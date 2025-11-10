Mundo

El momento en el que una entrevista a Zelensky en Ucrania es interrumpida por un apagón: “Es nuestra vida diaria”

El corte de luz en el palacio presidencial se convirtió en el reflejo de la crisis que enfrenta la nación, consecuencia de los ataques a infraestructuras clave en el sector energético por parte de Rusia

Guardar
El momento en el que una entrevista a Zelensky en Ucrania es interrumpida por un apagón

Por un instante, el despacho presidencial en Kiev quedó en silencio. La cámara seguía grabando cuando las luces se apagaron, dejando al presidente Volodímir Zelensky frente a la penumbra y al periodista británico Luke Harding, de The Guardian, que lo observaba con una mezcla de sorpresa e incredulidad. “Electricidad…”, alcanzó a decir el mandatario, mientras una voz fuera de cámara informaba: “Estamos cambiando al generador”.

Zelensky sonrió apenas. “Estas son nuestras condiciones diarias”, respondió con calma.

El presidente ucraniano vivió un
El presidente ucraniano vivió un corte de luz en plena conversación con un periodista británico, reflejando la crisis energética que atraviesa el país tras los recientes ataques rusos a la red eléctrica

La escena, difundida este lunes por el servicio de prensa presidencial, se convirtió rápidamente en un reflejo visual de la situación que vive Ucrania.

Durante la noche del sábado, Moscú lanzó cientos de drones y decenas de misiles contra centrales térmicas, subestaciones y plantas de calefacción en todo el territorio ucraniano. Las explosiones dañaron gravemente la red eléctrica y dejaron a millones de personas sin luz, agua ni calor. El operador estatal Centerenergo informó que su capacidad de generación había caído a “cero”, mientras el Ministerio de Energía advertía que el país enfrentaba “una de las noches más difíciles desde el inicio de la invasión” en febrero de 2022.

El mandatario se tomó con
El mandatario se tomó con humor la situación y afirmó que los cortes de energía forman parte de la vida cotidiana en Ucrania desde el inicio de la guerra

En Kiev, Dnipropetrovsk, Donetsk, Kharkiv y otras regiones, los cortes de energía se prolongan entre ocho y 16 horas diarias. Las cuadrillas de emergencia trabajan a contrarreloj para reparar los transformadores y redirigir el suministro desde zonas menos afectadas. A medida que las temperaturas descienden, las autoridades temen que la falta de calefacción se convierta en un nuevo frente de resistencia civil.

Los ataques rusos también alcanzaron dos subestaciones que abastecen a las plantas nucleares de Khmelnytskyi y Rivne, en el oeste del país. El ministro de Relaciones Exteriores, Andriy Sybiga, denunció que los bombardeos ponen “en riesgo la seguridad nuclear en Europa” y pidió una reunión urgente de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica.

Bombardeos rusos pusieron en riesgo
Bombardeos rusos pusieron en riesgo la seguridad nuclear al dañar subestaciones que abastecen a las plantas de Khmelnytskyi y Rivn (REUTERS/ARCHIVO)

El apagón del sábado fue el noveno ataque masivo contra el sistema energético ucraniano desde octubre.

La empresa Naftogaz informó que buena parte de la infraestructura de gas también resultó dañada, mientras un informe de la Escuela de Economía de Kiev estimó que la mitad de la producción nacional de gas natural quedó paralizada. Los especialistas advierten que si las plantas térmicas de la capital permanecen fuera de servicio por más de tres días, Kiev podría enfrentar un “desastre tecnológico” en pleno invierno.

Pese a la magnitud de los daños, Ucrania también ha respondido. En las últimas semanas, drones ucranianos han atacado refinerías y depósitos de combustible en las regiones rusas de Kursk, Voronezh y Belgorod. Según las autoridades locales, más de 20.000 personas quedaron sin electricidad tras los incendios provocados por esos ataques.

Cortes de energía de hasta
Cortes de energía de hasta 16 horas afectan a Kiev, Dnipropetrovsk, Donetsk y Kharkiv, mientras cuadrillas intentan reparar la red eléctrica (REUTERS/ARCHIVO)

El episodio en el despacho presidencial duró apenas unos minutos. Las luces regresaron, el entrevistador retomó sus preguntas y Zelensky continuó hablando, como si nada hubiera ocurrido. Pero la breve oscuridad pareció concentrar en un gesto lo que Ucrania vive día a día: una rutina de cortes, alarmas y reparaciones que acompaña a la guerra desde hace casi cuatro años.

