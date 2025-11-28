Operativo de Israel en el sur de Siria: capturaron a tres terroristas y “varios fueron eliminados”

Operativos de Israel en Siria

Las fuerzas de la 55ª Brigada “Punta de Lanza”, bajo el mando de la División 210 del Ejército de Israel, completaron este viernes una operación para arrestar a tres terroristas asociados con la organización Jamaa al Islamiya en el sur de Siria.

“Durante la operación, las fuerzas se enfrentaron ‘cara a cara’ a los terroristas. Tres combatientes resultaron gravemente heridos y otros tres sufrieron diversas lesiones", informaron las Fuerzas de Defensa israelíes (FDI) en un breve comunicado.

“Las fuerzas completaron el operativo en la zona. Varios terroristas fueron eliminados y los sospechosos arrestados”, concluyeron sin precisar cifras.

Por su parte, el director general de Sanidad en la provincia de Rif Damasco, Tawfiq Hasaba, dijo a la agencia oficial de noticias siria SANA que murieron 13 personas en los operativos.

Operativos de Israel en Siria

La fuente no especificó de qué forma exacta perecieron cada una de las víctimas de Beit Jinn, que fue bombardeada por el Estado judío después de que los asaltantes se viesen rodeados y donde también estallaron enfrentamientos con residentes, según la televisión estatal Al Ijbariya.

El grupo de la defensa civil conocido como cascos blancos, ahora integrado en las instituciones gubernamentales sirias, dijo que sus equipos no pudieron acceder a la localidad hasta las 10:00 hora local (7:00 GMT) porque las tropas israelíes atacaban cualquier punto con “movimiento” a las entradas del pueblo.

Operativos de Israel en Siria

“Los equipos trabajaron para garantizar que no hubiese ninguna persona herida sin rescatar y para llevar a cabo una inspección no técnica, por miedo a que estuvieran presentes remanentes de guerra peligrosos que pudieran hacer daño a los residentes”, explicaron los rescatistas en su cuenta de X.

De acuerdo con la versión del Ejército israelí, su operación estaba dirigida a buscar a miembros del grupo islamista libanés Jamaa al Islamiya supuestamente afincados a las afueras de la capital siria y, de hecho, durante la redada fueron detenidos presuntos integrantes de esa formación.

Tras la caída del régimen de Bashar Al Assad hace un año, Israel envió tropas a la zona desmilitarizada de los Altos del Golán y al lado sirio del monte Hermón, donde todavía mantiene posiciones que considera esenciales para su seguridad y para la “defensa” de la minoría drusa siria.

Soldados israelíes en un operativo en Siria

El Estado judío bombardea de tanto en tanto el territorio sirio, como hizo este verano en repetidas ocasiones cuando decidió intervenir en favor de los drusos durante enfrentamientos internos en el sur de Siria.

Sin embargo, en los últimos meses se han producido sobre todo incursiones terrestres en las provincias fronterizas y, a veces, tan al norte como las afueras de Damasco.