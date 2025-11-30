Benjamin Netanyahu solicitó formalmente el indulto presidencial en medio del juicio por corrupción

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente Isaac Herzog asisten al funeral de un soldado muerto en el norte de Gaza durante la operación terrestre israelí. (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu presentó una solicitud formal de indulto al presidente Isaac Herzog, un movimiento descrito por la oficina presidencial como “extraordinario” y con “implicaciones significativas” en medio de su prolongado juicio por corrupción.

La solicitud fue entregada el domingo por el abogado de Netanyahu, Amit Hadad, al Departamento Legal de la Residencia del Presidente. Incluía una petición detallada de 111 páginas, junto con una carta personal firmada por el primer ministro. La oficina de Herzog anunció la publicación del texto completo de la solicitud en hebreo dada su excepcional importancia.

El argumento central de la solicitud radica en la necesidad de permitir que Netanyahu se concentre plenamente en la gobernanza. “Otorgar esta solicitud permitirá al primer ministro dedicar todo su tiempo, habilidades y energía a avanzar a Israel en estos momentos críticos”, escribió Hadad en el documento, “y a lidiar con los desafíos y oportunidades que tiene por delante”.

Además de la concentración en asuntos de estado, Hadad argumentó que el indulto ayudaría a sanar las divisiones internas en el país. “Otorgar la solicitud ayudará a enmendar las fracturas entre diferentes sectores del público, abrirá la puerta a reducir la intensidad de las tensiones, todo con el propósito de fortalecer la resiliencia nacional del país”, afirmó el abogado.

En su carta personal, Netanyahu escribió que asume una “amplia responsabilidad pública y moral, con una comprensión de las implicaciones de todos estos desarrollos”.

La solicitud se produce en un momento en que el juicio por corrupción del primer ministro, iniciado en 2020, se encuentra lejos de concluir y en medio del proceso de contrainterrogatorio.

Netanyahu enfrenta cargos de soborno, además de tres cargos de fraude y abuso de confianza, en tres casos separados de alegaciones de corrupción. Previamente, el primer ministro había insistido en que no solicitaría un indulto si ello implicaba admitir la culpabilidad en el caso.

Trump envió una carta a Herzog a principios de este mes instándole a indultar a Netanyahu (REUTERS/Evelyn Hockstein)

La oficina del presidente Herzog indicó que son conscientes de la naturaleza inusual de la petición. “Después de recibir todas las opiniones pertinentes, el presidente considerará la solicitud de manera responsable y sincera”, señaló la oficina en un comunicado.

El procedimiento estándar indica que el Departamento de Indultos del Ministerio de Justicia deberá reunir las opiniones de todas las autoridades relevantes. Estas evaluaciones serán enviadas al asesor legal del presidente, quien preparará una recomendación adicional antes de que Herzog tome una decisión final. La presidencia tiene la potestad de otorgar indultos a los condenados y, en raras ocasiones, incluso antes de que concluyan los procedimientos legales, si se considera que es de interés público.

La presentación formal de la solicitud se suma a la intensa presión política que ha rodeado el tema en meses recientes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió una carta a Herzog a principios de este mes instándole a indultar a Netanyahu, calificando el juicio de corrupción como “político” e “injustificado”. Trump ha presionado repetidamente por una intervención en nombre de Netanyahu, argumentando que el juicio distrae del liderazgo nacional.

A nivel interno, un grupo de ministros y viceministros del partido Likud también había enviado previamente una carta a Herzog. Aunque no exigía explícitamente un indulto, el escrito alentaba al presidente a considerar las “circunstancias nacionales más amplias” y a actuar de una manera que “restaure la unidad entre el pueblo”.

El presidente del Estado de Israel tiene la potestad de conceder indultos a quienes han sido condenados en tribunales y, en ocasiones muy raras, incluso antes de que concluyan los procedimientos legales, si se considera de interés público.