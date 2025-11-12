Rusia se ofreció a dialogar con EEUU ante las acusaciones de Washington sobre presuntas pruebas nucleares subterráneas secretas

Rusia ofreció dialogar con EEUU por las acusaciones de Washington sobre presuntas pruebas nucleares subterráneas secretas (REUTERS)

Rusia ofreció el martes dialogar con Estados Unidos sobre las acusaciones de Washington de que había llevado a cabo pruebas nucleares subterráneas secretas, en un intento por aliviar las tensiones entre las dos principales superpotencias nucleares del mundo.

Rusia probó en las últimas semanas sus sistemas de armas con capacidad nuclear y de propulsión nuclear, pero rechazó la acusación del presidente estadounidense Donald Trump de que hubiera detonado secretamente un dispositivo nuclear.

El mes pasado, Trump causó preocupación y confusión cuando dijo que ordenaba a Estados Unidos probar sus armas atómicas en represalia por los ejercicios realizados por Rusia y China, acusaciones que fueron rechazadas tanto por Moscú como por Beijing.

Ninguno de los tres países realizó públicamente pruebas de ojivas nucleares desde la década de 1990, y los tres firmaron —pero no ratificaron— el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (TPCE), que prohíbe todas las explosiones de prueba atómicas, ya sean con fines militares o civiles.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, se ofreció el martes a hablar con Washington sobre sus preocupaciones.“Estamos dispuestos a discutir las sospechas planteadas por nuestros colegas estadounidenses sobre la posibilidad de que estemos haciendo algo en secreto”, dijo a los medios estatales en una entrevista televisada.

El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov (REUTERS)

Trump lanzó las acusaciones de que tanto Rusia como China habían probado armas nucleares en secreto en una entrevista con la cadena estadounidense CBS News a principios de este mes, después de suspender abruptamente una cumbre propuesta con Putin sobre Ucrania.

Al igual que todos los estados armados, Rusia prueba regularmente sus sistemas de lanzamiento, pero rechazó la acusación de haber realizado pruebas de armas no anunciadas.

Lavrov afirmó que Estados Unidos podía comprobar si Rusia había probado una ojiva nuclear a través del sistema mundial de vigilancia sísmica.“Otras pruebas, tanto subcríticas, o aquellas sin reacción nuclear en cadena, como las pruebas con portadores, nunca han sido prohibidas”, agregó Lavrov.

“Hasta el momento, nuestros homólogos estadounidenses no han ofrecido ninguna explicación”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a periodistas, entre ellos la AFP, durante una rueda de prensa telefónica.

Según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), Rusia y Estados Unidos poseen un total de 8.000 ojivas desplegadas y almacenadas, lo que representa alrededor del 85 por ciento del total mundial.

Discusión con Putin

La entrevista de Lavrov fue su primera aparición televisiva en casi dos semanas, y su ausencia provocó especulaciones en los medios de comunicación sobre la posibilidad de que se hubiera enemistado con Putin, algo que el Kremlin negó repetidamente.

El presidente ruso, Vladímir Putin, y el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov (REUTERS)

Según informes de prensa, la cumbre prevista entre Putin y Trump en Budapest fue cancelada después de que Lavrov mantuviera una tensa conversación telefónica con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Lavrov respondió directamente a esas acusaciones, diciendo: “Hablamos bien, educadamente, sin ningún problema”.

Desde que ambos hablaron, dijo Lavrov, no hubo “ningún paso más por parte de los estadounidenses”, quienes, según él, habían propuesto inicialmente la cumbre.

Trump archivó los planes e impuso nuevas sanciones a Moscú tras afirmar que Putin no se tomaba en serio el fin del conflicto en Ucrania.

Lavrov afirmó que las recientes tensiones nucleares no tenían nada que ver con la cumbre cancelada.“No mezclaría el tema de las pruebas nucleares con el tema de la cumbre de Budapest”, dijo.

(Con información de AFP)