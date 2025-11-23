Reino Unido interceptó dos buques rusos en el canal de la Mancha

El buque británico HMS Severn, en la parte inferior, rastreando a la corbeta rusa RFN Stoikiy frente a la costa británica (Ministerio de Defensa del Reino Unido a través de AP)

La Marina británica interceptó recientemente una corbeta rusa y un buque cisterna en el canal de la Mancha, en un contexto de aumento del 30% en la actividad naval rusa cerca de las aguas del Reino Unido durante los últimos dos años. Según el Ministerio de Defensa británico, la patrullera HMS Severn localizó y escoltó a la corbeta RFN Stoikiy y al buque cisterna Yelnya mientras transitaban por la zona, antes de transferir la vigilancia a un aliado de la OTAN frente a la costa de Bretaña.

El Ministerio de Defensa británico informó que, además de la vigilancia en el canal de la Mancha, el Reino Unido ha desplegado tres aviones de patrulla Poseidon en Islandia como parte de una misión de la OTAN para rastrear la actividad de buques y submarinos rusos en el Atlántico Norte y el Ártico. Estas acciones buscan reforzar la capacidad de respuesta ante posibles amenazas en el entorno marítimo europeo.

El canal de la Mancha cuenta con un estrecho paso de aguas internacionales fuera de la jurisdicción francesa y británica, también a través del estrecho de Dover, que permite el paso conforme a lo estipulado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

En días recientes, el secretario de Defensa John Healey denunció que el buque espía ruso Yantar apuntó con láseres a los pilotos de aviones de vigilancia británicos que monitoreaban sus actividades cerca de la costa de Escocia. Healey calificó la acción como “imprudente y peligrosa” y advirtió que el Reino Unido está preparado para responder a cualquier incursión en su territorio. “Mi mensaje a Rusia y a Putin es el siguiente: los vemos. Sabemos lo que están haciendo”, afirmó Healey durante un discurso en Londres. El funcionario subrayó que el Yantar forma parte de una flota rusa diseñada para poner en peligro la infraestructura submarina británica y de sus aliados, haciendo referencia a los ataques contra oleoductos y cables bajo el mar Báltico a principios de año.

En esta fotografía sin fecha publicada por el Ministerio de Defensa del Reino Unido, la cubierta del HMS Severn mira hacia la corbeta rusa RFN Stoikiy frente a la costa británica (Ministerio de Defensa del Reino Unido a través de AP)

La embajada rusa en Londres respondió a las declaraciones de Healey acusando al gobierno británico de fomentar una “histeria militarista” y aseguró que Moscú no tiene interés en socavar la seguridad del Reino Unido. Esta postura contrasta con la preocupación expresada por las autoridades británicas, que consideran al Yantar una amenaza potencial tanto en tiempos de paz como de conflicto, debido a sus capacidades de vigilancia y sabotaje submarino.

En el ámbito de la política de defensa, Healey defendió un aumento del gasto militar, anticipando la presentación del nuevo presupuesto gubernamental. El secretario de Defensa anunció planes para construir al menos seis nuevas fábricas de municiones en distintas regiones del país, con una inversión de GBP 1.500 millones (USD 2.000 millones) destinada a garantizar el suministro de explosivos, propulsores y pólvora para las fuerzas armadas. El primer ministro Keir Starmer también ha reiterado su compromiso de incrementar el gasto en defensa, aunque el gobierno enfrenta el desafío de equilibrar estas inversiones con la necesidad de aumentar impuestos y reducir otros gastos para cubrir un déficit presupuestario de miles de millones de libras.

Una imagen del barco espía ruso Yantar, que opera frente a la costa norte de Escocia, se muestra en una pantalla durante el discurso del secretario de Defensa británico John Healey. (Stefan Rousseau/REUTERS)

El contexto internacional añade presión a la estrategia de defensa británica. Además de la amenaza rusa, el Reino Unido identifica riesgos provenientes de China e Irán, así como tensiones en Oriente Medio y entre India y Pakistán. En respuesta, el gobierno británico se ha comprometido a elevar el gasto en defensa hasta el 5% del producto interno bruto para 2035, alineándose con los objetivos de la OTAN. Este compromiso incluye un 3,5% del PIB en gasto básico de defensa y un 1,5% adicional en proyectos de infraestructura para fortalecer la seguridad nacional.

Ante este escenario de desafíos múltiples, las autoridades británicas insisten en la necesidad de adaptar la política de defensa a una realidad marcada por amenazas complejas y persistentes. El gobierno sostiene que la respuesta debe combinar el fortalecimiento militar, la cooperación con aliados y una diplomacia firme para proteger los intereses del Reino Unido y sus socios internacionales.