Rumania desplegó cazas tras una incursión de drones rusos en su espacio aéreo durante un ataque en Ucrania

Rumanía desplegó cazas tras una incursión en su espacio aéreo de drones rusos durante un ataque en Ucrania (REUTERS/ARCHIVO)

Rumanía, miembro de la Unión Europea y la OTAN, desplegó aviones de combate en la madrugada del miércoles después de que un drone violara su espacio aéreo durante un ataque ruso dirigido a infraestructuras ucranianas cerca de la frontera, según informó el Ministerio de Defensa. El incidente activó las alertas en los condados de Tulcea y Galati, en el sureste del país, e intensificó la preocupación regional ante la escalada de hostilidades en la zona fronteriza.

El ministerio detalló que el radar detectó la presencia de un drone a unos 8 kilómetros dentro del espacio aéreo nacional, cerca de las localidades de Periprava y Chilia Veche en el condado de Tulcea. La señal se perdió momentáneamente antes de reaparecer de manera intermitente durante 12 minutos en las proximidades de aldeas del condado de Galati. Ante la situación, las autoridades emitieron una alerta telefónica pidiendo a los habitantes de ambas regiones buscar refugio.

El Ministerio de Defensa rumano confirma la detección de un drone a 8 kilómetros dentro del territorio nacional cerca de Tulcea y Galati.

En respuesta a la incursión, Rumanía movilizó dos cazas Eurofighter –parte de la misión de policía aérea alemana en el país– y posteriormente desplegó dos F-16 de su propia fuerza aérea. El Ministerio de Defensa rumano señaló que, a pesar de la violación del espacio aéreo, no recibió reportes de impactos en territorio nacional.

Desde la invasión de Ucrania por Rusia en 2022, Rumanía ha experimentado múltiples incidentes similares, incluida la caída de fragmentos de drones rusos en su territorio durante ataques contra infraestructuras portuarias ucranianas al otro lado del río Danubio.

Cazas Eurofighter alemanes y F-16 rumanos participan en la respuesta a la violación del espacio aéreo por parte de un drone (REUTERS/ARCHIVO)

La situación en la frontera rumano-ucraniana coincidió con un aumento de ataques rusos en diferentes regiones de Ucrania, que entre la noche del martes y la mañana del miércoles causaron al menos nueve muertos en Ternópil, en el oeste del país, y dejaron 36 heridos en la región de Kharkiv, según los reportes del presidente ucraniano Volodimir Zelensky y autoridades locales. Los ataques incluyeron el lanzamiento de múltiples drones y misiles sobre zonas residenciales, provocando daños en edificios y dejando a todo el país bajo alerta aérea.

En paralelo, Polonia, también miembro de la OTAN y vecina de Ucrania, cerró temporalmente los aeropuertos de Rzeszow y Lublin y desplegó aviones polacos y aliados como precaución ante la posibilidad de que drones o misiles pudieran cruzar su espacio aéreo. Las acciones coordinadas de Rumanía y Polonia reflejan la inquietud creciente en Europa del Este ante la intensificación de los ataques rusos y el riesgo de que el conflicto se propague más allá de las fronteras ucranianas.