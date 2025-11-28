Mundo

Lograron ascender después de 32 años y festejaron con la imagen de una virgen en el campo de juego

La imagen de Nuestra Señora de Nazaré acompañó las celebraciones de los hinchas del Clube do Remo tras haber concretado su retorno a la máxima categoría del fútbol brasileño

Guardar
El Clube do Remo logró el ascenso al Brasileirao tras 32 años y celebró con la imagen de Nuestra Señora de Nazaré en el estadio (video: Instagram/Clube Remo)

El Clube do Remo, uno de los equipos más tradicionales del norte de Brasil, selló su ansiado regreso al Brasileirao -campeonato de Primera División- tras más de tres décadas luego de vencer 3-1 al Goiás. Sin embargo, el ascenso tuvo un protagonista inesperado: la presencia de la virgen de Nuestra Señora de Nazaré.

El símbolo religioso, venerado como “la Reina de la Amazonia”, fue llevado al campo de juego, transformando la celebración en una postal única donde la fe y el fútbol se abrazaron ante miles de testigos.

La Virgen en el corazón de una fiesta sin igual

Cuando el árbitro marcó el final, el estadio Mangueirão explotó en festejos. Los jugadores y el cuerpo técnico del Remo, junto a miles de hinchas que invadieron el césped, dieron rienda suelta a la emoción. En ese instante, “la cancha se convirtió en un lugar de redención, celebración, lágrimas y liberación. Remo está de vuelta en la Serie A. Y todo Belém vuelve a soñar”, describió DOL, medio amazónico que realizó la cobertura de la infartante definición de la Serie B.

El momento más impactante llegó con el despliegue de un enorme mosaico de Nuestra Señora de Nazaré sobre el campo. La imagen cenital recorrió el mundo y marcó el tono espiritual de la gesta azulina. “La celebración, cargada de emoción y marcada por la identidad local, incluyó la presentación de un mosaico con la imagen de Nuestra Señora de Nazaré en el campo, un gesto que simbolizó el agradecimiento del club y su afición por el logro alcanzado”, detalló el portal O Liberal.

Para la multitud que colmó el Mangueirão, la Virgen, considerada “la madre que nunca abandona”, representó mucho más que una imagen: se consolidó como el símbolo del regreso tras más de tres décadas de lucha. Incluso un referente del plantel resumió la épica al afirmar: “La gente alentó hasta el final”, destacando la fe y la perseverancia que caracterizaron a Remo en la campaña.

La Virgen de Nazaré, conocida
La Virgen de Nazaré, conocida como la Reina de la Amazonia, se convirtió en el símbolo espiritual del Remo en los festejos por el ascenso (foto: Instagram/@clubedoremo)

Una historia de fe: la Virgen de la Amazonia y su leyenda

La devoción a Nuestra Señora de Nazaré nació a fines del siglo XVII. Según la tradición, Plácido José de Souza, un pescador mestizo de la actual ciudad de Belém, halló una pequeña imagen de la Virgen María a orillas de un arroyo. La figura, de 28 centímetros, correspondía a la advocación de la Virgen de Nazaret, de fuerte presencia en Portugal desde la Edad Media.

De acuerdo con lo que señala la Arquidiócesis de Belém, Plácido la llevó a su casa y le encendió una vela, pero al día siguiente notó que la estatuilla había desaparecido. La encontró nuevamente en el lugar original y, tras varios episodios similares, el pueblo comprendió que la Virgen deseaba permanecer en la selva amazónica, entre su gente. Así nació la devoción: primero una ermita de barro y paja, luego un templo y más tarde la imponente Basílica de Nazaré, inaugurada a principios del siglo XX y hoy epicentro de peregrinaciones.

En la región, la Virgen adquirió un significado profundo como protectora de los ríos y la naturaleza, y como refugio para quienes enfrentan desafíos cotidianos. De ahí sus apodos: “la Reina de la Amazonia” y “la madre que nunca abandona”.

Su festividad máxima es el Círio de Nazaré, celebrado cada octubre, uno de los mayores eventos religiosos del mundo, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Cada año millones se movilizan en Belém, muchos de ellos “sosteniendo una cuerda” unida a la imagen, como símbolo de devoción y fe colectiva.

