Mundo

La inteligencia de México frustró un plan para asesinar a la embajadora de Israel

Según informaron funcionarios estadounidenses e israelíes, los servicios de seguridad mexicanos evitaron el atentado contra Einat Kranz-Neiger que planeaba la Guardia Revolucionaria de Teherán

Einat Kranz Neiger, embajadora de
Einat Kranz Neiger, embajadora de Israel en México (Baruc Mayen/Infobae México)

Estados Unidos acusó este viernes al régimen de Irán de haber planeado el asesinato de Einat Kranz-Neiger, la embajadora de Israel en México.

El complot fue contenido y no representa una amenaza actualmente”, dijo un funcionario estadounidense bajo condición de anonimato. La fuente no proporcionó pruebas detalladas ni explicó cómo se evitó el complot.

Según el funcionario, la Fuerza Quds de élite de los Guardianes de la Revolución de Irán inició la conspiración a finales de 2024. La misma fue desbaratada este año.

“Este es solo el último episodio en una larga historia de ataques letales globales de Irán contra diplomáticos, periodistas, disidentes y cualquiera que esté en desacuerdo con ellos, algo que debería preocupar profundamente a todos los países donde hay presencia iraní”, añadió.

La misión iraní ante Naciones Unidas declinó comentar sobre el tema.

La inteligencia estadounidense aseguró anteriormente que operativos iraníes han buscado objetivos en América Latina, donde Teherán tiene una alianza táctica con el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.

Einat Kranz-Neiger
Einat Kranz-Neiger

El supuesto complot habría tenido lugar después de que Israel atacara el 1 de abril de 2024 el complejo de la embajada iraní en Damasco, entonces un aliado cercano de Teherán, con saldo de varios altos oficiales de los Guardianes de la Revolución muertos.

Ese ataque provocó promesas de venganza por parte de Irán, que lanzó misiles y drones contra Israel.

Un año después, Israel llevó a cabo una campaña de bombardeos en Irán, que mató a más de 1.000 personas. Estados Unidos, principal aliado de Israel, se unió bombardeando instalaciones nucleares iraníes.

Irán ha sido un apoyo crítico para Hamas, el grupo terrorista palestino de Gaza que llevó a cabo un ataque sin precedentes contra Israel el 7 de octubre de 2023.

La inteligencia israelí acusa a la Fuerza Quds de planear ataques contra objetivos judíos en el extranjero.

Australia expulsó al embajador de Irán tras señalar una participación iraní en un ataque contra una sinagoga en Melbourne y otro contra un restaurante kosher en Sídney.

En América Latina, un atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994 en Buenos Aires mató a 85 personas, y Argentina e Israel dijeron que fue llevado a cabo por el grupo militante libanés Hezbollah a pedido de Irán.

(Con información de AFP)

