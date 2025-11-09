Ucrania sufre cortes de electricidad generalizados tras reducirse a “cero” la capacidad de generación por los ataques rusos

Personas y vehículos circulan por el centro de la ciudad sin electricidad tras los ataques con drones y misiles rusos que afectaron infraestructuras civiles críticas, en el marco de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en Járkov, Ucrania, el 8 de noviembre de 2025. REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

Ucrania se apresuraba a volver a encender las luces y la calefacción el domingo después de los ataques rusos contra la infraestructura energética, y el proveedor de energía del estado dijo que su capacidad de generación se redujo a “cero”.

Moscú, que ha intensificado los ataques contra la infraestructura de Ucrania en los últimos meses, lanzó cientos de drones contra instalaciones energéticas en todo el país durante la noche del sábado.

Mientras tanto, los ataques ucranianos contra la propia infraestructura de Rusia dejaron a más de 20.000 personas sin electricidad en las regiones fronterizas con Ucrania, dijeron las autoridades locales.

Los ataques rusos interrumpieron el suministro de electricidad, calefacción y agua en varias ciudades, y la empresa estatal de energía Centerenergo advirtió que su capacidad de generación “se ha reducido a cero”.

“Un número sin precedentes de misiles e innumerables drones, varios por minuto, apuntaron a las mismas plantas de energía térmica que habíamos restaurado después del devastador ataque de 2024”, dijo Centerenergo en un comunicado.

El domingo se cortará la energía entre ocho y 16 horas al día en la mayoría de las regiones de Ucrania, dijo el operador estatal del sistema de transmisión de energía Ukrenergo, mientras se realizaban reparaciones y se desviaba el abastecimiento de energía.

Un peatón usa una linterna mientras cruza una calle sin electricidad en el centro de la ciudad, después de que infraestructura civil crítica fuera atacada por drones y misiles rusos, en el marco de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en Járkov, Ucrania, el 8 de noviembre de 2025. REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

El ministro de Energía de Ucrania lo calificó como “una de las noches más difíciles” desde que Rusia envió tropas a Ucrania en febrero de 2022.

Si bien la situación se había estabilizado un poco, regiones como Kiev, Dnipropetrovsk, Donetsk, Járkov, Poltava, Chernigiv y Sumy podrían seguir experimentando cortes de energía regulares, dijo Svitlana Grynchuk el sábado por la noche.

“El enemigo infligió un ataque masivo con misiles balísticos, que son extremadamente difíciles de derribar. Es difícil recordar tal número de ataques directos contra instalaciones energéticas desde el comienzo de la invasión”, dijo a la emisora local United News.

Los drones rusos habían atacado dos subestaciones de energía nuclear en el oeste de Ucrania, dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Kiev, Andriy Sybiga, y pidió al organismo de control nuclear de la ONU que respondiera.

Las subestaciones alimentaban las plantas nucleares de Khmelnytskyi y Rivne, a unos 120 y 95 kilómetros (75 y 59 millas) respectivamente de Lutsk, dijo.

“Rusia está poniendo en peligro deliberadamente la seguridad nuclear en Europa. Pedimos una reunión urgente de la Junta de Gobernadores del OIEA para responder a estos riesgos inaceptables”, escribió en Telegram el sábado por la noche, refiriéndose a la Agencia Internacional de Energía Atómica.

El tráfico circula por el centro de la ciudad sin electricidad tras los ataques con drones y misiles rusos que afectaron infraestructuras civiles críticas, en el marco de la ofensiva de Rusia contra Ucrania, en Járkov, Ucrania, el 8 de noviembre de 2025. REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

Sybiga también instó a China e India, tradicionalmente grandes compradores de petróleo ruso, a presionar a Moscú para que cese sus ataques.

¿Invierno sin calefacción?

De los 458 drones y 45 misiles lanzados por Rusia durante la noche del sábado, la fuerza aérea de Ucrania dijo que derribó 406 drones y nueve misiles.

Los expertos dijeron que los ataques a la infraestructura energética ponen a Ucrania en riesgo de cortes de calefacción antes de los meses de invierno.

Rusia ha atacado la red eléctrica y de calefacción a lo largo de su invasión de casi cuatro años, destruyendo una gran parte de la infraestructura civil clave.

El bombardeo de la noche del sábado fue el noveno ataque masivo contra la infraestructura de gas desde principios de octubre, dijo la compañía energética ucraniana Naftogaz.

La Escuela de Economía de Kiev estimó en un informe que los ataques cerraron la mitad de la producción de gas natural de Ucrania.

En esta imagen tomada de un video publicado por el servicio de prensa del Ministerio ruso de Defensa el viernes 7 de noviembre de 2025, soldados rusos disparan a un dron ucraniano en un lugar no revelado en Ucrania. (Servicio de prensa del Ministerio ruso de Defensa via AP)

El principal experto en energía de Ucrania, Oleksandr Kharchenko, dijo en una conferencia de prensa el miércoles que si las dos plantas de energía y calefacción de Kiev se desconectaran durante más de tres días cuando las temperaturas caigan por debajo de menos 10 ° C, la capital enfrentaría un “desastre tecnológico”.

Dijo que las ciudades ucranianas, que dependen principalmente de la calefacción central, deberían preparar planes de contingencia para evitar que los edificios se congelen en caso de que se destruyan los suministros de calefacción.

Ucrania, a su vez, ha intensificado los ataques contra depósitos de petróleo y refinerías rusas en los últimos meses, buscando cortar las exportaciones de energía vitales de Moscú y provocar escasez de combustible en todo el país.

Los incendios estallaron en una planta de energía en la región occidental de Kursk y la región sureña de Voronezh después de los ataques ucranianos, dijeron el domingo los gobernadores regionales.

El gobernador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, dijo que la “red de suministro de electricidad y calefacción ha sufrido graves daños” en la capital regional del mismo nombre, luego de un bombardeo de Kiev, que según Gladkov dejó a “más de 20.000 residentes” sin electricidad.

(con información de AFP)