza Aérea taiwanesa, aunque advirtió sobre retrasos en la entrega de las aeronaves. El acuerdo, valorado en 8.000 millones de dólares por 66 aviones de combate, fue aprobado durante el primer mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, y el calendario inicial establecía la entrega para 2026.

En una intervención ante el parlamento, el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, Lee Ching-jan, señaló que las pruebas de vuelo de los nuevos F-16V se realizarán “antes” de lo previsto durante este mes. “Por ahora, 54 aeronaves han entrado en la línea de ensamblaje, frente a las 50 que había en octubre. El progreso se está acelerando”, detalló Lee.

El mes pasado, el ministro de Defensa, Wellington Koo, mencionó que la empresa estadounidense Lockheed Martin, responsable de la fabricación de los cazas, aumentó el ritmo de producción con dos turnos laborales cada día. “Hay 50 aviones en la línea de ensamblaje al mismo tiempo, y algunas estructuras ya han sido montadas completamente”, dijo Koo. Pese a este incremento, advirtió que será “un reto” cumplir con el plazo de entrega previsto para 2026.

Taiwán refuerza su defensa ante
Taiwán refuerza su defensa ante China con la modernización de 141 cazas F-16 al estándar V y la compra de nuevos aviones (REUTERS/ARCHIVO)

Taiwán busca fortalecer sus capacidades defensivas para disuadir a China, que considera a la isla parte de su territorio y ha amenazado con emplear la fuerza para anexarla. El modelo F-16V, un caza polivalente de cuarta generación, representa una actualización significativa respecto a los antiguos F-16 A/B. La actualización de 141 cazas F-16 taiwaneses al estándar V finalizó a finales de 2023.

Estados Unidos, aunque no mantiene relaciones diplomáticas formales con Taiwán, se mantiene como su principal socio y proveedor de armas. Washington ha autorizado ventas por miles de millones de dólares que incluyen cazas, misiles y buques de guerra, en línea con su compromiso de garantizar la capacidad de autodefensa taiwanesa.

La semana pasada, el gobierno de Taipéi anunció la propuesta de un presupuesto adicional de 40.000 millones de dólares para nuevos gastos en defensa, en respuesta al aumento de las tensiones con Beijing. El presidente taiwanés, William Lai, comunicó en un artículo de opinión en The Washington Post que este paquete histórico financiará nuevas compras de armamento estadounidense y reforzará notablemente las capacidades asimétricas del país. Lai subrayó el objetivo de “aumentar los costos y las incertidumbres en la toma de decisiones de Pekín respecto al uso de la fuerza”.

El presidente taiwanés, William Lai
El presidente taiwanés, William Lai (EFE/ARCHIVO)

Lai ya había adelantado su intención de elevar el gasto en defensa hasta alcanzar el 3,32% del PIB en 2026, con una meta del 5% para 2030, atendiendo tanto a la presión militar de China como a las demandas de Washington para que Taipéi incremente su presupuesto de defensa.

En este marco, el Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó este mes la venta a Taiwán de componentes para aviones F-16, C-130 y el caza IDF autóctono por unos 330 millones de dólares. Esta fue la primera operación de este tipo desde el regreso de Donald Trump a la presidencia estadounidense. Adicionalmente, el Departamento de Guerra confirmó la venta de un sistema de misiles antiaéreos NASAMS a Taipéi, valorado en cerca de 700 millones de dólares.

Taiwán planea aumentar el gasto
Taiwán planea aumentar el gasto en defensa de al 3,32% del PIB en 2026 y al 5% en 2030 (EFE/ARCHIVO)

En el mismo artículo de opinión, Lai agradeció el apoyo del presidente Donald Trump, remarcando el papel del liderazgo estadounidense en la seguridad internacional. Al mismo tiempo, reafirmó su voluntad de buscar oportunidades de diálogo con China, insistiendo en que la democracia y la libertad de Taiwán no son negociables y que la seguridad y soberanía del país se defenderán con acciones firmes.

