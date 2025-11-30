El ex presidente de Guinea-Bissau recibió asilo en la República del Congo tras ser depuesto por el golpe militar

Umaro Sissoco Embaló solicitó asilo político en la República del Congo tras el golpe de Estado (Reuters)

El expresidente de Guinea-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, llegó este sábado a Brazzaville, capital de la República del Congo, luego de salir de su país tras el reciente golpe de Estado militar. Fue recibido por el presidente congoleño, Denis Sassou Nguesso, quien aprobó la solicitud de asilo político presentada por el dirigente depuesto.

La secuencia de la salida de Embaló comenzó tras su detención el miércoles por efectivos militares, apenas unas horas antes de divulgarse los resultados oficiales de las elecciones presidenciales y legislativas realizadas el domingo.

El mandatario, ya derrocado, fue trasladado a Senegal el jueves, donde permaneció poco tiempo tras negociaciones directas entre las autoridades de Dakar y los nuevos líderes de Bissau. Una fuente cercana al entorno presidencial congoleño explicó que Embaló llegó a Brazzaville en un jet privado proporcionado por las autoridades del Congo, prolongando un exilio forzado lejos de la crisis política desencadenada en su nación.

Embaló gobernó Guinea-Bissau en medio de repetidas crisis políticas y disputas internas (Reuters)

El traslado a Senegal fue autorizado por el presidente senegalés, Bassirou Diomaye Faye, aunque encontró resistencia en el primer ministro, Ousmane Sonko, quien advirtió que la presencia de Embaló podría acarrear consecuencias políticas para su propio país.

El presidente de Senegal, Bassirou Diomaye Faye, autorizó la llegada temporal de Embaló a su país (Reuters)

Sonko expresó dudas sobre la naturaleza del golpe, afirmando: “Existe la percepción de un complot”, y exigió que el proceso electoral concluyera con el anuncio formal de los resultados por parte de la comisión electoral. Esto reveló tensiones internas en los gobiernos y partidos de la región, agudizadas por la desestabilización política en Guinea-Bissau.

De acuerdo con Confidentiel Afrique, Embaló eligió finalmente la República del Congo ante el aislamiento político que sufre Guinea-Bissau, suspendida tanto de la Unión Africana (UA) como de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO).

Las dos organizaciones regionales apartaron a Guinea-Bissau de sus órganos de decisión el jueves y el viernes, tras la oficialización del golpe en la televisión estatal. La UA aprobó una resolución de “tolerancia cero con los cambios inconstitucionales de gobierno” y condicionó el levantamiento de la sanción al restablecimiento del orden constitucional.

Guinea-Bissau fue suspendida de la Unión Africana y la CEDEAO tras el golpe militar

El golpe ocurrió mientras el recuento de las elecciones generales seguía inconcluso y tanto Embaló como el líder opositor, Fernando Dias, reclamaban la victoria.

Bajo este contexto, el mando militar anunció el viernes la designación del general Horta N’Tam, hasta entonces jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, como presidente de la transición. Este proceso estará bajo supervisión del llamado Alto Comando Militar para el Restablecimiento de la Seguridad Nacional y el Orden Público.

La actuación militar en Guinea-Bissau recibió condenas internacionales. El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, afirmó que estos hechos son una violación de los principios democráticos.

António Guterres condenó el golpe en Guinea-Bissau como una violación a los principios democráticos (Reuters)

A su vez, el expresidente de Nigeria, Goodluck Jonathan, calificó la intervención como un “golpe ceremonial” y cuestionó las circunstancias del derrocamiento.

Goodluck Jonathan consideró que el golpe en Guinea-Bissau fue de carácter “ceremonial” (EFE)

Guinea-Bissau queda nuevamente en el centro de una crisis institucional. Desde su independencia de Portugal en 1974, el país ha sufrido cuatro golpes de Estado consumados y varios intentos fallidos.

Esta inestabilidad, unida a problemas de seguridad y vacíos de poder, ha sido aprovechada históricamente por redes criminales. Así, Guinea-Bissau figura como punto estratégico en las rutas del narcotráfico entre Sudamérica y Europa.

(Con información de Europa Press, AFP, Euro News, EFE)