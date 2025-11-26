Mundo

Putin hace culto de sí mismo con su calendario 2026: “Un hombre para cada temporada del año”

Con diversas imágenes y frases, busca estar presente 365 días en los hogares rusos, al mismo tiempo que evita cualquier referencia a la invasión a Ucrania

Guardar
Putin un calendario con sus fotos para el 2026: "Un hombre para todas las estaciones del año"

A fines de cada año, los comercios de Rusia comienzan a ofrecer un producto ya instalado en la vida pública del país: los calendarios protagonizados por Vladimir Putin. Las ediciones más recientes, con un precio cercano a los USD 3,50, reproducen un patrón consolidado desde hace más de dos décadas: una imagen distinta del presidente por mes, acompañada de breves citas tomadas de discursos del último año.

La secuencia fotográfica que se ofrece en Wildberries, una de las principales plataformas de comercio electrónico de Rusia, muestra a Putin como deportista, creyente, aficionado a los animales o guía de vida cotidiana. Ese registro deliberadamente amplio construye una figura pública desconectada de la guerra en Ucrania, que el Kremlin inició en 2022 y que no aparece en ninguna escena. La omisión funciona como continuidad de la narrativa oficial que presenta el conflicto como un asunto distante, ajeno a la rutina del país.

El calendario incluye frases como:
El calendario incluye frases como: "Sabemos ser amigos, cumplir nuestra palabra, nunca defraudar a nadie y siempre te apoyaremos en situaciones difíciles"

Fiona Hill, investigadora del Brookings Institution y ex responsable de Rusia en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, explicó al New York Times que estos objetos buscan presentar a Putin como un “hombre para temporada estación”, una presencia constante en el día a día. Señaló que la selección de imágenes y frases refuerza la idea de control y estabilidad que el gobierno intenta transmitir.

Las imágenes de Putin en
Las imágenes de Putin en los calendarios lo muestran como deportista, creyente y aficionado a los animales, sin referencias a la guerra en Ucrania

Aunque las fotografías no incluyen ninguna referencia directa al frente militar, algunas citas reproducen la retórica del Kremlin. En enero, Putin aparece sobre una moto de nieve junto a la frase “Las fronteras de Rusia nunca terminan”. En febrero, durante una práctica de judo, se incluye “Soy una paloma, pero tengo alas de hierro muy poderosas”. En algunas ediciones, las citas intentan justificar la política oficial en torno a Ucrania, como cuando sostiene que el país “se ha vuelto mucho más fuerte” al avanzar hacia lo que define como “soberanía plena”.

Los calendarios se utilizan en escuelas, oficinas públicas y hogares. Maxim Trudolyubov, ex editor ruso que dejó el país tras el inicio de la guerra y hoy dirige el blog The Russia File del Kennan Institute en Washington, indicó al New York Times que este tipo de publicaciones opera como una forma de institucionalizar una imagen de continuidad política. Recordó que Putin lleva casi 26 años en el poder y que la repetición anual de estos materiales contribuye a reforzar esa permanencia.

Algunas frases de los calendarios
Algunas frases de los calendarios justifican la política oficial sobre Ucrania y destacan la soberanía de Rusia

Las imágenes mantienen una estética uniforme: distintos atuendos y escenarios para cada rol público. En julio, Putin aparece frente a un piano con una cita de una canción bolchevique sobre el valor del trabajo manual. En agosto, vestido de cazador, ofrece una recomendación sobre el rendimiento personal: “Duerme poco, trabaja mucho y no te quejes”. También se incluyen frases de tono coloquial, como “Es contraproducente enterrar la cabeza en la arena porque algo más seguirá sobresaliendo”.

A diferencia de otros años,
A diferencia de otros años, la estética de los calendarios evita escenas de riesgo y prioriza la proyección de normalidad y actividad constante de Putin

A diferencia de años anteriores, no aparecen fotografías sin camisa ni escenas de riesgo, como las de vuelos en ala delta o inmersiones submarinas. El registro visual es menos espectacular, pero mantiene el objetivo de proyectar normalidad y actividad constante.

Los calendarios comenzaron a circular poco después de la llegada de Putin a la presidencia en 2000, pero alcanzaron notoriedad alrededor de 2011, cuando un grupo de estudiantes de periodismo de la Universidad Estatal de Moscú produjo una versión propia. Ese mismo año surgió una contracampaña de jóvenes críticas del Kremlin, que posaron de negro y con la boca cubierta.