La victoria 3-1 ante Goiás
La victoria 3-1 ante Goiás y el resultado favorable de Cuiabá permitieron el histórico regreso de Remo al Brasileirao (foto: Instagram/@clubedoremo)

Un ascenso marcado por la identidad y los milagros

El camino de Remo hasta el ascenso estuvo cargado de épica y tensión. La victoria ante Goiás por 3-1 fue decisiva, pero el equipo dependía también de un resultado externo: el triunfo de Cuiabá frente a Criciúma, que terminó de abrirles la puerta de regreso a la Serie A, hecho que no se producía desde 1994.

Remo cerró la temporada en el cuarto lugar, con 62 puntos, acompañando en el ascenso a Chapecoense, Athletico Paranaense y Coritiba, este último coronado campeón de la Serie B.

“La imagen de Nuestra Señora de Nazaré como protagonista se consolidó como el símbolo de una jornada inolvidable para los seguidores del Remo, marcando un capítulo de profunda emoción y orgullo para la hinchada azulina”, sentenció O Liberal respecto al homenaje religioso que comenzó dentro del campo de juego y se terminó conociendo en el mundo entero.

Temas Relacionados

Clube do RemoSerie A de BrasilAscenso futbolísticoNuestra Señora de NazaréMangueirãoGoiásPedro Rocha

Últimas Noticias

La hija del expresidente de Sudáfrica renunció a su cargo de diputada tras ser acusada de traficar sudafricanos para combatir en Rusia

Duduzile Zuma-Sambudla dejó su escaño de forma inmediata luego de ser señalada por su hermanastra de engañar a 17 ciudadanos para enviarlos a la guerra en Ucrania

La hija del expresidente de

Así es Gubbio, el pueblo montañoso que todos los años asombra con el árbol de Navidad más grande del mundo

Manteniendo viva una costumbre que involucra a voluntarios y atrae a viajeros de todo el mundo, la tradición transforma la ladera del lugar cada vez que se acerca el mes de diciembre

Así es Gubbio, el pueblo

Imputaron por robo organizado y conspiración criminal a un presunto organizador del robo del Louvre

El hombre, de 38 años y con múltiples antecedentes, fue detenido en Laval y enviado a prisión preventiva

Imputaron por robo organizado y

Bir Tawil, el territorio en medio del desierto que nadie se atreve a reclamar

En pleno corazón del desierto del Sáhara existe un espacio que permanece al margen de los mapas, desafiando las reglas tradicionales sobre las fronteras y la soberanía

Bir Tawil, el territorio en

Un turista británico desapareció tras caer por la borda de un crucero en Canarias

El incidente activó un gran operativo de rescate y generó preocupación entre los pasajeros del Marella Explorer

Un turista británico desapareció tras
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Matanza: detuvieron a una

La Matanza: detuvieron a una banda de menores de 14 y 16 años dedicada a robar autos

Arequipa: IGP entregará informe sobre zonas expuestas al peligro volcánico del Misti

Qué autos no circulan este sábado 29 de noviembre en CDMX y Edomex

Black Friday 2025: así puede detectar páginas falsas y evitar estafas

Banco del Bienestar anuncia nuevas funciones en su app: pagos digitales y transferencias

INFOBAE AMÉRICA
La hija del expresidente de

La hija del expresidente de Sudáfrica renunció a su cargo de diputada tras ser acusada de traficar sudafricanos para combatir en Rusia

Adrian Newey será el 'Team Principal' de Aston Martin a partir de 2026

UNICEF avisa de que los niños en Líbano "siguen expuestos a la violencia" israelí a pesar del alto el fuego

Así es Gubbio, el pueblo montañoso que todos los años asombra con el árbol de Navidad más grande del mundo

Tenerife reúne a más de 600 expertos y empresarios de 22 países en el VII Foro Iberoamericano de la Mipyme

ENTRETENIMIENTO

Sean ‘Diddy’ Combs organizó su

Sean ‘Diddy’ Combs organizó su propia cena de Acción de Gracias en la cárcel

Steve Buscemi reveló el secreto detrás de sus grandes papeles en el cine: “Nada en mi carrera fue planeado… y por eso salió mejor de lo esperado”

Las extravagancias de Prince en un hotel de Los Ángeles: “Cantaba hasta las 5 de la mañana y comía solo panqueques por días”

Cuándo sale Stranger Things 5 parte 2: todo lo que sabemos sobre los próximos episodios de la serie

Así es la rutina diaria que protege a los mellizos de George Clooney de la fama