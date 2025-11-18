El aceite esencial de orégano, ¿una nueva herramienta natural ante hormigas rojas en hogares y jardines?

Investigadores de la Universidad de Mississippi demuestran la eficacia del carvacrol, principal compuesto del orégano, como repelente de hormigas rojas - (Freepik)

El aceite esencial de orégano surge como una opción segura y natural frente a la hormiga roja invasora, una plaga que provoca enormes pérdidas económicas y afecta cultivos, ganado y hogares.

Un estudio reciente de la Universidad de Mississippi, publicado en la revista Ciencia del manejo de plagas, demostró que este aceite ofrece una alternativa eficaz ante los pesticidas sintéticos, al reducir riesgos sobre la salud y el medio ambiente.

Las hormigas rojas importadas inventaron cerca de 350 millones de acres en el sur de Estados Unidos desde el siglo XX, ocasionando pérdidas anuales de aproximadamente USD 8.000 millones. El control tradicional de esta plaga dependió de pesticidas sintéticos, lo que generó preocupación por la contaminación ambiental y el desarrollo de resistencia en las poblaciones de hormigas, de acuerdo con la publicación científica.

El uso de aceites vegetales biodegradables reduce el impacto ambiental y la toxicidad en el control de plagas agrícolas y domésticas - (Freepik)

Efectividad del aceite de orégano y el carvacrol

El equipo del Centro Nacional de Investigación de Productos Naturales de la Universidad de Mississippi, dirigido por Xing-Cong Li y Abbas Ali, identificó alternativas más seguras para el control de la hormiga roja.

El estudio comprobó que el aceite esencial de orégano (Origanum vulgare) tiene una potente capacidad repelente tanto contra la hormiga roja importada (Solenopsis invicta) como su híbrido (S. invicta × S. richteri).

En los ensayos, resultó suficiente aplicar cantidades mínimas: solo 16 microgramos de aceite por cada gramo del material a proteger en el caso de S. invicta, y apenas ocho microgramos por gramo frente al híbrido. En términos sencillos, basta una cantidad muy pequeña de aceite para mantener a raya a estas especies.

El carvacrol, aprobado por la FDA, facilita el desarrollo de repelentes vegetales seguros para personas, mascotas e insectos beneficiosos - (Freepik)

El análisis químico identificó al carvacrol —compuesto que representa el 63,9% del aceite— como el principal responsable del efecto repelente. Para lograr la misma eficacia solo se requirió aproximadamente un microgramo de carvacrol por gramo del material tratado.

La investigación también evaluó 21 variantes estructurales del carvacrol, de las cuales diez mostraron actividad repelente. Los resultados señalaron que la presencia de un grupo hidroxilo o amino libre en un anillo de benceno 1,2,4-trisustituido resulta esencial para la eficacia como repelente.

Modelos computacionales sugirieron que estos compuestos interfieren en la capacidad de las hormigas para detectar feromonas, mediante enlaces de hidrógeno con residuos específicos de la proteína de unión a feromonas Gp-9, lo que explicaría su modo de acción.

Nuevos compuestos derivados del orégano interfieren en la detección de feromonas de las hormigas, bloqueando su capacidad de colonización - (Freepik)

Impacto ambiental y seguridad

El uso de compuestos naturales como el carvacrol trae ventajas ambientales y de seguridad notables. Ali indicó que estos productos son biodegradables y presentan una toxicidad considerablemente menor para personas, mascotas e insectos beneficiosos.

Este enfoque favorece la agricultura sostenible y promueve controles de plagas más seguros, al disminuir la dependencia de químicos sintéticos potencialmente dañinos. Además, el carvacrol ya está reconocido como seguro por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), lo que facilita su potencial adopción en aplicaciones prácticas.

Aplicaciones y próximos pasos en la investigación

Estos avances ofrecen un amplio potencial de aplicación. Li destacó que el carvacrol y sus derivados pueden convertirse en base para nuevos repelentes vegetales aptos para jardines, granjas y entornos domésticos.

Los repelentes naturales basados en orégano requieren dosis mínimas para proteger materiales y evitar la excavación de nidos por hormigas rojas - (Freepik)

Ali explicó que los productos en desarrollo actúan como “supresores de excavación”, impidiendo que las hormigas rojas excaven nidos en zonas tratadas. Aunque no todos estos compuestos provocan alta mortalidad, sí evitan la colonización de áreas sensibles.

El equipo de la Universidad de Mississippi considera que el manejo de la hormiga roja con productos naturales aún tiene áreas por descubrir. Ali mencionó la necesidad de optimizar la aplicación de los repelentes en el campo para mejorar su efectividad y subrayó la vigencia de investigaciones que combinan repelencia y mortalidad, con el objetivo de proteger cultivos y hogares.

Desarrollar tratamientos que, además de repeler, limiten la capacidad de excavación y anidación de las hormigas invasoras abre nuevas posibilidades para una gestión sostenible y eficaz de estas plagas invasoras.