La circulación de los calendarios
La circulación de los calendarios comenzó en 2000 y se popularizó en 2011 con iniciativas estudiantiles y campañas críticas

Hill enmarcó estas producciones dentro de una lógica de liderazgo personalista que también se observa en otros mandatarios. Señaló que no es habitual encontrar iniciativas similares en países como Canadá, Alemania o el Reino Unido, donde los jefes de gobierno no suelen participar en estrategias de imagen de este tipo.

Desde hace más de dos
Desde hace más de dos décadas, estos productos se distribuyen en escuelas y oficinas, institucionalizando la permanencia del líder ruso a través de escenas cotidianas y mensajes cuidadosamente seleccionados

En septiembre, al menos un diario ruso lanzó una edición anticipada del calendario para 2026. Con las modificaciones constitucionales que permitirían a Putin permanecer en el cargo hasta 2036, la continuidad de este objeto anual parece asegurada.

Temas Relacionados

Vladimir Putin Rusia Wildberries Kremlin Ucrania Washington Calendarios Imagen pública Fiona Hill Brookings Institution

Últimas Noticias

El hombre que arrolló a una multitud en celebraciones del Liverpool se declaró culpable

El juez Andrew Menary le dijo que se preparara para “una pena de prisión de cierta duración”

El hombre que arrolló a

La nueva era de la energía geotérmica: cómo esta fuente podría superar a la nuclear

El respaldo de gigantes tecnológicos y petroleros acelera el desarrollo de innovaciones subterráneas, prometiendo una fuente eléctrica continua, limpia y competitiva. The Economist adelantó que podría transformar la matriz energética global en la próxima década

La nueva era de la

El plan para Ucrania debe ajustar detalles pero también una duda persistente: ¿Putin quiere la paz?

Moscú se niega a discutir públicamente los detalles del acuerdo propuesto por Trump, mientras Kiev acepta tentativamente el marco revisado. La mayor incógnita es qué aceptará el presidente ruso, quien cree tener la ventaja en el conflicto

El plan para Ucrania debe

Quién era Dror Or, el israelí cuyo cuerpo fue devuelto por los terroristas de Hamas tras asesinarlo y retenerlo dos años en Gaza

Murió durante el ataque al kibutz Be’eri el 7 de octubre de 2023 y fue devuelto a su país luego de ser identificado por forenses en Tel Aviv, según confirmaron autoridades y la Cruz Roja

Quién era Dror Or, el

Francia detuvo a cuatro acusados de espiar para Rusia: montaban campañas contra el envío de armas a Ucrania

La fiscalía parisina informó sobre la captura de los sospechosos, incluida una mujer con doble nacionalidad, señalados de intentar obtener datos estratégicos relacionados con intereses económicos y patrimonio nacional francés

Francia detuvo a cuatro acusados
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
8 y 9 de diciembre

8 y 9 de diciembre son feriados en Perú: ¿Habrá fin de semana largo? Esto anunció el Gobierno

Precio de la luz en España este jueves

La nueva vida de Rebeca Toribio, exnovia influencer de Miguel Ángel Silvestre: “Abandoné mi vida de famosa por Jesucristo”

Citan a debate de control político a miembros del Gobierno Petro por escándalo de los archivos de alias Calarcá

Antonio Resines reaparece y asegura estar “estupendamente” tras su ingreso en la UCI

INFOBAE AMÉRICA
Chipre y Líbano llegan a

Chipre y Líbano llegan a un histórico acuerdo para trazar sus fronteras marítimas

Verisure, grupo al que pertenece Securitas Direct, pierde 47,8 millones en el tercer trimestre, un 1,3% más

Expertos abogan por la especialización contra la desinformación en el Congreso de Periodismo Ambiental de APIA

Políticas del PSOE pronuncian los insultos machistas que reciben: 'Calladita estás más guapa', 'puta' o 'péinate'

La UE pide más sanciones a Rusia para que "deje de fingir que negocia y necesite sentarse a negociar"

ENTRETENIMIENTO

Estreno de la temporada 5

Estreno de la temporada 5 de Stranger Things en Netflix: desde qué hora se podrá ver en Argentina

Murió Michael DeLano, actor de Ocean’s Eleven y estrella de la televisión estadounidense

“No sé quién soy”: Sadie Sink reveló el duelo emocional que atraviesa tras el final de “Stranger Things”

El elenco de Stranger Things se despide a lo grande: la temporada final promete emociones y nostalgia ochentera

Chuck Norris sorprende a los 85 años con una transformación física que desafía el paso del tiempo