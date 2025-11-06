Mundo

Ucrania negó que Pokrovsk esté bajo cerco militar ruso y señaló que la versión de Moscú solo busca debilitar su moral

Kiev rechazó las afirmaciones del Kremlin sobre un supuesto aislamiento de sus tropas en la región de Donetsk y aseguró que la defensa continúa activa frente a la ofensiva rusa

Guardar
Imagen de archivo: Artilleros de
Imagen de archivo: Artilleros de la 152 Brigada Separada Jaeger disparan un obús autopropulsado M114 hacia las tropas rusas cerca de la ciudad de Pokrovsk el 15 de octubre de 2025 (REUTERS/Anatolii Stepanov)

Las fuerzas de Ucrania rechazaron este miércoles las afirmaciones de Rusia sobre un presunto cerco militar en torno a Pokrovsk, una ciudad clave en la región de Donetsk que enfrenta una ofensiva renovada de tropas rusas. Bajo asedio constante durante más de un año, Pokrovsk se ha convertido en punto neurálgico para el suministro y la logística del ejército ucraniano, encontrándose en una ruta principal de apoyo a las líneas del frente, según el presidente Volodimir Zelensky.

El mandatario ucraniano visitó el martes a los efectivos desplegados cerca de la ciudad y prometió hacer “todo lo posible” para mantener el control ucraniano.

En la misma jornada, el Estado Mayor General de Ucrania difundió un video mostrando a Zelensky junto a las tropas “en dirección a Pokrovsk”. Sin embargo, las autoridades no precisaron cuándo fue grabado el material. Paralelamente, las autoridades ucranianas suspendieron el servicio ferroviario hacia Sloviansk y Kramatorsk, dos de las mayores ciudades bajo control de Kiev en la región, situadas a pocos kilómetros de Pokrovsk.

Zelensky visitó tropas cerca de
Zelensky visitó tropas cerca de Pokrovsk (Volodmir Zelensky/@ZelenskyyUa a través de X)

Desde Moscú, el Ministerio de Defensa ruso sostuvo el martes que sus fuerzas estaban “estrechando el cerco alrededor del enemigo” en Pokrovsk y aseguraron haber tomado varias decenas de edificios en el núcleo urbano. “Grupos de asalto de los ejércitos 2º y 51º continuaron destruyendo unidades rodeadas de las Fuerzas Armadas ucranianas en la zona residencial del microdistrito de Prigorodni, en la parte oriental del Distrito Central y en el sector privado”, remarcó el ministerio en un comunicado reproducido por Reuters. Añadió que la “ofensiva en dirección norte continúa” y que los combates también se extendían a los asentamientos del sureste. Moscú afirmó además haber repelido múltiples intentos ucranianos de romper el supuesto cerco.

No obstante, la versión de Kiev mantiene que “no existe ningún cerco” a sus unidades y divisiones. Mediante un comunicado en redes sociales, el Estado Mayor General indicó que se están “tomando medidas para bloquear al enemigo, que intenta infiltrar” la ciudad, y que la resistencia activa frente a los grupos de infantería rusos persiste.

Pokrovsk, que antes de la guerra tenía unos 60.000 habitantes, se ha transformado en una localidad prácticamente desierta y devastada como consecuencia de los enfrentamientos armados. Durante el fin de semana pasado, Ucrania reforzó la defensa de la ciudad con la llegada de fuerzas especiales.

Fuerzas especiales ucranianas desplegadas en la ciudad oriental de Pokrovsk

Desde el inicio de la invasión rusa en 2022, el ejército de Moscú ha tomado el control de amplias zonas del este y sur ucraniano. Para el Kremlin, hacerse con Pokrovsk representa una vía de acceso al 10% restante del Donbás —unos 5.000 kilómetros cuadrados— que Moscú aún no domina. La región industrial forma parte de los objetivos clave de Rusia, en un conflicto que ya suma casi cuatro años.

