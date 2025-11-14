Rusia declara el estado de emergencia en Novorosiisk tras un "ataque masivo" de Ucrania

Las autoridades de Rusia han declarado este viernes el estado de emergencia en la ciudad de Novorosiisk, situada en el oeste de la región de Krasnodar, en el suroeste del país, tras un "ataque masivo" perpetrado por las fuerzas ucranianas en el marco de la invasión rusa, que se acerca ya a su cuarto año.

El alcalde de la localidad, Andrei Kravchenko, ha indicado que la medida ha sido adoptada después de que el ataque con drones haya provocado daños a varios edificios residenciales y otras infraestructuras en la ciudad.

Así, ha confirmado que la ciudad "se encuentra ahora bajo un estado de emergencia tras el ataque perpetrado por el régimen de Kiev", según informaciones recogidas por la agencia de noticias rusa Interfax.

En este sentido, ha explicado que se han puesto en marcha todas las medidas necesarias para "coordinar acciones" y ha apuntado a que los centros de alojamiento temporal "ya se han dispuesto" en un colegio situado en la zona, donde la población afectada podrá obtener refugio.

Kravchenko ha señalado que los servicios de emergencias se encuentra desplegados en el lugar de los hechos, donde han recabado la información necesaria para poner en marcha un plan de respuesta ante la emergencia.