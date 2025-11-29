Turquía reportó que un buque petrolero sufrió un nuevo ataque con un dron marítimo en el Mar Negro

Termina con éxito la evacuación del sancionado petrolero 'Kairos' en medio de nuevos ataques en el mar Negro

El Ministerio de Transporte de Turquía informó que uno de los dos petroleros vacíos afectados por explosiones en el Mar Negro el viernes por la noche había sido atacado de nuevo la madrugada del sábado, atribuyendo el ataque a un vehículo marítimo no tripulado.

“El Virat, que se informó previamente de que había sido atacado por vehículos marítimos no tripulados aproximadamente a 35 millas náuticas de la costa del Mar Negro, fue atacado de nuevo por vehículos marítimos no tripulados esta madrugada”, declaró el ministerio en X.

Añadió que el petrolero solo sufrió daños menores en el costado de estribor y que ninguno de los 20 tripulantes resultó herido.

El viernes por la noche, el Ministerio de Transporte de Turquía informó que dos petroleros vacíos, el Virat y el Kairos, habían reportado explosiones, pero no habían sufrido víctimas, afirmando que habían sido impactados en aguas turcas, pero sin especificar la causa de las explosiones.

La publicación del ministerio fue la primera confirmación oficial de que el Virat fue atacado por drones.

Turquía informó que el Kairos se dirigía al puerto de Novorossiysk, en el Mar Negro, donde una importante terminal petrolera rusa suspendió sus operaciones la madrugada del sábado tras ser atacada por un dron naval, según informó el consorcio propietario de la terminal.

Registradas explosiones en dos petroleros rusos en el mar Negro

La terminal, parte de la cual sufrió “daños significativos”, es una importante vía de transporte de petróleo kazajo, según el Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC), sin especificar la autoría del ataque.

Ucrania, que ataca regularmente instalaciones energéticas rusas en un intento por minar los fondos de guerra del país, no hizo comentarios de inmediato.

La explosión afectó al Kairos alrededor de las 15:00 GMT del viernes, y los rescatistas evacuaron a sus 25 tripulantes tras declararse un incendio. En ese momento, se encontraba a unos 100 kilómetros (60 millas) al este del punto donde el estrecho del Bósforo desemboca en el Mar Negro, informaron las autoridades.

El Virat fue alcanzado más tarde. En ese momento, se encontraba unos 400 kilómetros más al este, según el sitio web de seguimiento VesselFinder. El ministro de Transporte, Abdulkadir Uraloglu, afirmó que ambos petroleros sufrieron “explosiones”, declarando a la cadena privada NTV el viernes por la noche que los petroleros podrían haber sido alcanzados por una mina, un cohete o un dron.

“Un impacto externo significa que el buque fue alcanzado por una mina, un cohete o un proyectil similar, o quizás por un dron o un vehículo submarino no tripulado. Estas son las primeras cosas que me vienen a la mente”, declaró.

Con bandera de Gambia, bajo sanciones

En una publicación en X, la Dirección de Asuntos Marítimos indicó que el Kairos se dirigía a Novorossiysk, Rusia, cuando informó de un “impacto externo que provocó un incendio a 28 millas náuticas” de la costa turca.

El ministro de Transporte e Infraestructura de Turquía, Abdulkadir Uraloglu. REUTERS/Umit Bektas

Publicó imágenes dramáticas de llamas y una densa humareda negra saliendo del buque, con el incendio aún activo unas cinco horas después. La dirección declaró posteriormente que el Virat había reportado haber sido impactado aproximadamente a 35 millas náuticas de la costa, añadiendo que los 20 tripulantes resultaron ilesos, pero que se detectó una densa humareda en la sala de máquinas, aunque quienes estaban a bordo no solicitaron la evacuación.

Ambos petroleros, que enarbolan bandera gambiana, según el sitio web VesselFinder, están sujetos a sanciones occidentales por transportar petróleo desde puertos rusos, desafiando el embargo impuesto tras la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Desde la invasión rusa de Ucrania, ambas partes han colocado minas marinas para proteger sus costas. Muchas han sido localizadas y destruidas en el Mar Negro, pero otras han ido a la deriva, sobre todo debido a tormentas, poniendo en peligro la navegación.

En respuesta, Turquía, Bulgaria y Rumanía, miembros de la OTAN y todos ribereños del Mar Negro, establecieron en 2024 el Grupo Naval de Medidas Contra Minas (MCM Mar Negro) para supervisar las operaciones de desminado.

(Con información de AFP)