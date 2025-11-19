Choque institucional en Roma: crece la tensión entre el Gobierno de Meloni y el presidente de Italia

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y el presidente italiano, Sergio Mattarella, durante la ceremonia de juramento del gobierno en el Palacio Presidencial del Quirinal, en Roma, en 2022. (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Un choque institucional sin precedentes sacude a la política italiana. En las últimas 48 horas, la relación entre el gobierno de la primera ministra ultraderechista Giorgia Meloni y la Presidencia de la República, encabezada por el respetado Sergio Mattarella, pasó de una convivencia cordial a una tensión abierta. El detonante: una conversación privada escuchada en un restaurante y revelada por un diario afín al gobierno, que desató la furia del círculo íntimo de Meloni y una respuesta inusualmente dura del jefe de Estado.

Para comprender la magnitud del conflicto, es necesario entender la arquitectura del poder en Italia. Mientras que Meloni (desde el Palacio Chigi) ejerce el poder ejecutivo, el Presidente de la República (desde el Palacio del Quirinal) actúa como árbitro supremo, garante de la Constitución y figura de estabilidad. Históricamente, el Presidente evita la contienda política diaria. Sin embargo, esta semana, esa regla se rompió.

El incidente comenzó con la publicación de un artículo en La Verità, un periódico de marcada línea derechista y cercano al Ejecutivo. El diario reveló el contenido de una conversación mantenida en un restaurante por Francesco Saverio Garofani, consejero de Defensa del presidente Mattarella y ex diputado del Partido Democrático (centroizquierda). Según el reporte, un periodista habría escuchado a Garofani comentar a sus comensales la dificultad de encontrar una alternativa política a Meloni, sugiriendo que su consolidación en el poder parecía inevitable salvo que se articulara una nueva lista cívica de centroizquierda antes de las elecciones de 2027.

Aunque Garofani matizó posteriormente que se trataba de meras “charlas en libertad entre amigos” y negó cualquier intención conspirativa, la reacción del partido de la primera ministra, Hermanos de Italia (FdI), fue inmediata y coordinada.

Ofensiva oficialista, reacción del Quirinal y silencio de Meloni

La primera ministra italiana Giorgia Meloni gesticula durante una comparecencia en el Senado en octubre de este año. (REUTERS/Remo Casilli)

El encargado de elevar la protesta fue una figura de peso dentro del círculo de Meloni: Galeazzo Bignami, jefe del grupo parlamentario de FdI en la Cámara de Diputados. Bignami exigió una desmentida oficial inmediata, argumentando que, de no producirse, se validaría la tesis de una maniobra desde la Jefatura del Estado para obstaculizar al Gobierno. Bignami, hombre de máxima confianza de la primera ministra, es un dirigente conocido por su perfil polémico, quien en el pasado protagonizó un escándalo tras la difusión de una fotografía en la que aparecía vestido con el uniforme de los SS nazis.

La respuesta de la Presidencia de la República rompió su habitual contención. A través de una nota oficial, el Quirinal expresó su “estupor” ante las declaraciones de Bignami, calificando las insinuaciones de un plan contra el Gobierno como algo que “raya en el ridículo”. Fuentes del entorno presidencial citadas por el Corriere della Sera describen un clima de irritación ante lo que consideran una instrumentalización política de una conversación privada sin relevancia institucional.

Un elemento central en la escalada fue el silencio de Giorgia Meloni. Hasta el miércoles, la primera ministra no había contactado telefónicamente al presidente Mattarella para aclarar la situación, rompiendo una tradición de cortesía institucional sagrada en Italia. Aunque miembros de su gabinete, como el subsecretario Giovanbattista Fazzolari, aseguraron públicamente no dudar de la “lealtad institucional” de Mattarella, en privado el Ejecutivo validó la ofensiva, permitiendo que la narrativa del “complot” permee en su base electoral. Meloni y los suyos, es el mensaje implícito, siguen siendo los outsiders que luchan contra un sistema hostil.

La batalla por el 2029

El presidente Sergio Mattarella es la figura política más popular y respetada en Italia. (REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Con todo, sobrevuela una pregunta. ¿Por qué un Gobierno con una mayoría sólida y sin rivales aparentes se lanza a una guerra contra la institución más respetada del país? La respuesta no está en el presente, sino en la obsesión de la derecha italiana por la sucesión presidencial.

El mandato de Sergio Mattarella concluye en 2029. En el sistema italiano, el Presidente es elegido por el Parlamento, y quien controle las Cámaras tras las elecciones legislativas de 2027 tendrá la capacidad de designar al próximo Jefe de Estado, cuyo mandato dura siete años.

Existe en la derecha italiana la convicción histórica de que el Quirinal maniobró en décadas pasadas para frenar a los gobiernos conservadores y devolver el poder a la izquierda o a los tecnócratas. Al atacar preventivamente al entorno de Mattarella, la estrategia parece dirigida a debilitar la capacidad de maniobra del Presidente en lo que resta de legislatura y preparar el terreno para un sucesor afín a los valores de la derecha.

El Palacio del Quirinal —sede de la Presidencia de Italia— en Roma. (REUTERS/Matteo Minnella)

Massimo Franco, veterano analista del Corriere della Sera y una de las plumas más agudas de Roma, disecciona el episodio con precisión quirúrgica. Para Franco, no estamos ante un simple error de cálculo, sino ante algo más oscuro: “En apariencia es solo un ataque desordenado. Analizado en detalle, sin embargo, parece algo más preocupante: una provocación en el intento temerario de hacer aparecer al Quirinal como una especie de líder en la sombra de la oposición”.

Según el analista, esta ofensiva denota, paradójicamente, la debilidad de los fuertes. “Señala el nerviosismo de una mayoría que se siente fortissima”, apunta Franco, pero que ha optado por una “maniobra torpe que termina resultando irresponsable”, erosionando las instituciones para consumo de su electorado más radical.

El choque se produce, paradójicamente, apenas 24 horas después de que Mattarella y el Gobierno mostraran unidad en el Consejo Supremo de Defensa para reafirmar el apoyo militar a Ucrania. Una de las pocas áreas donde la sintonía entre la primera ministra y el presidente había sido, hasta ahora, total.