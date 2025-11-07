Mundo

China suspendió restricciones a la exportación de tierras raras, una de las exigencias de EEUU en el pacto comercial

El régimen de Beijing aceptó una de las condiciones más importantes de Donald Trump para avanzar en la reducción de aranceles y reanudará el envío de los materiales clave para fabricar baterías de litio y otros productos clave en tecnología

Guardar
Los presidentes de Estados Unidos
Los presidentes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping (Europa Press)

China suspendió este viernes durante un año las medidas de control a la exportación que impuso el pasado 9 de octubre sobre materiales estratégicos como tierras raras, componentes de baterías de litio y diamantes sintéticos industriales.

Según un escueto comunicado del Ministerio de Comercio, la suspensión entra en vigor de inmediato y se mantendrá hasta el 10 de noviembre de 2026.

El anuncio se produce después de que los presidentes de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Donald Trump, alcanzasen una serie de consensos comerciales durante su reunión de la semana pasada, celebrada en la localidad surcoreana de Busan, tras meses de fricciones.

Entre las normas ahora suspendidas figura una disposición que extendía el control chino más allá de sus fronteras y que exigía una licencia de exportación incluso a empresas extranjeras que fabricaran en terceros países productos que contuvieran materiales o tecnología de tierras raras de origen chino.

Esa medida establecía que cualquier compañía o entidad fuera de China debía solicitar permiso al Ministerio de Comercio antes de exportar o transferir artículos que incorporasen más de un 0,1% de materiales chinos o hubieran sido producidos con tecnología china de extracción o procesado de tierras raras.

La norma prohibía además autorizar exportaciones a usuarios militares o a entidades incluidas en las listas de control del propio ministerio, y exigía la presentación en chino de toda la documentación.

El anuncio se produce después
El anuncio se produce después de que los presidentes de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Donald Trump, alcanzasen una serie de consensos comerciales (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Junto a ese anuncio, las otras cinco disposiciones suspendidas ampliaban el régimen de control a materiales utilizados en la producción de baterías de litio de alta densidad energética y a los llamados ‘materiales superduros’, como los diamantes sintéticos industriales, además de a ciertas tecnologías de procesado y equipos especializados.

El control por parte de Pekín de la producción y el procesamiento de estos materiales a nivel mundial se había convertido en uno de los principales puntos de fricción en la guerra comercial entre China y Estados Unidos, si bien las restricciones aplicaban a todos los países, no solo al norteamericano.

La suspensión de estas limitaciones se enmarca en la tregua comercial acordada en Busan entre ambos líderes, que prevé una relajación recíproca de aranceles y restricciones durante un periodo de doce meses.

Pekín anunció esta semana que dejará sin efecto un arancel adicional del 24% sobre productos procedentes de Estados Unidos y que eliminará las medidas ‘antidumping’ sobre algunas fibras ópticas norteamericanas, mientras que Washington reducirá del 57% al 47% sus gravámenes medios a bienes chinos.

El anuncio de este viernes coincide con un repunte de las exportaciones chinas de tierras raras, según datos publicados este viernes que muestran que estas crecieron un 75% entre septiembre y octubre, tras tres meses consecutivos de caídas atribuidas a las restricciones impuestas por Pekín en los últimos meses.

Ya en abril, en el marco de la escalada arancelaria con Estados Unidos, Pekín impuso un régimen de licencias que obliga a las firmas extranjeras a solicitar permisos para exportar 7 de los 17 minerales del grupo de tierras raras (samario, gadolinio, terbio, disprosio, lutecio, escandio e itrio) e imanes derivados, restricciones que permanecen vigentes.

China domina el procesamiento global de tierras raras pesadas, que resultan esenciales para la fabricación de vehículos eléctricos, turbinas eólicas, sistemas de guiado o chips avanzados, y posee casi la mitad de las reservas conocidas de estos elementos.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

ChinaEstados Unidostierras raras

Últimas Noticias

Declararon culpable a la mujer que acosaba a los padres de Madeleine McCann

Julia Wandelt, de 24 años, estaba siendo juzgada desde principios de octubre por intentar hacer creer a los padres que ella era su hija con mensajes escritos y llamadas telefónicas

Declararon culpable a la mujer

Un inmigrante logra el permiso de residencia tras denunciar a su casero por un resquicio legal poco conocido: ahora tiene una vivienda digna

El periplo de un marfileño ha terminado con la obtención de papeles tras enfrentarse a amenazas y superar el miedo a la deportación

Un inmigrante logra el permiso

Una anciana no puede vivir en la casa que compró para su jubilación porque el albañil que hizo la reforma la okupó: vive en un piso social y teme ser expulsada

Un exceso de confianza impide a esta mujer vivir en su propiedad. No pueden expulsar al okupa porque la ley lo impide en los meses fríos

Una anciana no puede vivir

Ucrania neutralizó 94 drones rusos y otros 31 impactaron en 11 puntos del país

Del total de aparatos lanzados por Moscú, cerca de 80 eran drones kamikaze ruso-iraníes Shahed

Ucrania neutralizó 94 drones rusos

Las exportaciones chinas cayeron por primera vez en ocho meses

Los envíos disminuyeron un 1,1% interanual, por debajo del pronóstico de Bloomberg, que preveía un aumento del 2,9%

Las exportaciones chinas cayeron por
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Mercados: las acciones y los

Mercados: las acciones y los bonos de la deuda en dólares abrieron con tendencia a la baja

Video: un auto chocó contra un colectivo en Colegiales y hay un herido

Ofrecen recompensa millonaria por información del asesino de una patrullera en Huila: se fugó de la cárcel de Cómbita

Luisa Fernanda W expuso infidelidad de la pareja de su mejor amiga, un coach de vida, y reveló las pistas que daba para desconfiar

Siga EN VIVO el tercer día de audiencia contra Juan Carlos Suárez, presunto homicida de Jaime Esteban Moreno

INFOBAE AMÉRICA
Un total de 71 estudiantes

Un total de 71 estudiantes de Bachillerato y Secundaria reciben los premios de las Olimpiadas Científicas

Joan Laporta: "Ha sido un regreso al futuro, volveremos a vivir momentos míticos en el mejor campo"

Detienen a un hombre por cinco hurtos en tiendas de centros comerciales ubicados en el sur de Gran Canaria

Heridas diez personas tras un supuesto atropello intencionado en la isla de Oléron, en Francia

Rego afirma que están en disposición de trasladar a 200 menores migrantes desde Canarias, Ceuta y Melilla a la Península

ENTRETENIMIENTO

‘Gremlins 3′ ya tiene fecha

‘Gremlins 3′ ya tiene fecha de estreno: esto se sabe de la película

Meghan Markle regresa a la actuación tras ocho años de ausencia

La hija de Mark Wahlberg se fractura la clavícula tras un accidente mientras montaba a caballo en California

Liam Gallagher arremete contra un fan “desquiciado” que lanzó una bengala al público durante un concierto de Oasis: “Ya te llegará tu merecido”

Ian McKellen no renunciará a su papel de Gandalf a pesar de sus problemas de salud: “No voy a bajar el ritmo”