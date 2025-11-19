Mundo

Rumania desplegó cazas tras una incursión de drones rusos en su espacio aéreo durante un ataque en Ucrania

Bucarest envió a sus aviones militares y emitió advertencias a la población de buscar refugio. El bombardeo sobre territorio ucraniano dejó al menos nueve muertos

Guardar
Rumanía desplegó cazas tras una
Rumanía desplegó cazas tras una incursión en su espacio aéreo de drones rusos durante un ataque en Ucrania (REUTERS/ARCHIVO)

Rumanía, miembro de la Unión Europea y la OTAN, desplegó aviones de combate en la madrugada del miércoles después de que un drone violara su espacio aéreo durante un ataque ruso dirigido a infraestructuras ucranianas cerca de la frontera, según informó el Ministerio de Defensa. El incidente activó las alertas en los condados de Tulcea y Galati, en el sureste del país, e intensificó la preocupación regional ante la escalada de hostilidades en la zona fronteriza.

El ministerio detalló que el radar detectó la presencia de un drone a unos 8 kilómetros dentro del espacio aéreo nacional, cerca de las localidades de Periprava y Chilia Veche en el condado de Tulcea. La señal se perdió momentáneamente antes de reaparecer de manera intermitente durante 12 minutos en las proximidades de aldeas del condado de Galati. Ante la situación, las autoridades emitieron una alerta telefónica pidiendo a los habitantes de ambas regiones buscar refugio.

El Ministerio de Defensa rumano
El Ministerio de Defensa rumano confirma la detección de un drone a 8 kilómetros dentro del territorio nacional cerca de Tulcea y Galati.

En respuesta a la incursión, Rumanía movilizó dos cazas Eurofighter –parte de la misión de policía aérea alemana en el país– y posteriormente desplegó dos F-16 de su propia fuerza aérea. El Ministerio de Defensa rumano señaló que, a pesar de la violación del espacio aéreo, no recibió reportes de impactos en territorio nacional.

Desde la invasión de Ucrania por Rusia en 2022, Rumanía ha experimentado múltiples incidentes similares, incluida la caída de fragmentos de drones rusos en su territorio durante ataques contra infraestructuras portuarias ucranianas al otro lado del río Danubio.

Cazas Eurofighter alemanes y F-16
Cazas Eurofighter alemanes y F-16 rumanos participan en la respuesta a la violación del espacio aéreo por parte de un drone (REUTERS/ARCHIVO)

La situación en la frontera rumano-ucraniana coincidió con un aumento de ataques rusos en diferentes regiones de Ucrania, que entre la noche del martes y la mañana del miércoles causaron al menos nueve muertos en Ternópil, en el oeste del país, y dejaron 36 heridos en la región de Kharkiv, según los reportes del presidente ucraniano Volodimir Zelensky y autoridades locales. Los ataques incluyeron el lanzamiento de múltiples drones y misiles sobre zonas residenciales, provocando daños en edificios y dejando a todo el país bajo alerta aérea.

En paralelo, Polonia, también miembro de la OTAN y vecina de Ucrania, cerró temporalmente los aeropuertos de Rzeszow y Lublin y desplegó aviones polacos y aliados como precaución ante la posibilidad de que drones o misiles pudieran cruzar su espacio aéreo. Las acciones coordinadas de Rumanía y Polonia reflejan la inquietud creciente en Europa del Este ante la intensificación de los ataques rusos y el riesgo de que el conflicto se propague más allá de las fronteras ucranianas.

Temas Relacionados

Rumanía Ucrania Rusia Volodimir Zelensky Tulcea Galati Drones Ataques rusos OTAN Ministerio de DefensaÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Quiénes asistieron a la cena de Trump para el príncipe heredero de Arabia Saudita

El New York Times identificó a algunos de los invitados a la cena del presidente Trump para el príncipe heredero Mohammed bin Salman de Arabia Saudita

Quiénes asistieron a la cena

La tumba del santo libanés más famoso se prepara para recibir a un papa por primera vez

El Monasterio de San Marón, considerado un importante destino de peregrinación, se alista para recibir al pontífice, quien encabezará una ceremonia especial ante miles de asistentes

La tumba del santo libanés

Zelensky repudió el ataque combinado de Rusia contra Ucrania y aseguró que sanciones efectivas ”pueden cambiar esta situación"

El mandatario ucraniano detalló el masivo ataque de las tropas rusas sobre el oeste de Ucrania, en el cual se utilizaron 47 misiles crucero y otro balísitco sumados a los más de 450 drones

Zelensky repudió el ataque combinado

Huevos de cocodrilo de 55 millones de años hallados en Australia podrían reescribir la historia de estas especies

El análisis de cáscaras halladas en el emblemático sitio de Murgon ofrece nueva evidencia sobre las peculiares estrategias de caza y adaptación de los antiguos reptiles que habitaron ecosistemas hoy desaparecidos, según Smithsonian Magazine

Huevos de cocodrilo de 55

¿TikTok es la nueva herramienta de reclutamiento para la mafia en Italia?

Un informe analizado por The Economist revela que organizaciones criminales italianas exhiben riqueza y poder en videos virales, seduciendo a adolescentes y adaptando sus métodos a la lógica digital para expandir su influencia

¿TikTok es la nueva herramienta
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Este es el precio del

Este es el precio del equipaje facturado en Brussels Airlines en 2025: condiciones, pesos permitidos y tipos de vuelo

Resultados de la Kábala del martes 18 de noviembre de 2025: mira los números ganadores y el video del sorteo

Reflexiones personales sobre la decepción

Pesca industrial y áreas naturales protegidas: desmontando mitos

Llega a la televisión un nuevo canal para amantes del cine del Oeste: así es AMC Western

INFOBAE AMÉRICA
Sobre el neonazismo republicano, Hamas

Sobre el neonazismo republicano, Hamas e Israel: una epidemia de cobardía moral

Aire frío o caliente: qué debes usar para desempañar los cristales del coche (y por qué funciona)

Urtasun se abre a dar "mayor proyección" a los artistas canarios en la programación del Instituto Cervantes

La UE abre todos los capítulos de negociación de adhesión con Albania

El frío llega desde este miércoles a España con hasta -10ºC, heladas y nevadas a 400 metros en tercio norte

ENTRETENIMIENTO

El cuco de cristal: una

El cuco de cristal: una médica marcada por la tragedia, un pueblo con secretos y el thriller que sacude Netflix

Jennifer Lawrence: “Mucho más duro que el embarazo fue tener que pintarme de azul cada día para rodar las películas de X-Men”

Daniel Radcliffe envió una emotiva carta para aconsejar al nuevo Harry Potter de la serie de HBO

Billy Bob Thornton reveló la verdadera razón por la qué se divorció de Angelina Jolie

Se confirmó la llegada de “Pantera Negra 3″ a la pantalla grande: qué se sabe sobre el regreso de Wakanda