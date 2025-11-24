Mundo

Las aerolíneas chinas suspendieron vuelos en 12 rutas a Japón tras el aumento de la tensión diplomática

Cerca de 500.000 reservas fueron anuladas luego de que Beijing emitiera una alerta de seguridad para sus ciudadanos en respuesta a los comentarios de la primera ministra japonesa sobre Taiwán

Guardar
Aviones de Air China planes
Aviones de Air China planes en el aeropuerto internacional de Beijing. (REUTERS/Thomas Peter/archivo)

Varias aerolíneas chinas han cancelado vuelos en al menos 12 rutas hacia Japón, incluyendo conexiones clave a destinos turísticos populares como Osaka y Kioto, a medida que la disputa política entre Beijing y Tokio continúa intensificándose, informaron este lunes medios locales.

Las cancelaciones se producen en medio de una ola masiva de solicitudes de reembolso, con cientos de miles de pasajeros optando por abortar sus planes de viaje tras una advertencia de seguridad emitida por el gobierno chino.

Según datos de la plataforma de aviación china DAST y medios locales como Yicai, las tres principales aerolíneas estatales del país —Air China, China Eastern Airlines y China Southern Airlines— han suspendido múltiples servicios. Hasta el lunes por la mañana, se contabilizaban 41 vuelos cancelados en las rutas afectadas, lo que representa una tasa de cancelación inmediata de aproximadamente el 15%.

El factor geopolítico

La primera ministra de Japón,
La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, llega al segundo día de la Cumbre de Líderes del G20 en Johannesburgo, Sudáfrica, el domingo 23 de noviembre de 2025. (Marco Longari/Pool Photo vía AP)

El deterioro en las relaciones bilaterales se aceleró a principios de este mes, después de que la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sugiriera que Japón podría desplegar fuerzas militares en caso de un conflicto en el Estrecho de Taiwán. En respuesta, Beijing emitió una advertencia de viaje el 14 de noviembre, instando a sus ciudadanos a evitar visitar Japón.

El impacto económico fue casi inmediato. Para el 17 de noviembre, las aerolíneas chinas ya habían recibido 491.000 solicitudes de cancelación de boletos hacia Japón, lo que equivale a cerca del 32% del total de las reservas para esos servicios, señaló el analista independiente de aviación Li Hanming al diario hongkonés South China Morning Post (SCMP).

Impacto en el turismo y rutas afectadas

Turistas chinos pasean por el
Turistas chinos pasean por el templo Sensoji, un lugar turístico popular en el distrito de Asakusa, Tokio. (REUTERS/Issei Kato)

Las rutas más golpeadas son aquellas que conectan con el Aeropuerto Internacional de Kansai, la puerta de entrada a los centros turísticos de Kioto y Osaka. Según datos proporcionados por Li los vuelos entre Tianjin y Kansai han sufrido una tasa de cancelación del 65% mientras que los servicios entre Nanjing y Kansai han visto una reducción de casi el 60%.

Li Hanming explicó que las rutas a Tokio se han visto menos afectadas debido a una mayor proporción de viajeros de negocios, mientras que Kansai depende fuertemente del turismo de ocio. “La mayoría de los vuelos cancelados son hacia Osaka... los gastos de viaje suelen ser pagados por los padres, quienes cancelaron por preocupaciones de seguridad”, indicó Li, añadiendo que las interrupciones podrían extenderse hasta marzo.

El SCMP citó el caso de Wendy Liu, una ejecutiva de Shenzhen que canceló su viaje a Kioto por temor a quedar varada si la situación política escalaba, optando en su lugar por turismo doméstico en Nanjing tras recibir un reembolso completo.

China se mantuvo como la mayor fuente de turistas extranjeros para Japón en los primeros nueve meses de 2025, con aproximadamente 7,49 millones de visitantes, según datos oficiales japoneses.