“Esto es parte de nuestra vida cotidiana”, dijo el presidente, con tono sereno. Afuera, Kiev seguía encendida a medias, entre generadores portátiles y ventanas iluminadas por velas, mientras el país intenta mantener la luz encendida frente a un invierno que recién comienza.

Temas Relacionados

Ucrania Kiev Volodímir Zelensky Luke Harding The Guardian Centerenergo Moscú Kursk Crisis energética GuerraGuerra Rusia UcraniaInvasión a UcraniaÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Asesinaron a una influencer frente a una multitud: terroristas de Al Qaeda la secuestraron y la ejecutaron públicamente

Terroristas armados raptaron a Mariam Cisse en una feria en Mali mientras transmitía en directo para sus seguidores

Asesinaron a una influencer frente

Las impactantes imágenes de Filipinas tras el paso del tifón Fung-wong: cuatro muertos y millones de desplazados

El ciclón, uno de los más intensos del año, causó estragos en el norte del país, con carreteras anegadas, viviendas destruidas y miles de personas aún en centros de evacuación

Las impactantes imágenes de Filipinas

China exigió tener prioridad absoluta sobre la mayor reserva de litio chilena para aprobar el acuerdo con Codelco

El ente regulador de Beijing impuso duras condiciones en la asociación con Santiago para garantizarse el suministro del mineral clave para la tecnología

China exigió tener prioridad absoluta

Los tres objetivos de la ONU para la cumbre del clima en Belém

El secretario ejecutivo de Naciones Unidas para el cambio climático, Simon Stiell, estableció las prioridades para la COP30, reconociendo avances del Acuerdo de París pero exigiendo mayor urgencia ante los devastadores impactos climáticos

Los tres objetivos de la

Indonesia declara héroe nacional al dictador Suharto: gobernó 32 años y se le atribuye la muerte de un millón de opositores

La decisión del gobierno indonesio de reconocer al exdictador generó rechazo entre activistas y sobrevivientes, quienes denunciaron un intento de ocultar décadas de represión y corrupción

Indonesia declara héroe nacional al
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Detienen a dos personas por

Detienen a dos personas por disparar contra dos jóvenes y herirlos en Iztapalapa, CDMX

Ráfagas de hasta 38 km/h afectarán la costa desde mañana: Senamhi pone en alerta amarilla a Lima y Callao

Revelan qué hizo uno de los presuntos asesinos de Jaime Esteban Moreno después de la golpiza: está prófugo de la justicia

El segundo implicado en la brutal agresión contra el estudiante de Los Andes, Jaime Esteban Moreno, se entregó en Cartagena

Colombia: cotización de apertura del dólar hoy 10 de noviembre de USD a COP

INFOBAE AMÉRICA
Un tribunal ordena liberar de

Un tribunal ordena liberar de prisión al expresidente Nicolas Sarkozy bajo medidas de control judicial

Feijóo acusa a Sánchez de "interferir" ante el Supremo al proclamar la inocencia del fiscal general en pleno juicio

El Atlético de Madrid incorpora a 'Apollo Sports Capital' como accionista mayoritario

Críticas veladas a EEUU e Israel, género, controles a la IA y otros puntos que Argentina no suscribió en la cumbre Celac-UE

Las canciones de la juventud: el secreto detrás de los recuerdos que nunca se olvidan

ENTRETENIMIENTO

Sam Smith reveló cómo la

Sam Smith reveló cómo la autoaceptación y la salud mental transformaron su carrera y su vida personal: “Volví a enamorarme de mi trabajo”

Cameron Crowe reflexionó sobre el duelo y la motivación: “No quiero rendirme al dolor”

Alicia Silverstone lidera el estreno navideño de Netflix con la comedia romántica “Una Navidad EXtra”

Quién era Luke Bell, el músico que conquistó Nashville y perdió la batalla contra el fentanilo

El día que Lemmy Kilmister perdió la paciencia y casi arruina una consola millonaria