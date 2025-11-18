Mundo

El ataque ucraniano al puerto de Novorosiisk provocó retrasos en las exportaciones de crudo ruso y kazajo

El precio internacional del petróleo aumentó tras el incidente, pero disminuyó cuando se reanudaron parcialmente los envíos

El puerto de Novorosíisk sufrió daños tras un ataque con drones ucranianos (Reuters)

El puerto ruso de Novorosiisk afronta retrasos de entre dos y tres días en los embarques de crudo tras los daños sufridos en uno de sus principales muelles por un ataque ucraniano registrado el 14 de noviembre, informaron fuentes cercanas a la situación a Reuters.

El incidente afectó la terminal de Sheskharis, donde se ubican los atracaderos 1 y 1A, fundamentales para el tránsito de buques petroleros Suezmax de hasta 140.000 toneladas de peso muerto.

Las exportaciones de petróleo desde Novorosiisk, en el mar Negro, junto con las de una terminal adyacente del Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC), se suspendieron el viernes posterior al ataque.

La terminal de Novorosíisk enfrentó suspensión temporal de embarques de crudo (Reuters)

La reanudación parcial de los embarques tuvo lugar el domingo, con los petroleros Suezmax reposicionados únicamente en el atracadero 1A, ya que el atracadero 1 se mantenía fuera de servicio. Una de las fuentes consultadas indicó que la reparación de los equipos dañados seguía en curso.

Este ataque ha sido descrito como el más dañino hasta la fecha contra la principal infraestructura de exportación de crudo de Rusia en el mar Negro. La interrupción provocó que los precios internacionales del petróleo subieran un 2% el viernes, sin embargo, con la confirmación de la reactivación parcial el lunes, los precios experimentaron un descenso.

El sector prevé que el puerto podría normalizar los envíos retrasados hacia finales de noviembre, siempre que no se presenten situaciones climáticas adversas.

La reparación de los muelles de Novorosíisk sigue en curso tras el incidente (Reuters)

Cifras del sector confirmaron que en octubre Rusia exportó desde Novorosiisk 3,22 millones de toneladas de crudo, unos 760.000 barriles diarios, aunque se anticipa un descenso para noviembre. El Kremlin señaló el lunes que existe la capacidad necesaria para responder rápidamente al ataque y restablecer las exportaciones.

Adicionalmente, las exportaciones de petróleo kazajo, que también transitan por Novorosiisk, registraron afectaciones. Un comerciante explicó a Reuters que los retrasos para el crudo de Kazajistán podrían oscilar entre uno y dos días, aunque se espera que el calendario de envíos se cumpla dentro del mes.

Las exportaciones de crudo ruso se retrasaron por los daños en Novorosíisk (Reuters)

Los volúmenes proyectados para noviembre a través de los oleoductos Atyrau-Samara y Aktau-Majachkalá-Novorosiisk se ubican en 430.000 toneladas y 170.000 toneladas, respectivamente.

El ataque en Novorosiisk ha dejado secuelas adicionales en la ciudad. De acuerdo con Europa Press, las autoridades rusas declararon el viernes el estado de emergencia local tras un ataque masivo con drones. El alcalde Andrei Kravchenko informó en Telegram que la decisión se tomó tras los daños sufridos en varios edificios residenciales, infraestructuras y propiedades portuarias.

Por otro lado, el Ministerio de Defensa de Rusia afirmó en Telegram, que durante la noche del ataque fueron derribados 216 drones, de los cuales 66 en la región de Krasnodar, 59 en el mar Negro y 45 en Saratov

(Con información de Reuters y Europa Press)

