El festival de marionetas de Malí desafía las amenazas de los militantes yihadistas para celebrar la cultura

Artistas portan marionetas gigantes durante un festival de arte en Bamako, Malí, el 6 de noviembre de 2025. (Foto AP/Moustapha Diallo)

En un barrio residencial de la capital de Malí, un desfile de marionetas gigantes recorrió las calles mientras motocicletas y taxis se abrían paso entre la concurrida vía, deteniéndose a intervalos para dejar paso a los títeres.

Rendez-Vous Chez Nous, que significa “ven a nosotros” o “encuéntranos en nuestra casa” en francés, fue un festival de tres días organizado por el grupo de danza y marionetas Nama. La novena edición anual del evento, celebrada en Bamako del 6 al 8 de noviembre, incluyó espectáculos de danza, conciertos y obras de teatro.

Pero el espectáculo de colores, música estridente y alegría desmentía el miedo que los habitantes de Bamako han vivido en las últimas semanas. La ciudad, con más de tres millones de habitantes, se encuentra asediada por militantes yihadistas respaldados por Al Qaeda, quienes han impuesto un bloqueo de varios meses a las importaciones de combustible en este país sin litoral, lo que ha provocado una grave escasez y pánico.

Las autoridades tuvieron que cerrar temporalmente las escuelas y varias embajadas pidieron a sus ciudadanos que abandonaran el país durante el bloqueo.

Una bailarina actúa mientras marionetas gigantes desfilan por las calles durante un festival de arte en Bamako, Malí, el 6 de noviembre de 2025. (Foto AP/Moustapha Diallo)

En medio del caos, sin embargo, los malienses celebraron con alegría el festival.

“Somos artistas, luchamos a través de nuestro arte”, declaró Yacouba Magassaouba, director del festival. “Estamos comprometidos y no abandonaremos nuestras actividades, porque cancelar este festival significaría que los yihadistas han ganado”.

Esta nación de África Occidental es una de las varias de la región del Sahel que han sufrido la violencia yihadista en las últimas décadas y que actualmente se encuentran bajo un régimen militar. Aun así, Malí sigue siendo un destino predilecto para la celebración de las artes, la cultura y el estilo de vida.

Artistas sobre zancos desfilan por las calles durante un festival de arte en Bamako, Malí, el 6 de noviembre de 2025. (Foto AP/Moustapha Diallo)

Rendez-Vous Chez Nous busca mostrar “nuestra experiencia y habilidades recurriendo a nuestra herencia cultural urbana”, dijo Adama Traoré, miembro del equipo organizador y uno de los directores de teatro más célebres de Malí.

El desfile del evento incluyó más de 200 marionetas que representaban a mujeres malienses modernas con rasgos llamativos —ojos muy abiertos, pendientes grandes y peinados a la moda— vestidas con taparrabos de colores brillantes. La procesión fue aclamada por miles de espectadores.

Bailarines actúan mientras marionetas gigantes desfilan por las calles durante un festival de arte en Bamako, Malí, el 6 de noviembre de 2025. (Foto AP/Moustapha Diallo)

También había marionetas de animales como leones, caballos e hienas, un símbolo de unión y convivencia que representaba un tema de cohesión social.

Las marionetas han tenido durante mucho tiempo una gran importancia cultural en Malí, donde se utilizan tradicionalmente para contar historias y transmitir sabiduría.

“El teatro de marionetas representa la cultura maliense, por eso nos gusta estar asociados con este tipo de iniciativas”, dijo Patricia Gómez Lanzaco, asesora de la embajada española, que ayudó a financiar el festival.

Una marioneta gigante se exhibe durante un festival de arte en Bamako, Malí, el 6 de noviembre de 2025. (Foto AP/Moustapha Diallo)

A pesar de las constantes amenazas de los militantes, el festival atrajo a jóvenes y titiriteros de naciones de toda la región, entre ellas Costa de Marfil, Burkina Faso, Guinea, Senegal, Ghana y Togo.

Kaleba Mouzou, de Togo, dijo que le inspiraron los esfuerzos comunitarios que dieron vida a las marionetas.

“Detrás de cada marioneta hay trabajo en equipo, con personas especializadas en dar forma a los materiales utilizados, como tubos, cuerdas y envolturas de tela, para hacer las marionetas”, dijo Mouzou.

