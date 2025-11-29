Trágico incendio en Hong Kong: 144 personas que estaban desaparecidas fueron localizadas ilesas y todavía hay 150 sin contactar

Agentes de policía con trajes de protección recogen muestras en el lugar de un bloque residencial dañado por el fuego en el complejo de viviendas Wang Fuk Court, luego de un incendio mortal el miércoles, en Tai Po, Hong Kong, China, el 29 de noviembre de 2025. REUTERS/Tyrone Siu

Las autoridades de Hong Kong informaron este sábado que 144 personas inicialmente dadas por desaparecidas tras el incendio en el complejo residencial Wang Fuk Court han sido localizadas ilesas, mientras que alrededor de 150 continúan sin poder ser contactadas.

El balance oficial de víctimas mortales continúa en 128 y las labores de identificación siguen en curso. El recuento provisional sitúa en 84 los fallecidos y en 37 los heridos entre las personas que en un principio se daban por desaparecidas.

Los equipos de rescate siguen buscando a personas desaparecidas por el incendio (REUTERS/Maxim Shemetov)

La jefa de la unidad policial de investigación de víctimas, Karen Tsang Shuk‑yin, señaló que 44 cuerpos permanecen sin identificar y que la Policía ha comenzado a avisar a familiares y personas que han denunciado la desaparición para que participen en el proceso.

Aunque las autoridades no han ofrecido un desglose, las cifras difundidas desde el miércoles muestran que la lista inicial de desaparecidos, que rondaba los 200 casos, se amplió hasta acercarse ahora a los 300, en parte debido a denuncias con información incompleta o difícil de verificar.

Una mujer observa, con flores en mano, el edificio devastado por el incendio en Hong Kong (REUTERS/Tyrone Siu)

“Dentro de esos 150 casos, en cien solo hemos recibido detalles muy escasos, a veces un apodo o incluso dudas sobre si la persona vivía realmente en Wang Fuk Court”, explicó Tsang en declaraciones recogidas por el South China Morning Post, y añadió que la Policía está contactando “uno por uno” a quienes llamaron a la línea habilitada para avanzar en la identificación.

La actualización se produce en pleno luto oficial de tres días en la ciudad y mientras los equipos de rescate continúan revisando los siete bloques afectados en busca de restos y pruebas.

Hong Kong inició este sábado tres días de luto nacional (REUTERS/Maxim Shemetov)

Las pesquisas preliminares apuntan a que materiales altamente inflamables empleados en la renovación facilitaron una propagación vertical del fuego, mientras que la investigación penal avanza con once detenciones, entre directivos, consultores y subcontratistas, en uno de los siniestros más mortíferos de la historia reciente de Hong Kong.

El siniestro, considerado uno de los más graves en la historia moderna de la ciudad, comenzó la tarde del miércoles en el distrito de Tai Po, un suburbio al norte, cerca de la frontera con la China continental. El fuego se originó en un andamio de bambú adosado al exterior de una torre de 32 pisos y se propagó rápidamente a través de siete de los ocho edificios del complejo, impulsado por la red de construcción y presuntamente avivado por el viento.

El incendio dejó, hasta el momento, un saldo de 128 muertos (REUTERS/Maxim Shemetov)

Equipos de bomberos continuaban este jueves revisando apartamento por apartamento en las siete torres afectadas del complejo, que albergaba cerca de 2.000 hogares y unos 4.800 residentes, para descartar la presencia de más víctimas.

Derek Armstrong Chan, subdirector de Operaciones de Servicios de Bomberos, informó a la prensa que la operación de extinción estaba casi terminada, aunque persistía el riesgo de que los escombros y brasas se reavivaran. Chan añadió que los bomberos enfrentaron condiciones especialmente peligrosas debido a la caída de andamios y escombros desde los pisos superiores, la elevada temperatura, la oscuridad y el acceso bloqueado para los vehículos de emergencia.

La gente reza mientras deposita flores en un monumento improvisado en honor a las víctimas del incendio mortal en el complejo de viviendas Wang Fuk Court, en Tai Po, Hong Kong, China, el 29 de noviembre de 2025. REUTERS/Maxim Shemetov

Las autoridades locales señalaron que aún no hay información definitiva sobre cuántas personas podrían seguir desaparecidas o atrapadas en el interior del complejo. El jefe ejecutivo de Hong Kong, John Lee, indicó la mañana del jueves que no se había podido contactar a 279 residentes. Durante una rueda de prensa posterior, las autoridades no ofrecieron actualizaciones ni sobre los desaparecidos ni sobre cuántas personas permanecían dentro de los edificios calcinados.

(Con información de EFE)