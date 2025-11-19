Mundo

La UE presentará un paquete de reformas para sus normas de IA y privacidad con el objetivo de impulsar el crecimiento económico del bloque

El anuncio buscará ajustar un marco regulatorio que numerosos actores del sector consideran demasiado rígido para sostener el ritmo global de innovación

Guardar
La UE presentará un paquete
La UE presentará un paquete de reformas para sus normas de IA y privacidad con el objetivo de impulsar el crecimiento económico del bloque (REUTERS)

La Unión Europea presentará el miércoles un paquete de reformas sobre inteligencia artificial y privacidad de datos en respuesta a la presión expresada por empresas europeas y estadounidenses, según adelantaron fuentes comunitarias. El anuncio buscará ajustar un marco regulatorio que numerosos actores del sector consideran demasiado rígido para sostener el ritmo global de innovación.

Las propuestas forman parte del impulso del bloque para reducir la burocracia, promover mayor crecimiento económico y acortar la distancia frente a competidores estadounidenses y chinos, a la vez que intenta disminuir la dependencia de los gigantes tecnológicos extranjeros. La presentación estará a cargo de la responsable tecnológica del bloque, Henna Virkkunen, y del comisario de Justicia, Michael McGrath.

Bruselas rechazó las afirmaciones según las cuales el objetivo de “simplificar” sus normas digitales —consideradas profundamente impopulares en Estados Unidos— respondería a presiones de la administración del presidente estadounidense Donald Trump. Según funcionarios europeos, el paquete refleja debates internos sobre la necesidad de un entorno regulatorio que preserve derechos fundamentales sin afectar el desarrollo tecnológico.

En varios Estados miembros, persiste la preocupación de que la atención dedicada a la regulación haya reducido el margen para la innovación, aunque la Comisión insiste en que mantiene un compromiso pleno con la protección de los ciudadanos europeos.

En ese contexto, Berlín recibió el martes una cumbre franco-alemana dedicada a diseñar una estrategia que permita al bloque desempeñar un papel de liderazgo global en inteligencia artificial. Durante el encuentro, el presidente francés Emmanuel Macron afirmó que Europa no desea convertirse en un “vasallo” dependiente de empresas tecnológicas de Estados Unidos y China.

El presidente francés Emmanuel Macron
El presidente francés Emmanuel Macron habla junto al canciller alemán Friedrich Merz, en una cumbre sobre la soberanía tecnológica de Europa (JOHN MACDOUGALL/REUTERS)

Mientras tanto, legisladores y organizaciones de derechos humanos de la UE expresan inquietud ante una posible retirada del rol que el bloque sostuvo durante años como referencia regulatoria global. Muchos de ellos recuerdan el llamado “efecto Bruselas”, que en su momento definió la capacidad de la normativa europea para influir en leyes de terceros países. Temen que el nuevo enfoque pueda debilitar esa posición.

La Comisión adelantó que el paquete de reformas incluirá posibles modificaciones en las normas de protección de datos y en la ley de inteligencia artificial que entró en vigor el año pasado. Entre los aspectos que podrían incorporarse figura una medida de amplio consenso ciudadano: la intención de abordar la proliferación de molestos banners de cookies, que hoy exigen el consentimiento de los usuarios en la mayoría de los sitios web.

Según borradores de documentos que todavía podrían modificarse, Bruselas planea redefinir el concepto de datos personales y establecer nuevas condiciones para su uso por parte de empresas. Una de las propuestas permitiría procesar esos datos con el fin de entrenar modelos de IA “con fines de interés legítimo”.

Otro elemento central del paquete sería una pausa de un año en la aplicación de disposiciones vinculadas a sistemas de IA de alto riesgo, como modelos que podrían afectar la seguridad, la salud o los derechos fundamentales. En lugar de aplicarse en 2026, esas reglas entrarían en vigor en 2027. La iniciativa coincide con el pedido elevado en julio por decenas de grandes empresas europeas —entre ellas Airbus, Lufthansa y Mercedes Benz—, que alertaron que la normativa vigente puede frenar la innovación.

La presentación estará a cargo
La presentación estará a cargo de la responsable tecnológica del bloque, Henna Virkkunen (REUTERS)

Bruselas reiteró que la privacidad de los usuarios europeos se mantendrá protegida, a pesar de los ajustes que evalúa introducir.