El lunes, Zelensky reconoció la difícil situación de las fuerzas ucranianas en Pokrovsk, pero aseguró que los 300 soldados rusos aún presentes en la ciudad no consiguieron avances y que, en Kupiansk, otra localidad relevante, se contaba presencia rusa significativamente menor. El Ministerio de Defensa ruso replicó que las unidades ucranianas permanecían atrapadas en “calderas a presión” y consideró que su posición se deterioraba rápidamente. De acuerdo con Moscú, los militares de Kiev “no tienen otra opción para salvarse salvo la rendición voluntaria”.

(Con información de AFP y Reuters)

Temas Relacionados

UcraniaRusiaúltimas noticias américaVolodimir Zelensky

Últimas Noticias

Donald Trump anunció que EEUU evalúa planes de desnuclearización junto a China y Rusia: “Veremos si funciona”

Durante su discurso en el American Business Forum, el mandatario republicano destacó la supremacía militar de Estados Unidos y anticipó que podría trabajar con Moscú y Beijing en un plan de desarme nuclear

Donald Trump anunció que EEUU

Una investigación revela que el rápido avance de la Peste Negra se habría basado en un texto malinterpretado

Difundido por la University of Exeter, el estudio sostiene que la idea de una expansión veloz de la pandemia medieval surgió por tomar como un hecho histórico a un relato árabe ficticio del siglo XIV

Una investigación revela que el

La OEA instó a las instituciones de Guatemala a respetar los “principios democráticos” tras las denuncias de golpe de Estado

Según el presidente Bernardo Arévalo, “actores corruptos” encabezados por la fiscal general Porras buscan ejecutar un golpe institucional contra su gobierno

La OEA instó a las

Vladimir Putin ordenó a sus funcionarios iniciar los preparativos para “posibles pruebas nucleares”

El mandatario ruso pidió un análisis exhaustivo de las intenciones de Washington y planes de contingencia para un eventual reinicio del programa de ensayos nucleares

Vladimir Putin ordenó a sus

La inteligencia belga apuntó a Rusia como posible responsable de las recientes incursiones de drones en el país

Bélgica convocó al Consejo de Seguridad Nacional para evaluar la amenaza, que podría estar relacionada con estrategias de presión del Kremlin

La inteligencia belga apuntó a
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Premier contradice al jefe del

Premier contradice al jefe del INPE y señala que “en las próximas horas se tomará una decisión” sobre su continuidad

La defensa de William Dau reclamó a la Procuraduría por no entregar el documento que formaliza su sanción

Las 16 peores comidas peruanas del 2025 según Taste Atlas: la número uno es de Lambayeque

Congreso aprueba iniciativa que busca reconocer la casa de Guamán Poma de Ayala como patrimonio cultural de la nación

Embargo de la Dian a Ecopetrol: qué dicen Reficar y los trabajadores por los problemas de suministro de gasolina y Acpm que se vienen

INFOBAE AMÉRICA
Perú rompe relaciones con México

Perú rompe relaciones con México tras "conocer con sorpresa" el asilo de la ex primera ministra Chávez

La ex presidenta de Bolivia Jeanine Áñez saldrá de prisión este jueves y asistirá a la investidura de Rodrigo Paz

Donald Trump anunció que EEUU evalúa planes de desnuclearización junto a China y Rusia: “Veremos si funciona”

Rafael Louzán: "Veo a Lamine Yamal con la cabeza bien amueblada"

Una investigación revela que el rápido avance de la Peste Negra se habría basado en un texto malinterpretado

ENTRETENIMIENTO

“Nice Not To Meet You”:

“Nice Not To Meet You”: así es el nuevo k-drama con Lee Jung-jae, el protagonista de Squid Game, que ya puedes ver en streaming

“KPop Demon Hunters” tendrá una secuela tras su éxito en Netflix: ¿cuándo se estrenaría?

“Nadie me iba a contratar solo por ser el hermanito de James”: Dave Franco y el desafío de construir una identidad propia en Hollywood

Linkin Park vuelve con nueva formación y una gira que despierta pasiones encontradas

Tallulah, hija de Bruce Willis y Demi Moore, mostró las marcas en su piel a raíz de un trastorno compulsivo