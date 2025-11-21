Mundo

Cómo es el HAL Tejas, el avión de guerra que se estrelló en Dubái ante una multitud

El caza indio realizaba una demostración en el Salón Aeronáutico del país árabe cuando se precipitó a tierra. El piloto murió en el acto

Imágenes de archivo del avión de combate indio Tejas, que se estrelló el viernes en el salón aeronáutico de Dubái

Un avión de combate Tejas, de fabricación india, se estrelló el viernes 21 de noviembre en el Salón Aeronáutico de Dubái durante una exhibición aérea, causando la muerte de su piloto, según informó la Fuerza Aérea India.

El caza volaba a baja altitud alrededor de las 14:15 (10:15 GMT) antes de precipitarse a tierra envuelto en llamas, según un testigo. Imágenes del lugar mostraban una columna de humo negro elevándose tras la pista de aterrizaje vallada.

“Se está conformando un comité de investigación para determinar la causa del accidente”, indicó la Fuerza Aérea India en un comunicado.

Este es el segundo accidente conocido de este avión de combate, propulsado por motores General Electric GE.N y crucial para los esfuerzos de la India por modernizar su flota aérea, compuesta principalmente por cazas rusos y ex soviéticos. El primer accidente ocurrió durante un ejercicio en la India en 2024.

El momento en que se
El momento en que se estrelló el avión indio en Dubái (@DXBMediaOffice)

“Un avión de combate Tejas de la India que participaba en la exhibición aérea de hoy en el Salón Aeronáutico de Dubái se ha estrellado, provocando la trágica muerte del piloto”, publicó la oficina de prensa estatal de Dubái en la red social X.

Videos que circulan en redes sociales muestran al avión cayendo a gran velocidad y estallando al impactar, ante la mirada atónita de los espectadores.

Realizaba demostraciones en el Salón Aeronáutico del reino árabe

Una columna de humo se elevó desde el lugar del accidente, mientras los vehículos de emergencia se dirigían a toda velocidad hacia él.

El incidente ocurrió el último día del mayor salón aeronáutico de Medio Oriente, que incluye una exhibición aérea cada tarde.

Cientos de personas presenciaban el espectáculo desde una tribuna, mientras que la plataforma estaba repleta de aviones, helicópteros y otros equipos en exhibición estática.

Miles de personas asistieron al evento esta semana, incluyendo líderes de la industria aeronáutica y oficiales militares. La Fuerza Aérea India anunció una investigación sobre el accidente.

“La Fuerza Aérea India lamenta profundamente la pérdida de vidas y acompaña en el dolor a la familia en este momento de duelo”, expresó un comunicado.

El avión de combate ligero
El avión de combate ligero Tejas Mark 1A de Hindustan Aeronautics Limited (HAL) despegando para su vuelo inaugural en HAL Nashik, India. . REUTERS/Francis Mascarenhas

Se cree que es el primer accidente en la historia del festival aéreo, que se celebra desde 1986.

El avión Tejas

El avión Tejas, monomotor y ligero, es fabricado por la estatal india Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

El Ministerio de Defensa de la India encargó 97 ejemplares para reforzar su fuerza aérea, compuesta principalmente por aeronaves rusas y ex soviéticas, en un contexto de aumento de la presencia militar china en el sur de Asia y de cooperación entre China y Pakistán.

El accidente de este viernes marca el segundo caso conocido con un avión Tejas. En 2024, otro percance se registró durante un ejercicio en Rajastán, India, donde el piloto logró eyectarse.

(Con información de Reuters)