La publicación de ese artículo se produjo pocas horas después de que el presidente chino, Xi Jinping, reiterara en una conversación telefónica con Trump que la reintegración de Taiwán en China constituye “una parte importante” del orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial, una postura que fue rechazada de inmediato por Taipéi. Pekín intensificó en los últimos años la presión diplomática y militar sobre la isla, llevando a cabo maniobras militares con creciente frecuencia cerca de Taiwán y promoviendo la pérdida de aliados diplomáticos de Taipéi a favor de China.

Temas Relacionados

F-16V Taiwán Donald Trump William Lai Lockheed Martin Xi Jinping Estados Unidos China Defensa Fuerza Aérea taiwanesa

Últimas Noticias

El plan de guerra secreto de Alemania: cómo prepararse para un conflicto con Rusia que podría llegar en 2029

Un documento clasificado de 1.200 páginas detalla cómo el país se convertiría en el centro logístico de la OTAN en caso de conflicto. Sin embargo, ejercicios recientes expusieron debilidades en infraestructura y coordinación civil-militar

El plan de guerra secreto

La OTAN evalúa endurecer su postura ante amenazas de la guerra híbrida de Rusia

La alianza atlántica analiza adoptar medidas más contundentes frente a ciberataques, sabotajes e incursiones aéreas atribuidos a Moscú

La OTAN evalúa endurecer su

Crece la presión para que la princesa Aiko sea la primera emperatriz de Japón

El apoyo popular a la hija del emperador impulsa el debate sobre la reforma de la ley de sucesión, mientras la monarquía japonesa enfrenta una crisis por la falta de herederos varones y el envejecimiento de la familia imperial

Crece la presión para que

Un informe denunció que las minas antipersona causaron 6.279 víctimas en 2024, la cifra más alta en cinco años

La Campaña Internacional para la Prohibición de Minas advierte sobre el incremento de víctimas, especialmente en Birmania y Siria, y señala preocupaciones por el uso y producción en países fuera del Tratado de Ottawa

Un informe denunció que las

Las inundaciones y deslaves provocaron más de mil muertes en Asia, casi 600 de ellas en Indonesia

Las lluvias extremas y un ciclón tropical han provocado una crisis humanitaria en Sumatra, con daños materiales masivos y comunidades enteras incomunicadas por la magnitud del desastre

Las inundaciones y deslaves provocaron
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Centro Democrático inició su consulta

Centro Democrático inició su consulta interna con sistema mixto y reforzó las medidas de seguridad para definir aspirantes presidenciales de 2026

¿Quién es Jeremy Márquez?: el joven tapatío que le dio a Cruz Azul el pase a las semifinales

Dayana Jaimes respondió con todo a excuñada de Martín Elías y destapó antiguas rencillas en la familia: “Mi vida no está ligada a la de ellas”

El PP valenciano nombra a Carlos Mazón presidente de una comisión en Les Corts que conlleva un plus salarial de 643 euros mensuales

Revelan video inédito del accidente fatal que causó la muerte de hincha de Palmeiras en Barranco

INFOBAE AMÉRICA
Tras más de un siglo,

Tras más de un siglo, aparece un ejemplar perdido de poemario de Manuel Machado

El vicepresidente de Bolivia pide a sus seguidores votar por gente nueva en las elecciones regionales

Acuerdo Unión Europea-Mercosur: Lula quiere cerrarlo antes de diciembre pese a los factores que lo demoran

Díaz se compromete en México a liderar los esfuerzos internacionales para evitar la precariedad laboral

La Generalitat apunta que el origen de la peste porcina en Cataluña podría ser un embutido contaminado

ENTRETENIMIENTO

El regreso de Bon Jovi

El regreso de Bon Jovi a Wembley promete una reconciliación largamente esperada: “No fue justo, así que no toqué allí durante años”

Jodie Foster reveló secretos del rodaje de Taxi Driver: “De Niro me pareció la persona menos interesante del mundo”

El niño que nunca existió debuta en Europa Europa con una historia que explora los límites del dolor y la obsesión parental

Rolling Stone publicó su top 5 de bandas que revolucionaron el rock

Jean-Claude Van Damme revela que Vin Diesel vetó su ingreso a “Rápidos y Furiosos”