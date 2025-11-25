Mundo

Macron advirtió que Rusia sigue siendo una de las principales amenazas estratégica para la Unión Europea y la OTAN

El presidente francés plantea fortalecer la defensa nacional ante el aumento de tensiones internacionales, mientras el gobierno estudia un nuevo programa para jóvenes que podría transformar la estructura militar en los próximos años

Guardar
Macron advirtió que Rusia sigue
Macron advirtió que Rusia sigue siendo una de las principales amenazas estratégica para la Unión Europea y la OTAN (REUTERS/ARCHIVO)

El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió que Rusia se mantiene como una de las principales amenazas para los países de la Unión Europea y la OTAN. En una entrevista con la radio RTL, el mandatario señaló que Moscú impulsa una “confrontación estratégica” con Europa y sostuvo que sería un error que los gobiernos occidentales adoptaran una postura de debilidad. Sus declaraciones se conocieron horas antes de la reunión por videoconferencia de los integrantes de la Coalición de los Voluntarios, creada en marzo de 2025 para apoyar a Ucrania.

Macron afirmó que Rusia desarrolla una “guerra híbrida” en territorio europeo, incluida Francia. El presidente sostuvo que el país debe prepararse para la posibilidad de un “enfrentamiento de alta intensidad” en el entorno europeo entre 2027 y 2030, en paralelo a un incremento de ataques híbridos. El diagnóstico se enmarca en un escenario en el que París busca ampliar sus capacidades defensivas ante un entorno internacional más inestable.

En ese contexto, el Gobierno francés evalúa la creación de un servicio militar voluntario. La ministra delegada de Defensa, Alice Rufo, confirmó el domingo en France Info que su cartera trabaja en la iniciativa, aunque aclaró que no existen decisiones finales sobre su implementación. La propuesta aparece casi treinta años después de que el entonces presidente Jacques Chirac eliminara el servicio militar obligatorio en 1997.

El presidente francés alerta sobre
El presidente francés alerta sobre una posible guerra híbrida de Rusia en territorio europeo, incluida Francia (REUTERS/ARCHIVO)

Según medios locales, Macron considera presentar el programa este jueves durante una visita a un regimiento cercano a Grenoble, en la región de los Alpes. Fuentes gubernamentales citadas por la prensa francesa señalan que el proyecto busca contar con un complemento operativo para el Ejército en caso de conflicto. La posibilidad de un anuncio durante la visita generó expectativas en el ámbito político y militar.

En los últimos meses, Macron insistió en la necesidad de reforzar las fuerzas armadas francesas ante lo que describe como un riesgo creciente asociado a Rusia. Durante la cumbre del G20 celebrada en Sudáfrica, el presidente indicó que Francia debe mantener un “ejército fuerte” y capacidad de “movimiento colectivo”. Sus palabras fueron interpretadas por medios franceses como un indicio de que el Gobierno estudia reinstalar un sistema voluntario que complemente a las fuerzas activas.

El debate tomó mayor impulso después de que el jefe del Estado Mayor, el general Fabien Mandon, afirmara que el país debía estar preparado para “aceptar perder a sus hijos” ante el aumento de los riesgos internacionales. La frase generó discusiones entre dirigentes políticos y analistas sobre la capacidad militar del país y la conveniencia de ampliar la base de personal.

Francia ha sido uno de
Francia ha sido uno de los aliados más firmes de Ucrania en la guerra con Rusia (REUTERS/ARCHIVO)

De acuerdo con la información publicada por diversos medios, el proyecto incluiría entre 10.000 y 50.000 jóvenes en una primera etapa prevista para 2030. Para ese año, la planificación militar francesa apunta a pasar de los 200.000 soldados y 47.000 reservistas actuales a 210.000 militares y 80.000 efectivos en la reserva. La incorporación del servicio voluntario permitiría acelerar ese proceso y garantizar un flujo estable de nuevos recursos humanos.

