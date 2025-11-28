Mundo

La Inteligencia del Reino Unido aseguró que Rusia enfrenta “dificultades” ante las “crecientes capacidades” de los ataques con drones de Ucrania

Los servicios británicos advierten que Kiev ha ampliado su alcance y precisión con aeronaves no tripuladas, capaces de golpear objetivos rusos incluso cerca de la línea de frente

Los servicios británicos advierten que Kiev ha ampliado su alcance y precisión con aeronaves no tripuladas, capaces de golpear objetivos rusos incluso cerca de la línea de frente. (REUTERS/Stringer)

Los servicios de Inteligencia del Reino Unido han señalado este viernes las “dificultades” que afrontan los sistemas de defensa aérea de Rusia ante las crecientes capacidades de Ucrania para lanzar ataques con drones y alcanzar objetivos de manera “efectiva” a pesar de los avances rusos desde el inicio de la invasión en febrero de 2022. Los recientes ataques ucranianos “enfatizan las dificultades de los sistemas de defensa aérea rusos a la hora de proteger ubicaciones militares al alcance de las crecientes capacidades ucranianas en materia de aparatos aéreos no tripulados, particularmente así de cerca de la línea de frente”, afirmaron los servicios de inteligencia británicos en un comunicado difundido por el Ministerio de Defensa británico en la red social X.

El Reino Unido hizo especial hincapié en un ataque que lanzó Kiev el 5 de noviembre con drones y misiles contra una base rusa localizada en las proximidades del aeropuerto de Donetsk –en el este de Ucrania, bajo ocupación rusa– “usada para el almacenamiento, fabricación y lanzamiento” de aparatos no tripulados contra objetivos ucranianos. “Uno de los edificios, supuestamente usado para el almacenamiento de cabezas explosivas, fue destruido en el ataque ucraniano, mientras que otros dos edificios sufrieron daños y un cuarto sufrió daños mínimos en su tejado”, detalló el comunicado del Ministerio de Defensa británico.

Además, señalaron que el ataque dañó la infraestructura de lanzamiento de drones, así como un depósito de combustible y otro de armamento. También precisaron que, “según informes de fuentes abiertas”, en la base se almacenaban “hasta un millar de drones Geran-2″, un modelo empleado por el Ejército ruso.

FOTO DE ARCHIVO. Humo se eleva sobre la ciudad tras los ataques matutinos con misiles y drones rusos, en un contexto de ofensiva de Rusia contra Ucrania, en Leópolis, Ucrania. 19 de noviembre de 2025. (REUTERS/Stringer)

Los servicios de inteligencia británicos afirmaron que “Rusia habría empezado durante el verano a construir esta infraestructura para aparatos aéreos no tripulados y puntos de lanzamiento en los alrededores del aeropuerto para apoyar el aumento de la escala de estas operaciones contra objetivos ucranianos”.

Este tipo de ataques “subraya la continuada capacidad de Ucrania para llevar a cabo ataques aéreos efectivos y combinados contra objetivos rusos, incluso en el mismo momento en el que las fuerzas rusas siguen ejerciendo presión a lo largo de múltiples puntos de la línea de frente”, concluyó el Reino Unido.

En la última semana, Ucrania lanzó además una nueva oleada de ataques, que representaron otro episodio en la expansión del conflicto hacia áreas densamente pobladas del suroeste de Rusia, con impactos directos en zonas urbanas y residenciales de importancia estratégica. Según las cifras preliminares difundidas por El País, los hechos de las últimas horas dejaron tres víctimas mortales en Rostov, seis personas heridas en Krasnodar y otras cuatro en Novorosíisk. Las autoridades rusas destacaron la rápida actuación de los servicios de emergencia y subrayaron la necesidad de mantener una vigilancia constante ante la posibilidad de nuevas ofensivas o daños colaterales.

(Con información de Europa Press)

