Mundo

Las exportaciones chinas cayeron por primera vez en ocho meses

Los envíos disminuyeron un 1,1% interanual, por debajo del pronóstico de Bloomberg, que preveía un aumento del 2,9%

Guardar
Las exportaciones chinas bajaron un
Las exportaciones chinas bajaron un 1,1% en octubre, la primera caída desde 2024

Las exportaciones chinas cayeron en octubre por primera vez en ocho meses, según datos oficiales publicados el viernes, en un contexto de crecientes tensiones comerciales en las semanas previas a la reunión entre el presidente chino Xi Jinping y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Los envíos disminuyeron un 1,1% interanual, por debajo del pronóstico de Bloomberg, que preveía un aumento del 2,9%.

Las importaciones en el mismo mes aumentaron un 1,0%, según informó la Administración General de Aduanas de China. Esta cifra se situó muy por debajo de la de septiembre y del incremento del 2,7% estimado en el pronóstico de Bloomberg.

China y Estados Unidos alcanzaron una distensión en su guerra comercial tras la reunión entre Xi y Trump en Corea del Sur a finales de octubre.

Esto supuso una precaria pausa en meses de represalias mutuas entre las dos potencias económicas y tecnológicas, ya que los líderes acordaron suspender una serie de medidas durante un año.

El mes pasado, Beijing anunció nuevas restricciones a las exportaciones de tecnologías de tierras raras, un sector que domina y que resulta crucial para los fabricantes de defensa y automóviles.

Trump respondió amenazando con un arancel adicional del 100% a los productos chinos.

Sin embargo, esa advertencia se canceló después de que Xi y Trump se reunieran el mes pasado en Corea del Sur, y el mandatario estadounidense calificó su primer encuentro desde 2019 como un “gran éxito”.

Washington redujo a la mitad el arancel general sobre los productos chinos, dejándolo en un 10%, mientras que Beijing flexibilizó las restricciones a las exportaciones de tierras raras, lo que también supuso un alivio para las empresas europeas.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, conversan al salir del Aeropuerto Internacional de Gimhae tras una reunión bilateral, en el marco de la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Busan, Corea del Sur, el 30 de octubre de 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein

China también eliminó los aranceles adicionales sobre los productos agrícolas estadounidenses, incluida la soja, fundamental para los agricultores estadounidenses, que constituyen una parte clave de la base electoral de Trump.

Las importaciones chinas procedentes de Estados Unidos cayeron un 11,6% intermensual en octubre, según datos aduaneros, mientras que los envíos en sentido contrario aumentaron un 1,8%.

Los exportadores chinos habían estado “adelantando sus operaciones comerciales para evitar los altos aranceles en Estados Unidos”, señaló Zhiwei Zhang, economista de Pinpoint Asset Management, en un informe.

Los envíos del país a Estados Unidos aumentaron un 8,6% en septiembre con respecto a agosto, tras una caída intermensual del 11,8% con respecto a julio.

«Parece que el impulso inicial de las exportaciones finalmente se desvaneció en octubre. Dado que la guerra comercial se ha suspendido durante un año, es probable que las exportaciones se normalicen», dijo Zhang.

Sin embargo, advirtió: «Ahora que el dinamismo exportador se debilita, China necesita depender más de la demanda interna».

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Chinaexportaciones

Últimas Noticias

Taiwán detectó la mayor cifra de aeronaves de guerra chinas en casi dos meses y medio

Taipei señaló que 38 aparatos, entre ellos cazas de combate, bombarderos, drones y aviones de apoyo, pasaron por las inmediaciones de la isla

Taiwán detectó la mayor cifra

Nueva amenaza para Taiwán: el régimen de China puso en servicio al Fujian, su portaaviones más avanzado

El buque de guerra fue incorporado oficialmente a la Armada china en una ceremonia encabezada por Xi Jinping. La integración de las catapultas electromagnéticas al navío marcaron un hito en la modernización militar del país

Nueva amenaza para Taiwán: el

Quién fue Jeffrey Dahmer, el asesino serial apodado “monstruo de Milwaukuee”

Los detalles de sus crímenes, el impacto en la cultura y la influencia de producciones audiovisuales recientes reflejan cómo el caso continúa estimulando debates sobre la ética y la representación de hechos violentos

Quién fue Jeffrey Dahmer, el

Trump anunció que una fuerza internacional de estabilización coordinada por EEUU será desplegada “muy pronto” en Gaza

Las declaraciones del mandatario estadounidense se produjeron un día después de que Washington presentara ante el Consejo de Seguridad de la ONU un proyecto de resolución para respaldar su propuesta de paz en el enclave palestino

Trump anunció que una fuerza

El tifón Kalmaegi dejó al menos 5 muertos y miles de viviendas destrozadas en Vietnam

La empresa eléctrica estatal informó que 1,6 millones de usuarios quedaron sin luz tras el paso del ciclón en la costa central, aunque un tercio del servicio se restableció el viernes por la mañana

El tifón Kalmaegi dejó al
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
‘La Perla’, la canción de

‘La Perla’, la canción de Rosalía llena de indirectas para Rauw Alejandro: “Terrorista emocional, el mayor desastre mundial”

Miguel Poveda recuerda cuando Rosalía fue su telonera: “Lo he hablado con ella y nos hemos reído”

Derogaron 973 normas para que la producción de vinos tenga menos controles: cuáles son los cambios para el sector

El drama de los divorcios a partir de los 55 años, avisa un abogado: “Hay un gran problema crediticio”

La discoteca de Madrid Teatro Barceló será cerrada durante un año por exceso de aforo

INFOBAE AMÉRICA
Taiwán detectó la mayor cifra

Taiwán detectó la mayor cifra de aeronaves de guerra chinas en casi dos meses y medio

Nueva amenaza para Taiwán: el régimen de China puso en servicio al Fujian, su portaaviones más avanzado

Un total de 53 países lanzan el Fondo Bosques Tropicales en la COP30 con 5.500 millones de dólares

Azerbaiyán y Brasil piden más subsidios y reequilibrio fiscal para lograr 1,3 billones de financiación climática

La cubierta del Nou Mestalla protegerá los 70.044 asientos de sol y lluvia

ENTRETENIMIENTO

David Harbour analizó el cierre

David Harbour analizó el cierre de Stranger Things y su futuro profesional: “Necesito encontrar nuevas formas de contar historias”

Keanu Reeves bailó con una pierna fracturada en el rodaje de Good Fortune

De sobrevivir al grunge a conquistar nuevas generaciones: la lección de Bon Jovi sobre la longevidad musical

Los 10 K-dramas más exitosos del momento en Corea del Sur que se roban la atención del público

Tras su salida de The Witcher, Henry Cavill reflexionó sobre la importancia de relatos equilibrados en la pantalla