Mundo

EEUU afirmó que el acuerdo de paz tiene un “marco sólido” para negociar con Ucrania y no es “una lista de deseos” redactada por el Kremlin

El secretario Marco Rubio y otro funcionario estadounidense aseguraron que la iniciativa fue elaborada con aportes de representantes de Kiev, rechazando versiones que la califican como un listado de exigencias de autoridades rusas

Guardar
El secretario de Estado de
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla con periodistas en el Aeropuerto Internacional John C. Munro Hamilton después de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del G7 (Mandel Ngan/REUTERS)

El Departamento de Estado de Estados Unidos negó este sábado las acusaciones de que el plan de 28 puntos para resolver el conflicto en Ucrania constituya una “lista de deseos” del Kremlin, como sostuvieron algunos senadores del país norteamericano tras una comunicación con el secretario de Estado, Marco Rubio.

Ante estas críticas, el portavoz del Departamento, Tommy Pigott, afirmó en X: “Esto es descaradamente falso”. En ese sentido, añadió que, de acuerdo con la postura mantenida tanto por el secretario Rubio como por la administración del presidente Donald Trump, el plan fue diseñado por Estados Unidos con la participación de representantes rusos y ucranianos.

Rubio sostuvo que la propuesta “fue redactada por Estados Unidos”. “Se ofrece un marco sólido para las negociaciones en curso. Se basa en las aportaciones de la parte rusa. Pero también en las aportaciones previas y actuales de Ucrania”, agregó en declaraciones este sábado.

Por su parte Trump, aclaró este sábado que el acuerdo de paz presentado por su administración para resolver la guerra en Ucrania no constituye la “última oferta” de Washington, aunque fijó para el 27 de noviembre la fecha límite para la respuesta de Kiev.

“No, no es mi última oferta”, respondió Trump al ser consultado por medios frente a la Casa Blanca sobre si el documento de 28 puntos dirigido al gobierno de Volodimir Zelensky es la propuesta definitiva, en medio de las objeciones ucranianas por el carácter desfavorable de algunos puntos del acuerdo.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los medios mientras se dirige a abordar el Marine One para partir hacia la Base Conjunta Andrews REUTERS/Aaron Schwartz)

“Nos gustaría alcanzar la paz. Debería haber sucedido hace tiempo. La guerra entre Rusia y Ucrania no debería haber sucedido. Si yo hubiera sido presidente, nunca habría sucedido. Estamos intentando ponerle fin. De una manera o de otra, tenemos que ponerle fin”, afirmó Trump antes de retirarse rumbo a la base aérea Andrews para cumplir con actividades privadas.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, precisó el viernes pasado que cualquier acuerdo de paz para Ucrania deberá contar con la aprobación tanto del gobierno ruso como de las autoridades ucranianas.

A través de una publicación en la red social X, Vance marcó que el objetivo central de toda iniciativa debe ser detener el derramamiento de sangre y al mismo tiempo preservar la soberanía de Ucrania. “Cualquier plan de paz entre Ucrania y Rusia debe: 1) Detener los asesinatos y preservar la soberanía ucraniana. 2) Ser aceptable tanto para Rusia como para Ucrania. 3) Maximizar las posibilidades de que la guerra no se reanude”, manifestó.

Los representantes estadounidenses a escala internacional, Marco Rubio y Steve Witkoff, se sumarán al secretario del Ejército estadounidense, Dan Driscoll, para conversar con la delegación ucraniana este domingo en Suiza.

Se prevé que se sumen también funcionarios de los principales países europeos para dialogar sobre la hoja de ruta impulsada por la Casa Blanca, la cual varios actores internacionales consideran inclinada hacia los intereses de Moscú.

Soldados ucranianos de la unidad
Soldados ucranianos de la unidad Kraken 1654 preparan un dron Vampire (Associated Press/Julia Demaree Nikhinson)

El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, confirmó el inicio de las conversaciones entre Washington y Kiev, que se llevarán a cabo en Suiza. “En los próximos días iniciaremos en Suiza consultas entre altos responsables ucranianos y estadounidenses sobre los posibles parámetros de un futuro acuerdo de paz”, indicó Umerov en Facebook.

Desde Europa, los jefes de gobierno de Dinamarca, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega y Suecia reafirmaron este sábado su compromiso de continuar con el apoyo militar a Ucrania en pleno conflicto bélico con Rusia, tras comunicarse directamente con el presidente Zelensky.

