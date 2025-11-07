China suspendió restricciones a la exportación de tierras raras, una de las exigencias de EEUU en el pacto comercial

Los presidentes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping (Europa Press)

China suspendió este viernes durante un año las medidas de control a la exportación que impuso el pasado 9 de octubre sobre materiales estratégicos como tierras raras, componentes de baterías de litio y diamantes sintéticos industriales.

Según un escueto comunicado del Ministerio de Comercio, la suspensión entra en vigor de inmediato y se mantendrá hasta el 10 de noviembre de 2026.

El anuncio se produce después de que los presidentes de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Donald Trump, alcanzasen una serie de consensos comerciales durante su reunión de la semana pasada, celebrada en la localidad surcoreana de Busan, tras meses de fricciones.

Entre las normas ahora suspendidas figura una disposición que extendía el control chino más allá de sus fronteras y que exigía una licencia de exportación incluso a empresas extranjeras que fabricaran en terceros países productos que contuvieran materiales o tecnología de tierras raras de origen chino.

Esa medida establecía que cualquier compañía o entidad fuera de China debía solicitar permiso al Ministerio de Comercio antes de exportar o transferir artículos que incorporasen más de un 0,1% de materiales chinos o hubieran sido producidos con tecnología china de extracción o procesado de tierras raras.

La norma prohibía además autorizar exportaciones a usuarios militares o a entidades incluidas en las listas de control del propio ministerio, y exigía la presentación en chino de toda la documentación.

Junto a ese anuncio, las otras cinco disposiciones suspendidas ampliaban el régimen de control a materiales utilizados en la producción de baterías de litio de alta densidad energética y a los llamados ‘materiales superduros’, como los diamantes sintéticos industriales, además de a ciertas tecnologías de procesado y equipos especializados.

El control por parte de Pekín de la producción y el procesamiento de estos materiales a nivel mundial se había convertido en uno de los principales puntos de fricción en la guerra comercial entre China y Estados Unidos, si bien las restricciones aplicaban a todos los países, no solo al norteamericano.

La suspensión de estas limitaciones se enmarca en la tregua comercial acordada en Busan entre ambos líderes, que prevé una relajación recíproca de aranceles y restricciones durante un periodo de doce meses.

Pekín anunció esta semana que dejará sin efecto un arancel adicional del 24% sobre productos procedentes de Estados Unidos y que eliminará las medidas ‘antidumping’ sobre algunas fibras ópticas norteamericanas, mientras que Washington reducirá del 57% al 47% sus gravámenes medios a bienes chinos.

El anuncio de este viernes coincide con un repunte de las exportaciones chinas de tierras raras, según datos publicados este viernes que muestran que estas crecieron un 75% entre septiembre y octubre, tras tres meses consecutivos de caídas atribuidas a las restricciones impuestas por Pekín en los últimos meses.

Ya en abril, en el marco de la escalada arancelaria con Estados Unidos, Pekín impuso un régimen de licencias que obliga a las firmas extranjeras a solicitar permisos para exportar 7 de los 17 minerales del grupo de tierras raras (samario, gadolinio, terbio, disprosio, lutecio, escandio e itrio) e imanes derivados, restricciones que permanecen vigentes.

China domina el procesamiento global de tierras raras pesadas, que resultan esenciales para la fabricación de vehículos eléctricos, turbinas eólicas, sistemas de guiado o chips avanzados, y posee casi la mitad de las reservas conocidas de estos elementos.

(Con información de EFE)