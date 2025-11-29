La historia de una mujer que mató a su esposo con gotas oftálmicas y escondió el cuerpo en un depósito

Marcy L. Oglesby recibe 50 años de prisión por el asesinato de su esposo con gotas oftálmicas en Maquon, Illinois (Knox County Jail)

Marcy L. Oglesby, de 53 años, fue condenada a 50 años de prisión tras ser hallada culpable de asesinar a su pareja, el exjefe de policía Richard “Rick” Young, mediante un prolongado envenenamiento con gotas para los ojos y medicamentos triturados.

El caso, ocurrido en Maquon, Illinois, y seguido de cerca por Mirror, destacó por el método inusual utilizado para cometer el crimen y por la complejidad del proceso judicial que culminó con la sentencia.

El crimen se perpetró entre el verano y el otoño de 2021, cuando Oglesby administró de forma sistemática gotas para los ojos, cuyo principio activo es la tetrahidrozolina, y otros fármacos triturados en la comida y el café de Young.

Según la investigación recogida por Mirror, la autora observó el deterioro progresivo de la salud de su pareja durante meses antes de que este falleciera. Posteriormente, ocultó el cuerpo en un depósito de almacenamiento que había alquilado en la localidad de Maquon.

El hallazgo del cadáver de Young, el 7 de octubre de 2022, marcó el inicio de una investigación que enfrentó obstáculos debido a la falta inicial de pruebas concluyentes y a la actitud evasiva de los testigos.

En un primer momento, la cohabitante Karen Doubet, quien residía con la pareja, ofreció información engañosa a los detectives. No fue hasta después de varios interrogatorios que confesó que Oglesby había envenenado a Young durante aproximadamente un año, utilizando gotas para los ojos y medicamentos triturados.

Rick Young, izquierda. Young fue envenenado durante meses con tetrahidrozolina y medicamentos triturados, según la investigación

El detective Gregory Jennings, del Departamento del Sheriff del condado de Knox, reconoció ante el tribunal que desconocía la posibilidad de causar la muerte mediante este tipo de productos hasta que entrevistó a Doubet, según relató Mirror.

El proceso judicial estuvo marcado por numerosos cambios en los cargos y por disputas legales sobre la validez de las pruebas y los plazos procesales. Tras la detención de Oglesby, la fiscalía la acusó inicialmente solo de ocultación de un fallecimiento no homicida.

En febrero de 2023, los cargos se ampliaron a asesinato y lesiones agravadas, pero la defensa solicitó la anulación de estos cargos argumentando irregularidades en la presentación. En abril de ese año, el juez desestimó los cargos más graves, aunque en noviembre fueron restablecidos tras la presentación de nuevas pruebas, como la presencia de tetrahidrozolina en el cuerpo de la víctima y la confesión de Doubet.

Las pruebas clave que permitieron avanzar en el caso incluyeron la declaración de Doubet, quien admitió haber comprado varias botellas de gotas para los ojos que Oglesby utilizó en el envenenamiento. Doubet colaboró con la fiscalía a cambio de inmunidad.

Además, un registro en la vivienda de la pareja en enero de 2023 permitió encontrar una gran cantidad de frascos vacíos de gotas para los ojos, un triturador de pastillas y recibos de compra de estos productos.

El juicio sin jurado concluyó con un veredicto de culpabilidad tras solo cinco minutos de deliberación del juez Doyle (Imagen Ilustrativa Infobae)

El detective Jeremy Moore testificó que Oglesby intentó justificar la ocultación del cuerpo alegando que Young había fallecido por Covid y que su último deseo era ser enterrado en un montículo indígena, versión que no pudo ser corroborada.

El juicio, que se celebró sin jurado a petición de la acusada, concluyó tras cuatro días de audiencias. El juez Doyle dictó el veredicto de culpabilidad en apenas cinco minutos de deliberación, según informó Mirror. Durante la audiencia de sentencia, la fiscalía subrayó la gravedad de los hechos: “Ella mató a un hombre que la amaba y que la cuidó durante casi 30 años, y no solo lo mató. Lo envenenó y lo vio sufrir”.

En la fase final del proceso, Oglesby se mantuvo firme en su postura y rechazó las conclusiones del tribunal, reafirmando su inocencia y negándose a reconocer el asesinato por el que fue condenada.