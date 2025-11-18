Un ataque terrorista en el cruce de Gush Etzion en Cisjordania dejó un muerto y tres heridos

Un ataque en el cruce de Gush Etzion en Cisjordania dejó un muerto y tres heridos

Un hombre de unos 30 años murió y al menos otras tres personas resultaron heridas este martes en un ataque en el cruce de carreteras de Gush Etzion, ubicado en el sur de Cisjordania. Según el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA), el incidente ocurrió alrededor de las 14:00 hora local (12:00 GMT), cuando varios individuos intentaron atropellar a un grupo de personas y luego las agredieron con armas blancas.

“Soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el Ejército) eliminaron a dos terroristas en la escena”, recoge el comunicado castrense al respecto.

Un técnico de MDA explicó que a su llegada encontró a varias víctimas en el suelo, con heridas de diferente gravedad, y certificó en el lugar el fallecimiento de un hombre con una profunda herida de arma blanca. Los heridos, de acuerdo con MDA, son una mujer de 40 años en estado grave, un niño de 15 años en estado moderado y un hombre de 30 años también en estado moderado; todos fueron trasladados a centros hospitalarios en Jerusalén.

El ejército israelí confirmó el ataque y mantiene bajo investigación las circunstancias y el paradero de los agresores

El Ejército israelí confirmó el ataque en un primer comunicado y señaló que las circunstancias estaban bajo investigación. Tanto el comunicado castrense como los servicios de emergencia no detallaron inicialmente el paradero ni la condición de los atacantes. No obstante, medios israelíes reportaron que el ataque comenzó con el intento de atropello y continuó con el uso de cuchillos por parte de los agresores, quienes fueron “neutralizados” en el lugar por las fuerzas de seguridad.

La violencia en Cisjordania, territorio ocupado por Israel desde 1967, se ha incrementado desde el inicio de la guerra en Gaza, desencadenada por el ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre de 2023 en territorio israelí. La frágil tregua declarada en Gaza desde el 10 de octubre no ha puesto freno a la escalada en Cisjordania.

Este lunes, el primer ministro Benjamin Netanyahu denunció la violencia de “un puñado de extremistas” entre los colonos israelíes, tras un ataque contra una localidad palestina cerca de Belén, hecho que siguió a la evacuación y desmantelamiento de un asentamiento ilegal israelí en la zona de Gush Etzion. El organismo COGAT, dependiente del Ministerio de Defensa de Israel para asuntos civiles en los territorios palestinos, señaló que la evacuación se realizó “en cumplimiento con la ley” y que se registraron “graves incidentes de violencia” que impactaron la seguridad local.

Israel ocupa Cisjordania desde 1967, donde residen más de 500.000 israelíes en asentamientos entre una población palestina de tres millones. Todos los asentamientos israelíes en la región son considerados ilegales según el derecho internacional, y, aunque también son ilegales bajo la legislación israelí, en ocasiones son finalmente legalizados por las autoridades.

Durante las últimas semanas, se han incrementado los ataques atribuidos a colonos israelíes, especialmente en asentamientos, afectando tanto a palestinos como a soldados israelíes, en un contexto de violencia sostenida desde el inicio de la guerra en Gaza.