Nueva Delhi enfrenta niveles críticos de contaminación en medio de la polémica quema de rastrojos

La capital india registró índices de calidad del aire alarmantes, mientras autoridades implementan restricciones y residentes reportan dificultades respiratorias

Se imponen restricciones más estrictas ante la amenaza de aire tóxico sobre la capital india

Los niveles de calidad del aire en Nueva Delhi se mantuvieron peligrosamente altos el jueves por la mañana, con niveles de PM 2.5 que alcanzaron hasta 423 en algunas partes de la capital india.

“Es realmente sorprendente que haya tanta contaminación por la mañana... el gobierno definitivamente debería tomar algunas medidas para abordar la contaminación”, dijo Ashish, un residente local que solo proporcionó su nombre de pila.

El gobierno de Delhi ha impuesto una prohibición a las obras de construcción no esenciales, entre otras medidas, para hacer frente a los crecientes niveles de contaminación.

Cada invierno, el aire frío y denso atrapa el polvo de la construcción, las emisiones de los vehículos y el humo de las quemas agrícolas en Nueva Delhi y los distritos circundantes, lo que provoca que muchos de los millones de residentes de la ciudad sufran problemas respiratorios.

Personas corren en un terreno
Personas corren en un terreno abierto en una mañana con esmog, en un escenario de persistente contaminación atmosférica, en Nueva Delhi, India. 11 de noviembre de 2025. REUTERS/Bhawika Chhabra

La lucha de los agricultores

Mientras la capital india, Nueva Delhi, lucha por respirar, a cientos de kilómetros de distancia, los agricultores de los campos de Punjab queman los residuos de sus cosechas, provocando columnas de humo en sus campos, mientras se apresuran a prepararse para la próxima temporada de siembra.

Los cielos de Mansa, Punjab (a unos 300 km de Nueva Delhi), presentan una neblina anaranjada, con nubes de humo que se elevan desde los arrozales en llamas, lo que pone de relieve una práctica que persiste a pesar de años de represión gubernamental.

Los incendios agrícolas en los estados vecinos de Nueva Delhi, Haryana y Punjab, son una importante fuente de contaminación que actualmente está afectando a la capital india, donde el índice de calidad del aire se ha mantenido por encima de 400 en la categoría “grave”.

Datos satelitales del gobierno mostraron un aumento en la quema de rastrojos, utilizada por los agricultores para limpiar la tierra antes de la siguiente siembra, desde principios de noviembre. En el pasado, este tipo de incendios han sido causa de alta contaminación en el norte de la India.

Agricultores de Punjab queman rastrojos, dicen que no tienen otras opciones, mientras la niebla tóxica cubre Delhi

Los agricultores y funcionarios locales sobre el terreno afirman que una combinación de alternativas deficientes, hábitos arraigados y falta de recursos mantiene vivos estos incendios, incluso mientras la capital, a 300 km de distancia, lidia con niveles de calidad del aire “graves”.

Deedar Singh, un agricultor de 46 años del distrito de Mansa, en Punjab, declaró a Reuters el miércoles que los agricultores recurren a la quema de rastrojos por necesidad más que por elección, ya que no tienen los medios para deshacerse de los residuos agrícolas debido a la falta de fondos y maquinaria.

Explica que, tras la cosecha de arroz, hay poco tiempo para sembrar trigo, lo que deja escaso margen para los métodos de limpieza de rastrojo, que requieren mucha mano de obra. Para los pequeños agricultores como él, alquilar o comprar maquinaria como la Super Seeder suele ser prohibitivo.

Singh y sus vecinos afirman ser plenamente conscientes de los riesgos para la salud —tosen al respirar el mismo aire contaminado que llega a Delhi—, pero se sienten atrapados por las circunstancias.

Una capa de niebla y
Una capa de niebla y contaminación se ve sobre Nueva Delhi, vista desde la ventana de un avión, en Nueva Delhi, el sábado 25 de octubre de 2025. (AP Foto/Yirmiyan Arthur)

“No podemos hacer nada, ya que los agricultores no quieren contaminar el aire que respiran y agravar sus propios problemas”, dijo Deedar, mientras estaba de pie en sus campos en Mansa.

En su oficina de distrito, la subcomisionada Navjot Kaur reconoció el desafío desde la perspectiva de la administración.

Según Kaur, para muchos agricultores se trata de una cuestión de mentalidad; consideran que quemar los rastrojos es la forma más fácil. También existen limitaciones financieras y una falta de disponibilidad de maquinaria, explicó a Reuters, detallando así por qué persiste la quema de rastrojos.

Mientras tanto, India impuso el martes medidas anticontaminación más estrictas en su capital, Nueva Delhi, y zonas aledañas, debido al deterioro de la calidad del aire hasta niveles “graves”, según informó el organismo gubernamental responsable de la gestión de la calidad del aire.

Hombres de pie en las
Hombres de pie en las orillas del río Yamuna, en medio de la densa niebla contaminante en Nueva Delhi, India, 13 de noviembre de 2025. REUTERS/Anushree Fadnavis

La Comisión para la Gestión de la Calidad del Aire afirmó que la tercera fase del Plan de Acción de Respuesta Gradual se puso en marcha el martes, “teniendo en cuenta la tendencia actual de la calidad del aire y en un esfuerzo por prevenir un mayor deterioro”.

En la tercera fase, se prohíbe la construcción no esencial y se imponen restricciones a la actividad industrial que utiliza combustibles contaminantes.

En invierno, Delhi y los distritos circundantes suelen estar cubiertos de smog, ya que el aire frío y denso atrapa las emisiones de los vehículos, las obras de construcción y la quema de cultivos, lo que eleva los niveles de contaminación a unos de los más altos del mundo y expone a los 30 millones de habitantes de la capital a graves riesgos respiratorios.

(con información de Reuters)