Analistas de la industria sugieren que las aerolíneas chinas probablemente reasignarán su capacidad a otros destinos en la región para mitigar las pérdidas. Brendan Sobie, fundador de la consultora Sobie Aviation, declaró al Post que “otras rutas podrían ver un repunte” a medida que los transportistas ajustan su oferta a la demanda cambiante.

Temas Relacionados

ChinaJapónTurismoAir ChinaChina Eastern AirlinesChina Southern AirlinesSanae TakaichiUltimas noticias américa

Últimas Noticias

Una ucraniana rompió el récord mundial de apnea sin aletas: así fue su impresionante inmersión en un paraíso caribeño

Kateryna Sadurska logró una profundidad de 86 metros en Dominica durante la Competición Elemento Azul 2025

Una ucraniana rompió el récord

El momento en el que una explosión suicida mató a tres personas en un cuartel de paramilitares en Pakistán

Tres atacantes irrumpieron en la Federal Constabulary de Peshawar. El estallido dejó también varios heridos

El momento en el que

Rusia dijo desconocer cambios al plan de paz para Ucrania y la propaganda de Putin tildó a la contrapropuesta europea de “fantasiosa e inaceptable”

El portavoz Dmitri Peskov aseguró que Moscú no ha recibido información oficial sobre las modificaciones al documento de 28 puntos, mientras los medios afines acusan a Kiev de filtrar detalles y a la UE de intentar imponer su agenda a Trump

Rusia dijo desconocer cambios al

Los líderes de la UE se reúnen de emergencia en Angola para revisar el plan de paz de Trump para Ucrania

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, habló con Zelensky antes del encuentro en Luanda, donde buscan coordinar una posición unida ante la propuesta estadounidense considerada insuficiente

Los líderes de la UE

Nuevas inundaciones en el sudeste asiático: crece el número de muertes en Vietnam, Tailandia y Malasia

Las intensas lluvias han provocado deslizamientos y crecidas, dejando decenas de víctimas fatales, miles de desplazados y daños millonarios en infraestructura y cultivos agrícolas

Nuevas inundaciones en el sudeste
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El Consejo Superior Universitario de

El Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional fue citado a sesión extraordinaria para este 24 de noviembre

Aerocivil confirma que más de 1.500 pasajeros están afectados por la cancelación de vuelos a Venezuela por la alerta de la FAA

Telefónica anuncia un ERE de 5.040 empleados en tres de sus compañías clave de España

Los pasos para llegar a Niño Guerrero: Coronel Revoredo coordina acciones para cercar al cabecilla del Tren de Aragua que aún opera en Perú

Por qué proponen usar otros indicadores de la obesidad en América Latina

INFOBAE AMÉRICA
El base francés Theo Maledon

El base francés Theo Maledon (Real Madrid), 'MVP' de noviembre en la Liga Endesa

El Gobierno de Malasia anuncia que prohibirá las redes sociales para menores de 16 años

Feijóo promete endurecer las penas por violación y expulsar de España al culpable si es extranjero

Un 39% de los catalanes están a favor de la independencia y un 53% en contra, según el CEO

Hamás pide aplicar la segunda fase de la propuesta de EEUU y critica las "continuadas violaciones" de Israel

ENTRETENIMIENTO

“Envejecer es un privilegio”: Zoe

“Envejecer es un privilegio”: Zoe Saldaña abraza el cambio y redefine el éxito personal en Hollywood

Keira Knightley reivindica su identidad frente a la presión de Hollywood: “Estoy aprendiendo a no desaparecer para complacer a otros”

A 40 años del icónico show en Live Aid, Reino Unido lanza una impactante moneda homenaje a Freddie Mercury

Ethan Hawke relató cómo el divorcio con Uma Thurman lo marcó: “Quería estar soltero el resto de mi vida”

Hoppers: Operación Castor presenta a Mabel, la heroína inesperada que desafía a los humanos con ayuda de la ciencia