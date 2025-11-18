Mundo

La Autoridad Nacional Palestina celebró la resolución de la ONU sobre Gaza basada en el plan de Donald Trump

El ministerio de Exteriores expresó satisfacción por la aprobación de la medida en el Consejo de Seguridad, que contempla la creación de una fuerza internacional y el reconocimiento del derecho a un Estado independiente

Guardar
El presidente de la Autoridad
El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

La Autoridad Nacional Palestina (ANP) expresó su satisfacción ante la adopción de una resolución impulsada por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en Gaza, basada en el plan de 20 puntos de Donald Trump. En un comunicado difundido por la agencia oficial palestina Wafa, la presidencia de la ANP urgió a aplicar de manera inmediata la resolución en la Franja de Gaza para garantizar el retorno a la normalidad y asegurar la protección de la población civil. El texto establece “el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y al establecimiento de su Estado independiente”, según la declaración recogida por Wafa.

La ANP reiteró su disposición de asumir plenamente sus responsabilidades en Gaza, “en el marco de la unidad de territorio, pueblo e instituciones, considerando a la Franja parte integrante del Estado de Palestina”. La implementación de la resolución dependería, para el gobierno palestino, de la protección de la población, la prevención de desplazamientos, la “retirada total” de las tropas israelíes, la reconstrucción del enclave y la defensa de la solución de dos Estados, según el comunicado recogido por la agencia oficial. La ANP manifestó también su disposición de cooperar con Estados Unidos, los miembros del Consejo de Seguridad, países árabes e islámicos, la Unión Europea (UE) y la ONU “para garantizar la implementación de esta resolución de manera que se ponga fin al sufrimiento del pueblo palestino en la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este”.

La resolución fue aprobada con 13 votos a favor y dos abstenciones, de China y Rusia. El texto prevé la creación de una Fuerza de Seguridad Internacional (ISF, por sus siglas en inglés), operativa hasta diciembre de 2027, con el mandato de asegurar las fronteras de Gaza con Israel y Egipto, proteger a los civiles y los corredores humanitarios, y formar una nueva fuerza policial palestina.

La Autoridad Nacional Palestina celebra
La Autoridad Nacional Palestina celebra la resolución de la ONU sobre Gaza basada en el plan de Donald Trump (REUTERS/ARCHIVO)

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, calificó la resolución como “un paso importante en la consolidación del alto el fuego” y remarcó, a través de un comunicado difundido por el portavoz Stéphane Dujarric, que “resulta esencial ahora traducir el impulso diplomático en medidas concretas y urgentes sobre el terreno”. Guterres subrayó que la ONU asumirá las funciones encomendadas, que incluyen la asistencia humanitaria en la Franja y el apoyo a los esfuerzos para avanzar hacia la segunda fase del alto el fuego. El secretario general reiteró además que el plan debe orientar a las partes “hacia un proceso político para lograr la solución de dos Estados, de conformidad con las resoluciones anteriores de la ONU”, destacando la labor diplomática de Egipto, Qatar, Turquía, Estados Unidos y otros países de la región.

Por parte de Israel, la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu elogió el plan presentado por Trump y aseguró en un comunicado en la red social X que “el plan conducirá a la paz y prosperidad porque insiste en la desmilitarización total, el desarme y la desradicalización de Gaza”. Israel manifestó su disposición a normalizar relaciones con sus vecinos y urgió a “expulsar a Hamas y sus partidarios de la región”.

El Consejo de Seguridad de
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la resolución impulsada por Estados Unidos que establece una fuerza internacional en Gaza

Durante la presentación de la resolución, el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, sostuvo que el texto niega a Hamas la oportunidad de reconstituirse y garantiza que “el pueblo de Gaza pueda alimentarse”. Waltz detalló que el plan incluye la creación de una Junta de Paz, dirigida por Trump, y un comité tecnócrata palestino responsable de la administración y servicios civiles de Gaza mientras la ANP lleva a cabo su programa de reformas. El diplomático estadounidense indicó que la resolución ofrece “una posible vía hacia la autodeterminación palestina”, al señalar que el punto central del proceso será la instauración de una administración que funcione sin interferencia de grupos armados.

La ISF, cuya formación está prevista en la resolución, operará como fuerza de policía, no de mantenimiento de la paz, integrando tropas de distintos aliados y trabajando en coordinación con la Junta de Paz. Sus funciones incluyen garantizar la desmilitarización de Gaza mediante la destrucción de infraestructura militar, la prevención de su reconstrucción y el desarme permanente de grupos armados no estatales.

