Giorgia Meloni condenó el ataque de manifestantes propalestinos contra la redacción del diario italiano ‘La Stampa’

“La violencia no se puede justificar. No se puede minimizar”, señaló la primera ministra de Italia tras el asalto ocurrido el pasado viernes

Momento en que los activistas pro palestinos irrumpieron en la redacción de La Stampa

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha condenado el asalto del viernes contra la redacción del periódico ‘La Stampa’ en Turín coincidiendo con una huelga general en apoyo a Palestina.

“Es muy grave que, ante un episodio de violencia contra un periódico, alguien sugiera que la responsabilidad recae, aunque sea parcialmente, en la propia prensa. La violencia no se puede justificar. No se puede minimizar”, ha afirmado Meloni en un mensaje publicado en su cuenta en X.

La mandataria italiana ha criticado a quien intenta “reescribir la realidad para minimizar la gravedad de lo sucedido”. “La libertad de prensa es un pilar fundamental de nuestra democracia y debe defenderse en todo momento, sin ambigüedades”, ha apuntado.

La Policía de Turín ha identificado hasta el momento a 34 implicados en el ataque tras la revisión de la grabación de seguridad y desde la Unidad de Operaciones Especiales policial vinculan la acción con activistas de centros sociales y grupos estudiantiles.

La primera ministra de Italia,
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. REUTERS/Remo Casilli/Foto de archivo

Los asaltantes causaron daños materiales en la redacción y dejaron mensajes con pulverizadores de pintura tales como “Periodistas terroristas. Sois los primeros de la lista”. Mientras, en la puerta del inmueble, activistas desplegaron una pancarta con el lema “Shahin libre”, en referencia al imán de la mezquita de Turín, Mohamed Shahin, de 47 años, sobre el que pesa una orden de expulsión.

En ese momento la redacción estaba vacía porque los periodistas habían secundado una huelga convocada por el sindicato Federación Nacional de la Prensa Italiana (FNSI) para exigir una renovación negociada del convenio de prensa que expiró en 2016.

“Han invadido la redacción, dañado los muros y destruido libros y papeles importantes que utilizamos a diario para nuestro trabajo. Es un ataque violento contra nuestro periódico y contra la información en su conjunto”, ha denunciado la Junta de Gobierno del diario.

Figuras como el presidente Sergio Mattarella también han condenado la acción y han expresado su solidaridad con el director del diario, Andrea Malaguti, y con el personal de ‘La Stampa’. Para la secretaria general del Partido Democrático, Elly Schlein, es un “episodio inenarrable”, un “acto grave e inaceptable”.

Imágenes de cómo quedo la
Imágenes de cómo quedo la redacción del medio.

Nuevas movilizaciones este sábado

Después de la huelga general del viernes, la Unión Sindical de Base ha celebrado este sábado una manifestación en Roma con decenas de miles de asistentes para manifestar su solidaridad con el pueblo palestino y protestar por el incremento del gasto militar y el apoyo del Gobierno italiano a Israel.

“Italia es cómplice de Israel”, ha denunciado el sindicato, que pide el cese inmediato de los suministros militares a Israel y “parar el genocidio en Palestina”. La protesta coincide con el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino.

En la marcha han participado la relatora de Naciones Unidas sobre los Territorios Ocupados Palestinos, Francesca Albanese, o la activista sueca Greta Thunberg.

Albanese ha condenado el ataque de Turín, pero ha manifestado que “comprende” su “ira”. “No debemos cometer actos violentos contra nadie, pero al mismo tiempo debe ser una advertencia para que la prensa vuelva a su trabajo, que es poner los hechos de nuevo en el centro y, si se lo pueden permitir, hacer un mínimo análisis y contextualización”, ha argumentado.

Francesca Albanese, relatora especial de
Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado, y la activista sueca Greta Thunberg hacen un gesto durante una manifestación durante una huelga nacional, convocada por el sindicato USB, en solidaridad con Gaza y contra el gobierno y su plan de aumentar el gasto militar, en Roma, Italia, el 29 de noviembre de 2025. REUTERS/Remo Casilli

“¿Por qué no habéis informado de lo que pasó en Génova y en otras 40 o 50 ciudades italianas, donde tanta gente salió a la calle?”, ha añadido.

Thunberg, por su parte, ha denunciado que “el alto el fuego está siendo incumplido constantemente” y que “los palestinos siguen siendo atacados”.

(con información de EP)