Las fuerzas de derecha y ultraderecha manifestaron respaldo inmediato a la iniciativa. Dirigentes de esos espacios consideran necesaria una ampliación de la masa militar frente al actual escenario geopolítico. En contraste, sectores de la izquierda mantienen una posición más cautelosa. El portavoz socialista en el Senado, Patrick Kenner, señaló que observa el debate con prudencia y destacó la importancia de preservar un ejército profesional, aunque no descartó un modelo voluntario si se ajusta a los valores republicanos.

El Ejecutivo continúa evaluando la iniciativa y se prevé que en los próximos meses se determine si avanzará hacia una presentación formal en el Parlamento. Por ahora, la visita de Macron al regimiento de Grenoble se perfila como la instancia en la que el mandatario podría ofrecer señales concretas sobre el futuro del proyecto.

Temas Relacionados

Servicio militar voluntario Emmanuel Macron Rusia Francia Unión Europea OTAN Grenoble Alpes Ejército Alice RufoÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Se inyectó vaselina en los bíceps para hacerlos más grandes y ahora podría perder ambos brazos debido a una infección

Kirill Tereshin, apodado el “Popeye ruso”, famoso por sus bíceps gigantes tras inyectarse vaselina y synthol, sufre una infección severa que avanza rápidamente y pone en riesgo su vida

Se inyectó vaselina en los

Greta Thunberg fue vetada de Venecia tras una protesta climática

La activista sueca, junto a 35 miembros de Extinction Rebellion, fue sancionada por las autoridades de la ciudad durante 48 horas a raíz de una manifestación que coincidió con el cierre de la cumbre COP30 en Brasil

Greta Thunberg fue vetada de

Tragedia en Brasil: un empleado murió aplastado por un árbol navideño en el centro de la ciudad de Manaos

El accidente ocurrió durante la instalación de la estructura festiva en la plaza de la capital del estado de Amazonas. Autoridades hallaron irregularidades en el operativo

Tragedia en Brasil: un empleado

El Tribunal Europeo dictaminó que los países miembros deben reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo

El fallo establece que los Estados de la alianza están obligados a respetar el estatus legal adquirido en otro país del bloque, garantizando igualdad de trato y evitando discriminación por orientación sexual

El Tribunal Europeo dictaminó que

Rumania y Moldavia denunciaron nuevas incursiones de drones rusos en medio del ataque a Ucrania y desplegaron aviones

Dos aviones no tripulados cruzaron el espacio aéreo rumano y fragmentos cayeron en territorio moldavo tras un bombardeo de Moscú con 22 misiles y más de 460 Shahed. Bucarest envió cazas Eurofighter y F-16

Rumania y Moldavia denunciaron nuevas
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Se canceló tu vuelo? Checa

¿Se canceló tu vuelo? Checa el estatus de las operaciones del AICM

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

Cuáles son las estaciones del Metrobús sin servicio este día

Volcó un micro que transportaba militantes a un acto de Kicillof en Mar del Plata: hay dos muertos y múltiples heridos

Rifirrafe entre Martín Santos y Tomás Uribe Moreno por polémica sobre alias Calarcá: “La gran estafa del proceso de paz de Santos”

INFOBAE AMÉRICA
Después del estreno de ‘Toy

Después del estreno de ‘Toy Story’ hace 30 años, el cine animado ya no fue el mismo

Unicaja y Minsait ofrecen a empresas y autónomos un servicio de gestión de ayudas públicas en 'solucionaT'

España pide a EEUU que revise "en profundidad" su propuesta de paz para Ucrania

Condenado a muerte un antiguo funcionario por su papel en un ataque contra un edificio público en Irak

La Reina Letizia arrasa con su look trendy en su cómplice encuentro con Alejandro Amenábar en Navarra

ENTRETENIMIENTO

Jake Gyllenhaal impresiona con su

Jake Gyllenhaal impresiona con su increíble transformación física para “Road House” a los 44 años

“Wicked: Por Siempre” supera los 226 millones en su lanzamiento mundial y logra el mayor debut para un musical

“El streaming no es una revolución”: Edgar Wright reivindica las salas de cine tras el estreno de “The Running Man”

Stranger Things: la batalla final en Hawkins, el regreso de Eleven y la amenaza de Vecna marcan el adiós de una era

Jane Fonda revela su mayor temor: “Me da miedo morir con muchos arrepentimientos”