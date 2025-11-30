Comenzaron las conversaciones entre EEUU y Ucrania en Florida: Rubio dijo que buscan “crear un camino” para la soberanía de Kiev

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, se reúne con el secretario del Consejo de Seguridad y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, y otros miembros de una delegación ucraniana en Hallandale Beach, Florida. REUTERS/Eva Marie Uzcategui

Altos funcionarios de Estados Unidos y una delegación de Ucrania comenzaron este domingo una reunión en Florida para discutir el plan de Washington para poner fin a la guerra con Rusia, en un encuentro que busca sentar las bases para conversaciones clave previstas esta semana en Moscú con el líder ruso Vladimir Putin.

El secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, iniciaron la reunión hacia las 10:10 hora local con los negociadores ucranianos liderados por Rustem Umerov, jefe del Consejo de Seguridad de Ucrania, según constató un periodista de la AFP.

Rubio declaró que las conversaciones buscan garantizar no solo el fin de la matanza, sino “el fin a la guerra, que deje a Ucrania soberana e independiente y con una oportunidad de verdadera prosperidad”.

La delegación ucraniana incluye además a Andrii Hnatov, jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y a Andrii Sybiha, ministro de Relaciones Exteriores del país, según anunció el presidente Volodimir Zelensky.

Las negociaciones se producen en un momento delicado para Ucrania, que continúa enfrentando las fuerzas rusas que invadieron el país en 2022. El viernes, Zelensky anunció la renuncia de su poderoso jefe de gabinete, Andrii Yermak, quien hasta ese momento había sido el principal negociador del país en las conversaciones con Estados Unidos.

El anuncio se produjo después de que la vivienda de Yermak fuera registrada por investigadores anticorrupción. El gobierno de Zelensky ha estado sacudido por un escándalo de 100 millones de dólares malversados del sector energético a través de sobornos pagados por contratistas, lo que ha generado nuevas presiones internas para el mandatario ucraniano.

El secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner se reúnen con el secretario del Consejo de Seguridad de Ucrania, Rustem Umerov, y otros miembros de una delegación ucraniana en Hallandale Beach, Florida. REUTERS/Eva Marie Uzcategui

Hace apenas una semana, Rubio se había reunido con Yermak en Ginebra, y ambas partes calificaron las conversaciones como positivas para elaborar un plan de paz revisado.

Los diplomáticos se han centrado en las revisiones del plan de 28 puntos propuesto por Trump, desarrollado en negociaciones entre Washington y Moscú. Ese plan fue criticado por estar demasiado inclinado hacia las demandas rusas. Inicialmente contemplaba que Ucrania cediera toda la región oriental del Donbás a Rusia, un punto de fricción para Kiev.

El plan, que Trump ha minimizado posteriormente como un “concepto” o un “mapa” para ser “afinado”, habría impuesto límites al tamaño del ejército ucraniano, bloqueado la entrada del país a la OTAN y requerido que Ucrania celebrara elecciones en 100 días. Los negociadores han indicado que el marco ha cambiado, pero no está claro cómo se han alterado sus disposiciones.

Trump dijo el martes que enviaría a Witkoff y quizás a Kushner a Moscú esta semana para reunirse con Putin sobre el plan. Tanto Witkoff como Kushner, al igual que Trump, provienen del mundo inmobiliario que valora la negociación por encima de las convenciones diplomáticas. La pareja también estuvo detrás de una propuesta de 20 puntos que condujo a un alto el fuego en Gaza.

Zelensky escribió en X que la delegación ucraniana trabajaría “de manera rápida y sustantiva en los pasos necesarios para poner fin a la guerra”.

En su discurso nocturno del sábado, Zelensky dijo que el lado estadounidense está “demostrando un enfoque constructivo”. “En los próximos días es factible desarrollar los pasos para determinar cómo llevar la guerra a un final digno”, afirmó.

Los ataques continúan pese a los esfuerzos diplomáticos. El sábado, ataques rusos con drones y misiles en y alrededor de Kiev mataron al menos a tres personas e hirieron a decenas más. Nuevos ataques durante la madrugada del domingo dejaron una víctima mortal y 19 heridos, incluidos cuatro niños, cuando un dron impactó un edificio de apartamentos de nueve pisos en la ciudad de Vyshhorod, en la región de Kiev.