En respuesta, el grupo terrorista Hamas rechazó la resolución, argumentando que “no responde a los derechos ni demandas de los palestinos, favorece la ocupación israelí y busca imponer un mecanismo de tutela internacional sobre el enclave, que los palestinos y las facciones de resistencia no aceptan”. El grupo insistió en que todo mecanismo internacional debe surgir con el acuerdo de las partes directamente afectadas y advirtió sobre la alteración del papel de cualquier misión internacional sin consenso palestino.

Temas Relacionados

Gaza Autoridad Nacional Palestina Consejo de Seguridad de la ONU Donald Trump Israel Egipto Resolución internacional Autodeterminación Hamas Fuerza de Seguridad InternacionalÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Medio millón de viajes cancelados: la advertencia china golpea al turismo japonés en plena crisis diplomática por Taiwán

Las declaraciones de la primera ministra Takaichi sobre defender Taipei provocaron que Beijing sugiriera a sus ciudadanos evitar el país. El sector turístico nipón enfrenta pérdidas millonarias y el índice Nikkei cayó más del 3%

Medio millón de viajes cancelados:

Taiwán distribuirá masivamente su nuevo manual para preparar a la población ante una posible invasión de China

El gobierno de la isla comenzará esta misma semana una campaña para entregar guías actualizadas a casi 10 millones de hogares. Busca fortalecer la preparación ciudadana ante posibles emergencias militares, desastres naturales y campañas de desinformación

Taiwán distribuirá masivamente su nuevo

El papa León XIV urgió a los líderes mundiales a actuar contra el cambio climático

El pontífice estadounidense advirtió sobre la insuficiencia de los avances actuales y pidió tomar medidas inmediatas para proteger a las poblaciones vulnerables ante el aumento de fenómenos extremos y el calentamiento global

El papa León XIV urgió

Susto en el Congo: el aterrizaje forzoso del avión del ministro de Minería

El vuelo oficial sufrió un accidente al llegar a Kolwezi, en el sureste congoleño, mientras transportaba a Louis Watum Kabamba. El funcionario viajaba tras un reciente desastre minero que dejó decenas de fallecidos

Susto en el Congo: el

Brasil busca evitar el fracaso de la cumbre climática de la ONU e impulsa avances inmediatos

La presidencia de la COP30 solicitó a los representantes internacionales resolver puntos críticos este martes, en un esfuerzo por eludir retrasos y asegurar acuerdos sobre transición energética y apoyo a naciones vulnerables

Brasil busca evitar el fracaso
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Enrique Gómez pide una “gran

Enrique Gómez pide una “gran encuesta” para definir ya al rival del petrismo en 2026

Un hombre es atropellado en Sevilla: la policía investiga si ya se encontraba en el suelo antes del accidente

Un policía jubilado se entera de la muerte de su hija por internet tres meses después del funeral: “Nunca nos llamaron”

Desarticulan la “oficina” del CJNG en España: hay 20 detenidos

Cuál es el precio de la gasolina en Lima este 17 de noviembre

INFOBAE AMÉRICA
Medio millón de viajes cancelados:

Medio millón de viajes cancelados: la advertencia china golpea al turismo japonés en plena crisis diplomática por Taiwán

AIReF censura las reformas para medir el gasto en pensiones: "Merma nuestra capacidad de supervisión"

Granada reúne desde mañana a 400 expertos en educación en el VII Congreso Universidad y Discapacidad de Fundación ONCE

ONG tuareg denuncian 13 civiles muertos, siete de ellos niños, en ataques del Ejército en Tombuctú

Aumentar las medidas de higiene reduce un 27% las infecciones del tracto urinario en residencias de ancianos

ENTRETENIMIENTO

Moana en acción real: detalles

Moana en acción real: detalles inéditos sobre el elenco, la música y la apuesta de Disney para 2026

“La fama es una mentirosa y una ladrona”: Jon Bon Jovi habló sin filtro sobre el costo real del éxito

El principio del fin: Oasis y el MTV Unplugged más polémico

Russell Crowe reveló cómo perdió 30 kilos a los 61 años: “Pesaba 125 kilos cuando terminé Nuremberg”

Paris Hilton habló sobre su infancia, traumas, abusos y el camino que la llevó a construir su imagen global