En una declaración conjunta, los líderes señalaron que "Rusia no se ha comprometido hasta ahora a un alto el fuego ni a ningún paso que conduzca a la paz“. Además, subrayaron que su respaldo se mantendrá enfocado en soluciones alineadas con “el respeto a la soberanía de Ucrania” y que contribuyan a la seguridad y estabilidad tanto de Ucrania como de Europa.

El comunicado publicado por los ocho países también expresó su apoyo a la imposición de nuevas sanciones y medidas económicas dirigidas a presionar a Moscú mientras persistan las operaciones militares rusas, alineándose con la estrategia internacional actualmente predominante, según informó Reuters.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaEstados UnidosRusiaUcraniaGuerra Rusia UcraniaDonald TrumpJD VanceMoscúWashingtonKievVolodimir ZelenskyVladimir Putin

Últimas Noticias

Australia, Canadá e India sellaron una nueva alianza tecnológica en IA y minerales críticos durante la cumbre del G20

Las tres potencias del grupo formalizaron un acuerdo para fortalecer la cooperación en inteligencia artificial, energías limpias y materias primas estratégicas, buscando cadenas de suministro más sólidas

Australia, Canadá e India sellaron

El Reino Unido firmó un acuerdo por 400 millones de dólares para finalizar el desarrollo del arma láser DragonFire

El innovador sistema de defensa, desarrollado junto a QinetiQ y Leonardo, promete precisión y bajo costo, con capacidad para neutralizar amenazas aéreas y proteger buques en zonas de alto riesgo

El Reino Unido firmó un

Los ministros de Seguridad del G7 se comprometieron a reforzar la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de drogas

Representantes de las principales potencias se reunieron en Canadá para coordinar acciones frente a las mafias internacionales, amenazas digitales y los delitos contra menores

Los ministros de Seguridad del

El misterio detrás de los funerales vikingos: una celebración única de la vida y la muerte

Las prácticas funerarias nórdicas sorprendieron al mundo por sus ceremonias elaboradas, ofrendas insólitas y la importancia de los barcos, revelando creencias complejas sobre el destino y el más allá que siguen desconcertando a los investigadores

El misterio detrás de los

Tokio rechazó las acusaciones “infundadas” de Beijing tras una carta remitida a la ONU e instó a China al diálogo

El gobierno japonés respondió a las denuncias del régimen chino contra la primera ministra Sanae Takaichi, asegurando que no ha habido cambios en su política respecto a la situación en el estrecho de Taiwán

Tokio rechazó las acusaciones “infundadas”
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Feria del Libro Ricardo Palma:

Feria del Libro Ricardo Palma: Esta es la agenda de actividades para el domingo 23 de noviembre

Amenazaron con electrocutar a un hombre de 94 años durante una violenta entradera en Mar del Plata

Un guerrillero muerto y cuatro heridos tras operación de Colombia y Ecuador contra los Comuneros del Sur en Nariño

Trabajaba en una carnicería de Córdoba, sufrió un accidente y le tuvieron que amputar el brazo

Blessd sorprende en Vive Claro y le regala una casa a una fan: así fue el emotivo momento

INFOBAE AMÉRICA
Tamara Falcó celebra su 44

Tamara Falcó celebra su 44 cumpleaños con Íñigo Onieva: "Estoy muy feliz. Por lo menos, que me quede como estoy"

Guinea Bissau vota entre tensión política, opositores vetados y denuncias de injerencia institucional

Australia, Canadá e India sellaron una nueva alianza tecnológica en IA y minerales críticos durante la cumbre del G20

El Reino Unido firmó un acuerdo por 400 millones de dólares para finalizar el desarrollo del arma láser DragonFire

Javi Lliso y Thibault Magnin empiezan una Copa del Mundo que encamina hacia los Juegos Olímpicos de 2026

ENTRETENIMIENTO

Revelan cuál es el riff

Revelan cuál es el riff de guitarra más molesto de la historia del rock

La historia de Bárbara Jankavski, hallada sin vida en extrañas circunstancias: 27 cirugías y 48 mil euros en retoques para ser “Barbie”

“Stranger Things” y las teorías conspirativas que inspiraron su creación

El famoso youtuber Brandon Buckingham se encuentra en estado crítico tras sufrir una falla multiorgánica

El consejo de Paul Newman que cambió la perspectiva de George Clooney sobre la fama