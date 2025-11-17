Mundo

Zelensky selló con Francia un acuerdo para 100 aviones Rafale para reforzar a Ucrania ante la invasión de Rusia

El presidente ucraniano selló el pacto en una visita a París con su homólogo Emmanuel Macron, en un esfuerzo por fortalecer a largo plazo la capacidad aérea de su país. El acuerdo se produce mientras Putin intensifica sus ataques y reporta avances en el frente

Un caza Rafale en la
Un caza Rafale en la pista antes de la llegada del presidente ucraniano Volodímir Zelensky a la base aérea de Villacoublay, cerca de París. (Christophe Ena/REUTERS)

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, dijo el lunes que había firmado un acuerdo con Francia para obtener 100 aviones de combate Rafale con el objetivo de reforzar la capacidad militar a largo plazo del país frente a la invasión rusa.

Zelensky se encuentra en París para mantener conversaciones con el presidente francés, Emmanuel Macron, después de que los intensos ataques rusos con drones y misiles contra Ucrania hayan aumentado en las últimas semanas y Moscú haya informado de avances terrestres considerables en la región suroriental de Zaporizhzhia.

Zelensky dijo al canal de televisión francés TF1/LCI que había pedido 100 aviones de combate Rafale, dijo el canal. El Elíseo confirmó la cifra sin dar detalles inmediatos sobre si se trataría de transferencias de las existencias francesas o de compras.

Imágenes de televisión mostraron a Macron y Zelensky firmando una carta de intención para la compra de lo que el Elíseo dijo que era “equipo de defensa francés” delante de un avión Rafale y las banderas francesa y ucraniana en el aeropuerto militar de Villacoublay.

Los presidentes Emmanuel Macron y
Los presidentes Emmanuel Macron y Volodímir Zelensky firman un acuerdo en la base aérea de Villacoublay, cerca de París. (Christophe Ena/REUTERS)

También se ha preparado un acuerdo histórico con Francia: habrá un fortalecimiento significativo de nuestra aviación de combate, defensa aérea y otras capacidades de defensa. Según el programa de la visita, tendrá lugar el lunes”, dijo Zelensky en una publicación de la red social X el domingo.

Cómo Francia podría ayudar a las defensas aéreas de Ucrania

Ha habido conversaciones durante varias semanas para ver cómo Francia podría proporcionar más apoyo militar a las defensas aéreas de Kiev a pesar de la inestabilidad política y presupuestaria en París que ha planteado dudas sobre cuánto puede hacer Francia en realidad.

Macron se comprometió el mes pasado a ofrecer más aviones de combate Mirage, después de prometer inicialmente la entrega de seis, y un nuevo lote de misiles tierra-aire Aster 30, producidos por el grupo europeo MBDA, para las baterías de defensa aérea SAMP/T operadas por Kiev.

No obstante, según dos personas informadas del asunto, la visita del lunes aportará más a Kiev. Podría incluir un acuerdo estratégico de aviación de 10 años que supondría el suministro a Kiev de aviones de combate Rafale polivalentes fabricados por Dassault.

Los presidentes Macron y Zelensky
Los presidentes Macron y Zelensky asisten a la firma de una carta de intención para la compra de hasta 100 aviones de combate Rafale franceses por parte de Ucrania. (Christophe Ena/REUTERS)

Algunos podrían proceder directamente de las existencias francesas, aunque la mayor parte sería a largo plazo y formaría parte de los esfuerzos de Ucrania por aumentar su flota a largo plazo hasta 250 aviones de combate, incluidos los F-16 estadounidenses y los Gripen suecos.

Operar los avanzados jets llevaría tiempo, dado el riguroso programa de entrenamiento de los aspirantes a pilotos.

Las dos fuentes señalaron que el lunes también podrían producirse acuerdos para la adquisición de más sistemas de defensa aérea SAMP/T, a partir de las reservas francesas existentes o mediante pedidos a largo plazo de nueva generación, incluidos misiles y sistemas antidrones.

Las fuentes dijeron que no estaba claro cómo se financiarían estos acuerdos.

En una rueda de prensa previa a la visita de Zelensky, la oficina de Macron dijo que el objetivo era “poner la excelencia francesa en la industria armamentística al servicio de la defensa de Ucrania” y “permitirle adquirir los sistemas que necesita para responder a la agresión rusa”.

Zelensky asistirá el lunes por la mañana a una sesión informativa de varios fabricantes, entre ellos Dassault, antes de firmar una carta de intenciones y contratos más tarde ese mismo día, según un programa de la Presidencia francesa que no dio detalles concretos.

(Con información de Reuters)