En el Parlamento Europeo, la propuesta de simplificación recibió el apoyo de sectores conservadores. La eurodiputada Eva Maydell, integrante del Partido Popular Europeo y aliada política de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, declaró a la AFP: “El problema de Europa radica en la excesiva complejidad e inconsistencia de las normas que ya tenemos. Las leyes aisladas, las obligaciones superpuestas y la aplicación desigual generan incertidumbre para las empresas y fracturan el mercado único”.

Sin embargo, la Comisión aún enfrenta obstáculos. Los cambios requerirán la aprobación del Parlamento y de los Estados miembros. Algunos socios clave de la coalición de Von der Leyen ya expresaron reservas. En cartas enviadas la semana pasada, legisladores socialistas afirmaron que rechazan cualquier retraso en la ley de IA, mientras que representantes centristas advirtieron que se opondrán a modificaciones que comprometan la privacidad.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

ueUnión EuropeaIAnormas de privacidadInteligencia ArtificialHenna VirkkunenÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Donald Trump designó a Arabia Saudita como un “aliado importante” fuera de la OTAN

Durante una cena en la Casa Blanca con el príncipe heredero Mohamed bin Salmán, el presidente estadounidense añadió: “Quería guardar un pequeño secreto para esta noche”, al señalar que la designación se integra a una lista de solo 19 países

Donald Trump designó a Arabia

Estados Unidos aprobó la venta de sistemas Patriot para la defensa antiaérea de Ucrania por USD 105 millones

El acuerdo incluye servicios de mantenimiento, repuestos y capacitación técnica, y busca reforzar la capacidad ucraniana ante ataques con misiles y aviones rusos. Las principales empresas involucradas en la transacción serán RTX Corporation y Lockheed Martin

Estados Unidos aprobó la venta

Ucrania exigió a Rusia una compensación de 43.000 millones de dólares por los daños climáticos causados por la guerra

El reclamo, inédito a nivel internacional, se apoya en una metodología científica usada por la Unión Europea y solicita que el pago forme parte de los mecanismos de compensación del Consejo de Europa

Ucrania exigió a Rusia una

Por qué la inesperada técnica de un lobo para conseguir alimento sorprende a la ciencia

Una grabación realizada en la Columbia Británica documentó a un ejemplar manipulando una cuerda para hacerse con comida. Las claves de un hecho que abre el debate sobre la capacidad de estos cánidos para innovar y resolver problemas en la naturaleza

Por qué la inesperada técnica

Rusia elevará los impuestos para reforzar los ingresos del Estado en plena guerra con Ucrania

La Duma aprobó una reforma fiscal que generará 12.300 millones de dólares adicionales mientras el gasto militar alcanza un tercio del presupuesto nacional

Rusia elevará los impuestos para
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Inician exhumaciones controladas en fosas

Inician exhumaciones controladas en fosas comunes del Panteón Civil de Dolores

Motosierra fiscal: los subsidios energéticos se desplomaron 44% en los últimos doce meses

Las provincias alzan la voz en la Cepal: los reclamos por infraestructura, impuestos y energía en el centro de la agenda

Cómo va a acumular dólares el Banco Central

Lotería Nacional: dónde ver los números ganadores del Chispazo del 18 de noviembre

INFOBAE AMÉRICA
Trump cambia de postura y

Trump cambia de postura y pide a los republicanos que aprueben la desclasificiación de los archivos de Epstein

Macron expresa su disposición a conversar con Tebune tras la liberación del escritor Boualem Sansal

Las autoridades sirias confirman un número indeterminado de agentes de seguridad arrestados por abusos en Sueida

Trump advierte de sanciones "severas" contra "cualquier país" que haga negocios con Rusia

Trump nombra a Arabia Saudí "aliado importante" extra-OTAN e invita a Bin Salman a la Junta de Paz de Gaza

ENTRETENIMIENTO

Daniel Radcliffe envió una emotiva

Daniel Radcliffe envió una emotiva carta para aconsejar al nuevo Harry Potter de la serie de HBO

Billy Bob Thornton reveló la verdadera razón por la qué se divorció de Angelina Jolie

Se confirmó la llegada de “Pantera Negra 3″ a la pantalla grande: qué se sabe sobre el regreso de Wakanda

“Pedí delineador de ojos”: así fue como Rami Malek casi pierde su papel debut en Una noche en el museo

La conmovedora confesión de Gene Simmons tras la muerte de Ace Frehley: “Puedes ayudar a alguien a cambiar su vida”